Madre de menor de edad exhibe posible tráfico de influencias que le niega ver a su hijo

Luz del Carmen Arredondo Díaz, madre de Luka, de 7 años de edad, exhibió que a pesar de tener la guarda y custodia del niño, el padre de este se lo llevó desde hace un año 5 meses y el contacto con su hijo solo ha sido ocasional y de manera virtual, debido a que el Juzgado Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla considera que por temas de Covid-19 no puede verlo presencialmente, a pesar de que el menor ya regresó a clases presenciales.

En entrevista con La Jornada de Oriente dijo tener sospechas de que el progenitor podría estar haciendo uso de influencias para seguir reteniendo al menor.

Relató que fue al inicio de la epidemia, el 19 de abril, cuando el papá fue por Luka, como parte de las visitas a las que él tenía derecho.

“Vino por él para llevárselo porque eran vacaciones de Semana Santa y al yo ir por el niño para concluir su visita ya no me lo devolvió…hice un reporte al 911, acudió la policía para tratar de ver la situación en la que estábamos, como uno no va con el acuerdo de guarda y custodia en la bolsa, los oficiales me sugirieron ir a denunciar sustracción de menor y es así como lo hice el 26 de abril”.