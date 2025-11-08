Sábado, noviembre 8, 2025
“Gracias Presidenta”, Emmanuel Macron se despide de Sheinbaum y concluye visita oficial a México

La Jornada

Ciudad de México. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, culminó su visita a México agradeciendo en redes sociales a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Gracias, Presidenta”, escribió Macron en X, agregando que la relación entre ambas naciones seguirá siendo fortalecida con amistad y respeto mutuo.

El mandatario francés agregó un video publicado por Claudia Sheinbaum, en el que la presidenta agradece la visita de su homólogo y destaca el intercambio acordado de códices prehispánicos: el Códice Azcatitlán permanecerá en México y el Códice Boturini será exhibido en Francia.

Durante su corta estancia en el país, Emmanuel Macron se reunió junto a Claudia Sheinbaum con empresarios de ambas naciones para fortalecer las relaciones comerciales. Más tarde, el presidente francés sostuvo un segundo encuentro con empresarios, en el que entregó la condecoración de la Legión de Honor Francesa a Carlos Slim Helú, el hombre más acaudalado del país.

Marchan miles por la paz; no nos vamos a ir de Michoacán: Sheinbaum

La Jornada -
Uruapan, Mich. Hay quien dice que llegó todo el pueblo… a saber, pero fueron miles y miles quienes paralizaron esta ciudad. Salieron a las...
Nacional

Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

La Jornada -
Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo,...

Falsos, argumentos de Lima contra la Presidenta: SRE

La Jornada -
México. Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9 El gobierno de México subrayó que son “falsas” las motivaciones que llevaron al Congreso de Perú...

