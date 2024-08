Luego de tres semanas, el nivel de las aguas negras no cede en Chalco

Habitantes de este municipio cuyas viviendas no fueron alcanzadas por las aguas se organizaron para colectar dinero y preparar alimentos para sus vecinos damnificados en las colonias Jacalones y Culturas de México. Foto Daniel Ramón

En el garaje de una vivienda que no fue alcanzada por las aguas pluviales y negras, en la calle Juan Fernández Albarrán, la gente se puso de acuerdo y acondicionó una cocina con parrillas y un tanque de gas doméstico de 30 kilos.

Chalco, Méx. Habitantes de Chalco que no resultaron afectados por las inundaciones que persisten desde hace 20 días en algunas colonias de la demarcación se organizan y cocinan grandes cantidades de alimentos para repartir en lanchas desayunos, comidas y cenas calientes a quienes perdieron todo .

Muchas personas buscan la manera de apoyar; hubo quien se apostó sobre la avenida Solidaridad y con cartulina en mano, además de un bote, invitó a quienes pasaban por ahí a apoyar con alguna moneda para comprar víveres. Varios peatones y al menos un conductor se detuvieron para hacer su aportación.

Están por cumplirse tres semanas de la emergencia sanitaria y los pobladores se niegan a acudir a los refugios donde se les ofrecen alimentos calientes y hay servicio de regadera, cocina y comedor.

Lizeth Torres Castillo, responsable de dichos sitios, explicó que se habilitaron cuatro de estos espacios, pero solo uno está ocupado por 51 personas provenientes de las colonias Jacalones, Culturas de México y Emiliano Zapata.

Alicia Hernández, residente de esta última comunidad, donde vive sola, reconoció que se resistía a dejar su propiedad, pero los rescatistas insistieron en llevársela porque tenía fiebre. Y me vine porque, qué voy a hacer adentro, el agua brota por la coladera , recalcó.

Aunque en el refugio no falta la comida y está bajo chequeo médico constante, ella asegura que en cuanto acabe el tratamiento irá a su vivienda. Me siento triste porque a nadie le importa. Me siento triste por mi casita, porque quiero ir a ver cómo está , señaló.

