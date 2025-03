Lula invita a México, Uruguay y Colombia a participar en reunión de BRICS

Montevideo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este sábado a la gencia Sputnik que está invitando a México, Uruguay y Colombia a participar de la reunión del bloque BRICS que se celebrará en julio en Brasil, en un breve diálogo antes de participar de la toma de posesión del presidente electo uruguayo, Yamandú Orsi.

“Estoy invitando a todos estos países que están aquí, Uruguay, Colombia, México para participar de los BRICS en Brasil porque yo creo que aunque no sean miembros físicos, es importante que estos países participen porque es el momento de hacer un debate con todo el mundo”, respondió el mandatario ante una consulta de esta agencia.

El mandatario brasileño aclaró que “los BRICS no son una cosa pequeña. Los BRICS tienen casi la mitad de la humanidad, tienen casi la mitad del PIB internacional, tienen dos países muy importantes que son China y India, que solo representan casi la mitad de la humanidad”.

“Es importante que en esta reunión de los BRICS fortalezcamos de verdad dos cosas importantes. Fortalecemos el multilateralismo y fortalecemos el libre comercio. Porque si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo, no hay democracia”, manifestó.

Por último, se propuso “hacer un documento serio sobre la necesidad de respetar el multilateralismo y respetar el libre comercio”, en la próxima reunión del bloque, a realizarse en Río de Janeiro en el mes de julio.

Lula habló este sábado ante periodistas en Montevideo, donde participa de la ceremonia de asunción de Yamandú Orsi como nuevo presidente de Uruguay.

