Luis Miguel Barbosa reitera que su gobierno no es parte del litigio por la UDLAP

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo no tener información sobre la supuesta propuesta que ha hecho la rectora interina Cecilia Anaya Berríos para que el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se solucione reconociendo al patronato original.

“No tengo esa información, o sea, es información que está fluyendo, que forma parte de documentos, que está circulando pero no forman parte de, no tengo porque el Estado no es parte de ese litigio (…) el gobierno, el Poder Ejecutivo no forma parte de ese litigio, no estamos informados yo en lo particular no estoy informado en el detalle de esto”.

La semana pasada la oficina de rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encabezada por Cecilia Anaya Berríos, se negó a recibir las instalaciones del campus parte de un juez local, tras indicar que el citatorio, para tal efecto, carece de sustento jurídico.

Dicha negativa, se da luego de la declaratoria de ilegitimidad por parte del Poder Judicial Federal sobre los segundos Patronatos de la institución y de la Fundación Mary Street Jenkins, mismo que promovió ante el Juzgado Segundo de lo Civil en Cholula la notificación.

- Anuncio -

“De esta forma, no puede surtir efecto jurídico la supuesta entrega del campus que pretenden hacer de forma tramposa, al no tener legitimación ni personalidad alguna para actuar ante el Poder Judicial del Estado de Puebla”, se estableció en un comunicado de la UDLAP.

El primer patronato asegura haber presentado ante el juzgado referido la oposición legal al procedimiento, esto ante las innumerables violaciones jurídicas que el mismo procedimiento conlleva, e insistieron en dar cumplimiento al amparo del juzgado federal, promovido desde julio del 2021 a fin de devolver el campus a su antiguo patronato.

Finalmente, se exhortó a la comunidad UDLAP “a no dejare engañar por los patronatos espurios y sus representantes, como reiteradamente han intentado hacer, desviando la atención y mintiendo abiertamente”.