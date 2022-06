Madre de Santiago Bárcena acusa a López Zavala de haberlo engañado: le pidió la camioneta para ir a Chignahuapan, señala

Javier López Zavala, presunto feminicida de su ex pareja sentimental, la activista Cecilia Monzón Pérez, habría engañado a su ex secretario particular Santiago Bárcena Álvarez al pedirle una camioneta para acudir a una boda a Chignahuapan cuando en realidad la utilizó para que los sicarios que ejecutaron a la víctima, escaparan.

Así lo señaló Alejandra Álvarez de Bárcena, madre de Santiago en una carta que difundido en redes sociales la mañana de este viernes.

En la misiva, la señora expone que Bárcena cometió el error de confiar en su ex jefe, con el que trabajó hace seis años, pues éste le dijo que ocuparía el vehículo -una camioneta Dodge- para acudir a una fiesta al municipio mencionado.

Hay que recordar que Bárcena se encuentra preso en el penal de San Miguel acusado del delito de encubrimiento como parte del resultado de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo para esclarecer el feminicidio de Cecilia Monzón.

La madre de Santiago señaló que su dicho puede probarse con conversaciones de WhatsApp que su hijo tuvo con Lolópez Zavala y también en una declaración que hizo de forma voluntaria ante la FGE.

En ese sentido, la madre del implicado pidió en su carta justicia para el mismo pues aseguró que es inocente.

“Como madre y como mujer, y completamente en pro de que se haga justicia a la abogada Cecilia Monzón, pido que en este proceso también se le haga justicia a mi hijo Santo. Confío que la sociedad y gobierno al saber está verdad podrán ver la realidad de los hechos y no mantener a un inocente privado de la libertad, ya que condenar a un inocente no es una forma de hacer justicia”, expuso.