Macron disuelve la Asamblea y dimite el premier belga

Madrid. Luego de que la extrema derecha avanzó en las elecciones europeas, Francia y Bélgica sufrieron un remezón político. El presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional francesa y convocar a elecciones anticipadas, mientras el primer ministro belga, Alexander de Croo, anunció su dimisión.

En Francia, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, obtuvo alrededor de un tercio de votos en los comicios al Parlamento Europeo, el doble que la alianza liberal Renew Europe, lanzada por el presidente Macron.

Ante el catastrófico resultado, el mandatario dirigió un mensaje a “la nación: la principal lección es clara: este no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa. He decidido darles la opción de elegir su futuro parlamentario. Esta decisión es difícil, pero es sobre todo un acto de confianza. He escuchado su mensaje. Dentro de unos instantes firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que tendrán lugar el 30 de junio en primera vuelta.”

Hasta ahora nunca unas elecciones europeas habían tenido un impacto tan devastador en la política doméstica de un país del bloque.

Jordan Bardella, de RN, afirmó: “Macron es esta noche un presidente debilitado. Estamos listos para ejercer el poder, listos para poner fin a esta inmigración masiva, hacer del poder adquisitivo una prioridad y listos para revivir Francia.”

Las elecciones anticipadas no afectarían a Macron, quien seguiría en la presidencia hasta 2027, pero podría tener que compartir el poder con un gobierno de otro color político poco antes de los Juegos Olímpicos París 2024, una cohabitación que sólo se ha dado en dos ocasiones entre conservadores y socialistas desde 1958.

Cientos de personas se manifestaron anoche en la plaza de la República de París, contra la ultraderecha: “fascistas a las puertas del poder. ¡Unión ya!,” se leía en una de las pancartas.

En Bélgica, tras la debacle de su partido Open VLD el premier anunció: “para nosotros es una noche particularmente difícil, hemos perdido.” Desde mañana dimito de mi puesto como primer ministro, pero los liberales son fuertes y regresarán.

Ayer los belgas votaron para elegir Parlamento federal, regionales y miembros del Euro parlamento.

