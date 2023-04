Lunático tal vez

El vitiligo me hizo

un lunático menguante

minusvalía del moreno

un “Güero” pero no huero

No no nunca es por ello

dice mi endocrinólogo

La terapeuta ronca si pregunto

¿Será que he sido insomne?

Pero también sonámbulo…

me lo dicta con látigo la memoria

Lunático hablo en sueños

aúllo como romántico lobezno

Alumbra mi lunática frente

el espejo en el centro de mis noches

Me despinta y cincela ceño y dudas

El sol arde celoso

--

Soy Lunático no me victimizo

voy sembrando adjetivos para ella

y optimista sustancio mi estadío

con dicho ambiguo: “No soy tan feo”.