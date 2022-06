Madre y hermana de Leonardo y Edmundo Tiro no han sido aprehendidas, pese a ser partícipes del fraude contra más de 10 mil personas

Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente:

Patricia Gutiérrez entrevista a José Luis Pérez Bello, Representante del grupo de afectados de Sitma e Invergroup, zona Dorada, con quien hablará sobre la Madre y hermana de Leonardo y Edmundo Tiro, quienes no han sido aprehendidas, pese a ser partícipes del fraude contra más de 10 mil personas. De igual forma abordarán las ordenes de aprehensión pendientes de ejecutar, bienes que se venderán para pagar a afectados, alerta a defraudados para que no otorguen el perdón al ex dueño de Sitma.