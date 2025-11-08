“Gracias Presidenta”, Emmanuel Macron se despide de Sheinbaum y concluye visita oficial a México

Ciudad de México. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, culminó su visita a México agradeciendo en redes sociales a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Gracias, Presidenta”, escribió Macron en X, agregando que la relación entre ambas naciones seguirá siendo fortalecida con amistad y respeto mutuo.

El mandatario francés agregó un video publicado por Claudia Sheinbaum, en el que la presidenta agradece la visita de su homólogo y destaca el intercambio acordado de códices prehispánicos: el Códice Azcatitlán permanecerá en México y el Códice Boturini será exhibido en Francia.

Durante su corta estancia en el país, Emmanuel Macron se reunió junto a Claudia Sheinbaum con empresarios de ambas naciones para fortalecer las relaciones comerciales. Más tarde, el presidente francés sostuvo un segundo encuentro con empresarios, en el que entregó la condecoración de la Legión de Honor Francesa a Carlos Slim Helú, el hombre más acaudalado del país.

Te puede interesar: Asesino del alcalde de Uruapan, de 17 años y originario de Paracho.