Madre de Sebastián, menor que perdió la vida afuera de secundaria de Tehuacán, llamó a no culpar a menor señalado de esa muerte

Carmen, mamá de Fernando Sebastián, menor que perdió la vida tras recibir un golpe de uno de sus compañeros, pidió que ya no se señale de la muerte de su hijo al otro estudiante; dejó claro que todo fue producto de un accidente y dijo que no le guarda rencor a ese niño, sino que desea que retome su vida y deje en el pasado esa tragedia. Lo anterior lo manifestó durante los actos fúnebres de su hijo quien ayer domingo fue sepultado, justo el día en que cumpliría 13 años.

Sebastián y el menor que lo golpeó eran amigos, explicó Carmen, destacando que nadie se esperaba lo que ocurrió y si bien reconoció que en un primer momento se sintió enojada, fue al momento en que entraron a audiencia cuando tomó conciencia de que no le puede guardar rencor a esa persona, porque él también está sufriendo por lo ocurrido, porque todo fue un accidente.

Una de las grandes enseñanzas que su hijo le dejó, recordó, fue no ser rencorosa y como una manera de honrar a Sebastián fue que ella decidió no proceder contra el menor y solicitó a la ciudadanía que ya no se le señale, ni se le lastime, “porque es un niño y me di cuenta de muchas cosas, yo ya no quiero ir contra él”.

Ella tiene plena conciencia de que ninguna acción contra ese menor le va a devolver a su hijo y por lo tanto prefiere que ese adolescente siga adelante con su vida y que nadie lo ataque, sino que más bien se comprenda que lo ocurrido también le provocó a ese estudiante un gran daño, motivo por el que ya se le está dando la atención psicológica que requiere.

Fue la tarde del pasado jueves, afuera de la telesecundaria Manuel Mier y Terán, cuando al salir alumnos del segundo grado decidieron mojar a uno de sus compañeros por haber cumplido años el día anterior, Sebastián lo abrazó y otros lo mojaron, luego de ello siguiendo con el juego Sebastián lo dio un segundo abrazo, pero su compañero reaccionó enojado y le dio un golpe en el cuello, por el impacto el menor cayó al piso y momentos después perdió la vida.

Su compañero permaneció ahí todo el tiempo, hasta que llegaron las autoridades y posteriormente los padres de Sebastián y los suyos, él fue llevado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Adolescentes, ya que esa dependencia atrajo el caso.

Hasta el momento se desconoce el resultado que arrojó la necropsia, no se sabe si realmente fue el golpe que recibió de su compañero o el que recibió al impactarse contra el piso, lo que provocó el deceso.

La noche del viernes el cuerpo del adolescente fue recibido en el domicilio de su abuela materna, donde se realizó el funeral, durante el sábado cientos de personas acudieron para dar el pésame a su familia. Pese a la lluvia que cayó durante esa noche, muchos permanecieron acompañando a la familia y unieron sus voces para entonar las mañanitas, a petición de su mamá, ya que el domingo Sebastián cumpliría 13 años.

Antes de ser trasladado a la parroquia del Divino Salvador, donde fue la misa de cuerpo presente, Sebastián fue llevado a su escuela donde su mamá le dijo que se queda con una de las mejores enseñanzas que él le dio, que es la de no guardar rencor, le recordó que siempre lo quiso y que se queda tranquila porque hizo lo mejor que pudo como madre para que él y su hermana estuvieran bien.

Sus restos fueron sepultados en el Panteón Municipal de Tehuacán, donde nuevamente los aplausos y porras se hicieron presentes en su honor. Sus amigos lo recuerdan como un compañero amigable, sonriente, solidario que amaba la banda de guerra y soñaba con ser militar.

