Madres buscadoras de Morelos piden identificación de cuerpos encontrados

Cuernavaca, Mor. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres buscadoras de Morelos se manifestaron y realizaron un performance de una fosa clandestina en el zócalo de esta ciudad para exigir al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE) la identificación de más de 576 cuerpos que han sido levantados en los últimos años y los que se exhumaron de las fosas clandestinas de Tetelcingo (2016) y Jojutla (2017).

Por esta grave “crisis forense” que se padece en la FGE que encabeza Uriel Carmona Gándara, las integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos Morelos, según, Angélica Rodríguez Monroy, éstas simularon una fosa clandestina, con tierra, y de la cual extrajeron aparentemente cadáveres embolsados, cabezas, y cuerpos sin vida todavía vestidos; es decir tal y como los levanta el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y entierra sin identificar, según en fosas comunes; que después resultan ser fosas clandestinas de la FGE: como las de Tetelcingo y Jojutla.

También eligieron el tema de fosas clandestinas porque afirmaron las madres buscadoras que Morelos está ubicado a nivel nacional con más entierros clandestinos; sin que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (que ya se va para ocupar una diputación federal), y menos el fiscal Carmona, hicieran algo para evitar estos hechos, y porque no ha avanzado la identificación ni siquiera de los cuerpos exhumados de las mencionadas fosas clandestinas de la Fiscalía.

“La problemática actual, además de la desaparición de personas; es la crisis forense. En Morelos han sido exhumados de fosas clandestinas más de 216 personas de las cuales sólo han sido identificadas aproximadamente 20 desde el año 2016.

“Más de 360 cuerpos que fueron inhumados en el panteón ministerial jardines del recuerdo que continúan sin identificar agregando los cuerpos sin vida que llegan y se acumulan en las morgues. Todos estos cuerpos se encuentran bajo custodia del estado esperando ser identificados”, dijo la mamá de Viridiana Morales Rodríguez.

Las madres buscadoras morelenses sostuvieron que si la FGE hiciera su trabajo bien y por el cual se le asigna un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales; ellas tal vez ya hubieran encontrado a sus hijas o hijos con vida o muertos; el problema que observaron es que cuando encuentran cadáveres los trabajadores del Semefo los recogen los meten al Semefo, y después los manda según a una fosa común sin identificarlos y tener un banco de datos de los cuerpos que han levantado ni quiera los últimos 6 años o 10 años.

“Deben de tomar acciones las instituciones de gobierno para atender esta crisis forense porque va creciendo (ya que cada día encuentran y levantan personas sin vida, por ejemplo el jueves en Tlaltizapán se hallaron 5 cadáveres en avanzado estado de descomposición entre éstos el de una mujer).

“Consideramos que los del Semefo deben de procesar y confrontar perfiles genéticos de todos los cuerpos sin vida en custodia de la Fiscalía de Morelos, utilizar un enfoque multidisciplinario con el uso de otros métodos de identificación como odontología, antropología forense, dactiloscopia y demás”, puntualizó Angélica.

Rodríguez Monroy, insistió, que no anduviera tanta madre buscando a sus hijos, si la FGE de Morelos, y las demás fiscalías del país, al encontrar y levantar un cadáver le practicara los protocolos correspondientes, “es bueno que se localicen los cuerpos, ya que eso da esperanza a unas familias; pero la esperanza se difumina cuando uno va preguntar a servicios periciales de las fiscalías de aquí, y de todo el país, ya que no atienden y sólo te dan largas mediante su burocracia que existe; y guardan los cuerpos, tal vez le tomen muestra al cuerpo, pero no las procesan, hasta que una persona con características casi iguales lo vaya a buscar; pero si esta persona encontrada no es de este estado, no hay manera que los encuentren ni muertos, y menos si éstos (cadáveres) están en resguardo de la fiscalía”.

“Por eso están acumulándose los cuerpos en los Semefos; entonces necesitamos que la base de datos de la FGE sean compatibles con la base de datos a nivel nacional; que haya una persona que se haga responsable de estar subiendo esa información para encontrar nuestros familiares con vida o sin vida”, concluyó la madre de Viridiana una estudiante la facultad de psicología que desapareció en agosto del 2012, sin que hasta hoy se sepa qué pasó con ella.

El acto de las madres buscadoras de Morelos comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana y concluyó una hora después. Esta conmemoración consistió en este performance de una fosa clandestina de donde extrajeron cuerpos sin vida; oraciones ecuménicas, lecturas de poemas, cantos, rezos y lágrimas de las y los familiares que buscan a algún integrante de su familia desaparecido de manera forzada.

