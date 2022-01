Luis Canseco presenta Alquimista de imágenes, exposición llena de texturas de su memoria

En Alquimista de imágenes, el artista Luis Canseco (18 de mayo de 1986) plasma sus vivencias, sus juegos y las “texturas de la memoria” de su infancia en su natal Oaxaca, paisajes imaginarios que se tornan dibujos, esculturas, instalaciones y fotografías de reciente manufactura.

Bajo la curaduría de Dulce Pinzón y montada en Almanaque Fotografía, una galería ubicada en la Ciudad de México -Colima 101 planta baja de la colonia Roma Norte- dirigida por Arturo Delgado, la muestra “libera” al artista de los procesos complejos y conceptuales de otros proyectos expositivos.

Durante una entrevista, Luis Canseco refiere que exposiciones anteriores y proyectos como el generado a partir de la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), habían girado en torno a investigaciones y conceptos.

Esta vez, destaca el artista asentado en Puebla hace más de un lustro, la muestra es reflexiva en el sentido personal, en las vivencias de su infancia cuando iba a visitar el pueblo de sus abuelos y se la pasaba jugando en las canteras y en las vías del tren.

“Todas esas vivencias, juegos, esas texturas de la memoria se encuentran plasmadas en esta exposición. Son paisajes que a mí siempre me gustaron, son flores, árboles, o paisajes imaginarios que se iban transformando y que en esos proyectos quedaron fuera”, refiere.

El artista formado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cuenta que en los últimos años tenía un arduo trabajo físico y mental que inició en 2017 con la gestión y exhibición de Superávit Graphein. Trazo en expansión, muestra montada en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, curada por Paula Duarte.

Dicho trabajo continuó con la generación anual de exposiciones, como sucedió en 2020 con Materia Prima, montada en Montreal en febrero o Vestigio, materia y transformación exhibida en la Galería Munive en la ciudad de Tlaxcala, en noviembre, así como de la Residencia Covid que tuvo en el Museo Urbano Interactivo (MUI) del Tec de Monterrey, campus Puebla.

“Quería parar, liberarme y mostrar estos detalles de mi memoria, de lo que he vivido, generado y reflexionado. Fue liberador hacer una exposición que tuviera concepto pero que fuera parte de un proceso más personal, no para generar una investigación o cerrar un proyecto Fonca”.

El residente artístico en Bélgica y Canadá, y en ciudades mexicanas como Zacatecas, Ciudad de México, Veracruz y su propia Oaxaca, menciona que Alquimista de imágenes es también una suerte de residuo del proceso de investigación del Fonca y de la muestra de Montreal, ésta última también apoyada por Dulce Pinzón.

De paso, Luis Canseco destaca que exponer en Almanaque, al ser un espacio dedicado a la fotografía, permite el juego con su trabajo, pues la fotografía se refleja en la imagen, en la visión y en lo pictórico de su obra. “No sólo hay fotografía sino pintura, dibujo, instalación, enfocadas en la imagen”.

Lo anterior porque el dibujo expandido y el grafito le han permitido jugar con la luz y los reflejos que, sumado al trabajo de “fusión” que ha hecho con la pintura y el esténcil, le hacen crear dibujos que van incluso sobre piedras intervenidas, rescatadas del paisaje y de los territorios que al artista le interesan, y que luego se convierten en intervenciones directas en sala.

“El dibujo lo es todo para mí, siempre me gustó. En la universidad me dediqué a la gráfica, es más fácil porque los maestros daban la libertad pero llegué a un punto, a un choque, y aprendí otras técnicas y lo que me gustaba era generar fusiones. Mi hilo conductor ha sido el dibujo. Como en otras exposiciones, el grafito es el medio y es mi base”, concluye Luis Canseco, también gestor y curador de un espacio de residencias artísticas y exhibiciones en Oaxaca.