Madre de Christian Hernández, desaparecido hace más de un mes, denuncia parálisis en la investigación del MP

poco más de un mes de la desaparición de Christian Hernández Sandoval, de 24 años, en la colonia Historiadores de la capital poblana, su madre, Edith Sandoval, denuncia que desde hace 15 días no ha recibido avances por parte del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con lo relatado a La Jornada de Oriente, acciones esenciales como la revisión de cámaras de seguridad, el acceso a la sábana de llamadas del teléfono celular de su hijo y el seguimiento a la última persona que lo vio no han sido realizadas.

A esto se suma que, desde hace semana y media, Edith Sandoval enfermó y, debido a su estado de salud, no ha podido salir de su domicilio para continuar con las búsquedas por su cuenta ni ejercer la misma presión ante las autoridades.

Respecto a las cámaras, Edith Sandoval aseguró que en las inmediaciones de su domicilio no hay este tipo de dispositivos, por lo que durante el recorrido que pudo haber seguido su hijo localizó algunas cámaras que pudieron registrar su camino en la colonia Salvador.

Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que no podía acceder a ellas al tratarse de dispositivos particulares, asegurando que necesitaba detalles exactos de día y hora para solicitar su revisión, lo cual no se efectuó pese a que el MP es la instancia responsable de gestionar estas grabaciones.

Cabe destacar que, según el tipo de equipo, el material audiovisual se elimina automáticamente en un periodo aproximado de 7 a 30 días. Lo que revela negligencia de parte de la autoridad ministerial, ya que ha pasado más de un mes desde el último avistamiento de Christian Hernández.

En este sentido, el MP tampoco ha logrado obtener la sábana de llamadas, accediendo únicamente a la ubicación registrada por la antena de telefonía móvil, dato insuficiente para lograr una geolocalización precisa.

A mediados de octubre, Edith Sandoval consiguió el testimonio de un joven que afirmó haber acompañado a Christian durante un trayecto en la ruta 86 del transporte público con rumbo al mercado Morelos. Según dicho testimonio, Christian había subido al camión a rapear, ya que solía practicar esta actividad artística en diferentes rutas del transporte público.

La madre entregó esa información al MP; no obstante, cuando agentes investigadores entrevistaron al joven, este dio versiones contradictorias respecto a lo que había contado inicialmente.

Ahondando en la búsqueda, la madre localizó cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de este joven que brindó su versión del último avistamiento. Sin embargo, en su investigación, el MP registró que no había cámaras de seguridad en dicha zona.

Por lo que, a valoración de Edith Sandoval, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha explorado una línea de investigación relacionada con ese testimonio ni las razones detrás de las contradicciones.

Aunque en un principio recibió apoyo de varias familias que la acompañaban en la distribución de boletines y recorridos, al cumplirse tres semanas de la desaparición se quedó sola en las labores de búsqueda.

Christian Hernández Sandoval es un joven de 24 años que había regresado a la ciudad de Puebla luego de laborar casi 10 meses en Sonora. Su intención, antes de desaparecer, era regresar a dicho estado para trabajar nuevamente, por lo que inició actividades económicas relacionadas con la creación de accesorios para pagar su viaje.

El día de su desaparición, el pasado 3 de octubre, había creado aretes con temática de Halloween para su venta y había ido a una casa de empeño a apartar una pulidora que destinaría para acondicionar el zaguán de su domicilio en la colonia Historiadores por las celebraciones del Día de Muertos. Sin embargo, desde entonces Edith Sandoval perdió todo contacto con él.

Finalmente, la FGE tampoco ha actualizado la ficha de búsqueda de Christian Hernández en el micrositio de personas desaparecidas en su página web. Edith Sandoval ha solicitado esta corrección, pero no ha obtenido respuesta.

Este caso evidencia un patrón de omisiones dentro de la dependencia ministerial, ya que otras fichas tampoco aparecen en la base pública habilitada, como ocurre con la desaparición de Karla Alejandra Tela Flores, reportada el 14 de julio de 2024, cuando salía de su domicilio en la colonia Viveros del Valle, en la capital.

Leer más: Desde hace cuatro días, se perdió el rastro la activista María Mendoza Lucas mientras viajaba a Puebla