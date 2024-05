Madres buscadoras reclaman a diputados haberse ido de candidatos sin aprobar Ley de Declaración de Ausencia

Madres buscadoras de Puebla reclamaron a los diputadas y diputadas que ahora andan en campaña como candidatos a puestos de elección popular, que se hayan marchado del Congreso local sin haber aprobado la Ley especial de Declaración de Ausencia, que serviría a familiares de quienes indagan el paradero de los desaparecidos.

Las progenitoras que pertenecen al Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla -la organización más importante de parientes buscadores en la entidad- se manifestaron esta mañana en el zócalo de la Angelópolis y ahí también ratificaron que el gobierno en su conjunto les ha fallado y las abandonó.

María Luisa Núñez Barojas, dirigente del colectivo, expresó con megáfono en mano, desde el asta de la bandera:

“En Puebla este día no marchamos en esa necesidad de hacer lo que deberían hacer las instituciones del Estado: el tiempo, la edad, el dolor, la angustia y la desesperación por sus desaparecidos. Están dejando de ser nuestros aliados. Hoy nuestras madres vienen con bastones, ya también se han enfermado, pues esta falta de resultados las ha enfermado. Pero eso sí que quede claro, ¡no les ha arrebatado la fuerza, ni la voluntad ni la dignidad!”.

“Por eso hoy, 10 de mayo del 2024 estamos aquí y no para celebrar, sino para protestar. Todas las instituciones del gobierno les han fallado a las buscadoras, todas las instituciones del gobierno nos han fallado, la fiscalía, los jueces por su negligencia han convertido a nuestros desaparecidos en larga data en sentencias absolutas a favor de los perpetradores, pues no investigan realmente y, por supuesto, no procuran justicia para las víctimas”, reclamó.