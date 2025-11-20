Madre de joven cubana fallecida en el bar “Lacoss” pide apoyo a autoridades mexicanas para repatriar su cuerpo

Sailianisbel Martínez González, madre de Elianis Betsalie, joven cubana de 20 años que falleció durante el ataque al bar “Lacoss”, ubicado en la colonia Popular Coatepec, solicitó formalmente el apoyo de la embajada de México en La Habana, Cuba, para trasladarse al estado de Puebla y repatriar los restos de su hija, quien migró desde la isla en 2023.

Así se dio a conocer este día en el noticiario radiofónico A Tiempo Noticias, donde se explicó que la joven era originaria del municipio de Banes, en la provincia de Holguín, donde reside toda su familia, incluido su hijo, Cristopher, de 2 años de edad.

De acuerdo con lo publicado por La Jornada de Oriente hace dos días, a Elianis Betsalie se le conocía como Karen o “La China” en el bar “Lacoss”, así como en otros centros nocturnos donde laboraba como bailarina.

Versiones extraoficiales señalaron que Elianis Betsalie habría llegado al bar la madrugada del pasado martes. Sin embargo, esa noche no acudió para trabajar, sino para acompañar a amigas y amigos del propio establecimiento.

Horas más tarde, alrededor de las 3:39 horas, un grupo armado integrado por seis hombres a bordo de motocicletas sin placas arribó al lugar, encerró a 14 personas en el interior del establecimiento y, utilizando garrafas de gasolina, prendió fuego al inmueble.

Según los reportes de vecinos y un testimonio consultado, las llamas duraron entre 15 y 20 minutos antes de que el Cuerpo de Bomberos del estado de Puebla las sofocara, por lo que cuatro personas ya habían fallecido al momento del rescate, entre ellas Elianis Betsalie.

Con base en una revisión de sus publicaciones públicas en Instagram, la joven habría migrado a México ante la falta de oportunidades laborales en Cuba que le permitieran sostener a su hijo Cristopher. Por ello decidió viajar al país cuando apenas había dado a luz, a los 18 años de edad.

Durante su proceso migratorio, se estableció en Puebla para trabajar en centros nocturnos de la capital como bailarina. A partir de ello comenzó a ganar reconocimiento entre la clientela, que incluso dejaba reseñas favorables al establecimiento por su desempeño en el entretenimiento.

También se pudo constatar que conocidas y conocidos de la joven dejaron mensajes en sus fotografías en Instagram, expresando deseos de descanso eterno y solicitando información para contactar a su familia en Cuba ante el fallecimiento de la bailarina.

Pese a que una de las personas dejó su número telefónico disponible, La Jornada de Oriente no logró concretar comunicación directa con quien afirmó conocer la forma de contactar a la madre de Elianis Betsalie.

A esto se sumó el hermetismo con el que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha conducido las investigaciones, pues la familia de la joven no fue notificada por autoridades estatales o federales de México, sino que se enteró del fallecimiento a través de publicaciones en grupos vecinales de Banes en facebook.

Por ello, la tarde de ayer la madre de la joven viajó desde ese municipio hasta la capital cubana para solicitar apoyo a la embajada de México en La Habana, ya que su hija era madre soltera y parte del dinero que ganaba en el país lo enviaba a Cuba para cubrir los gastos de su hijo.

En ese sentido, aseguró a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México que no cuenta con los recursos para financiar el viaje a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital poblana, donde aún permanecen sus restos, junto con los de otras cinco personas, incluido el del mesero José Luis, de 30 años, quien falleció ayer tras mantenerse internado desde la madrugada del martes en el Hospital General del Norte en estado crítico.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades mexicanas ya coordinaron con las autoridades cubanas el proceso para la repatriación del cuerpo de la joven de 20 años.

Te puede interesar: A más de 24 horas del ataque al bar “Lacoss”, autoridades siguen sin identificar a los agresores que huyeron en motocicletas