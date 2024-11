Luis De la Mora representará a México en el Mundial de Poomsae 2024 en Hong Kong

Luis Alfonso de la Mora López, destacado egresado de UPAEP y exmiembro de las Águilas, será uno de los representantes de México en el World Taekwondo Poomsae Championships 2024, que se llevará a cabo en Hong Kong del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Este año, De la Mora regresó a las competencias con gran éxito tras ganar los selectivos nacionales en Yucatán y Tabasco, realizados en febrero y agosto, respectivamente. Estos triunfos le aseguraron su lugar en la selección nacional de taekwondo.

Experiencia Mundialista

No será la primera vez que De la Mora compita en un Mundial. Su experiencia incluye las ediciones de Bali 2013 y Aguascalientes 2014, donde dejó claro su talento en el poomsae.

“Siempre he querido una medalla, me siento fuerte, bien, he trabajado toda mi vida para esto. Es una categoría nueva pero llena de competidores experimentados. Mi expectativa es regresar con un metal, tengo la capacidad de lograrlo, pero hay que ver los emparejamientos”, declaró.

Logros con las Águilas UPAEP

Durante su etapa como Águila, De la Mora se destacó al obtener el tetracampeonato CONADEIP de Primera Fuerza en tercia varonil junto a Jair Pimentel y Juan Vasto. En 2017, fue reconocido como MVP del torneo tras ganar tres medallas de plata: individual, pareja mixta y tercia varonil.

Además de su éxito deportivo, Luis Alfonso es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de la Maestría en Planeación Estratégica y Dirección de la Tecnología en UPAEP.

En este Mundial, su objetivo es claro: regresar con una medalla y consolidar su lugar como uno de los mejores exponentes del poomsae mexicano.

