Lucio Cabañas sigue señalando el camino de la lucha social, afirma su hermano David Cabañas

“Lucio Cabañas (1938- 1974) fue mi maestro, pero no quiero citar el pasado sino el presente: Lucio para mí es mi líder, no lo fue ayer nomás, es hoy”, afirmó de manera sensible David Cabañas al señalar que, a casi 50 años de su asesinato, el luchador social sigue “señalando el camino hacia dónde ir”.

El hermano del profesor normalista, guerrillero y fundador del Partido de los Pobres fue invitado por el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la UAP a conversar sobre Lucio Cabañas, asesinado el 2 de diciembre de 1974 en El Otatal, Guerrero, por un grupo de 200 soldados del Ejército Mexicano

Con la figura de su hermano a sus espaldas, imagen grabada con la frase de guerra “Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo”, David Cabañas hablo sobre la vida y lucha de su hermano, de quien continúa la tarea de lograr los proyectos y propósitos en contra del capitalismo.

De inicio, expuso que a sus 77 años de edad sigue sosteniendo que si bien sabe que es difícil que haya muchos “Lucio Cabañas”, está seguro que sí hay, pero sabe que las condiciones no están dadas para que aparezcan. “Por ahí deben de andar, han de andar seguramente en los pueblos, pues los pueblos son los que hacen las revoluciones, no los individuos solitos” “, afirmó acompañado por investigadores, estudiantes y público de a pie.

David Cabañas señaló que, aunque no estuvieron juntos, Lucio Cabañas le tuvo confianza. De paso, aclaró que este es el nombre que adoptó en los últimos días de 1971 en la Sierra de Atoyac. Así, relató que estando en la cárcel no preguntaban por Alejandro, su verdadero nombre, sino por David. “El proceso de 8 años en la cárcel fue para David. Son aclaraciones que me gustan, porque para qué mentir. Los revolucionarios no tenemos por qué decir mentiras”, dijo orgulloso. De paso, recordó que el 12 de junio de 1990 fue detenido, desaparecido y sometido a torturas. No obstante, mencionó que sigue en la lucha, en sobrevivir y en no desaparecer. “El Estado no perdona y no quiero su perdón, pero es así”, sentenció el también luchador y guerrillero.

Sobre su hermano, señaló que nacido en 1938 en un paraje de Atoyac, un pueblo de Guerrero, fue hijo de Rafaela Gervasio Barrientos y de Cesáreo Cabañas, a su vez hijo del general zapatista Pablo Cabañas, quien luchaba por “tierra y libertad”. En aquel pueblo permaneció hasta los 10 años de edad, para luego “bajar al pueblito” y estudiar la primaria mientras hacía trabajo de campo. En 1954, Lucio huyó de casa de sus tías y se fue a la Normal rural de Ayotzinapa, donde hizo la secundaria y la normal, que terminó en 1963, comisionado como profesor en Metlaltepec.

Luego se unió a campesinos ejidatarios, pues las empresas no pagaban lo que les habían cumplido. Lucio, el profesor, llamó entonces a detener a los camiones cargueros y quitarles la madera que llevaban, lo que hizo que le pusieran precio a su cabeza. “Como familia le dijimos vente, porque había que caminar 12 kilómetros en una vereda hacia Metlaltepec, en la que iba solito”.

De paso, David Cabañas rememoró la violencia de Guerrero y la del Estado que había entonces en México, que “es el país donde se asesinan a los mejores de sus hijos”, lo mismo a Morelos que a Hidalgo, a Villa y Zapata, y por supuesto a Lucio. “Yo no estoy muerto porque se apendejaron. Esa es la verdad”, afirmó sin titubeos.

Confió que su hermano Lucio fue maestro poco tiempo no obstante sería maestro después en la Sierra, como guerrillero. “Nunca se desanimó en construir el proyecto de la guerrilla. Fueron dos años en el monte, a veces solo pero era bromista y decía: yo solito soy la guerrilla. En 1969 crece el núcleo gracias a su perseverancia. Empezamos a crecer a nueve guerrilleros permanentes en la montaña, con la orientación de Lucio quien prohibía usar las armas en contra de nosotros, de cualquier habitante del pueblo, así como robar mujeres y tomar cosas de campesinos, además de los juegos de azar y el consumo de alcohol, con obligación del estudio y la lectura”.

Apuntó que, en 1974, unos 25 mil militares se lanzaron encima de la guerrilla que su hermano dirigía, pero a pesar de esa represión, él no renunció a su proyecto. “Gracias a eso fuimos un núcleo armado de 102 guerrilleros en la montaña, armados, equipados y dispuestos a hacer la guerra del pueblo, como él decía: que nacimos para la guerra del pueblo, algo de lo que yo estoy convencido. No llamo a las armas, pero si a las ideas”.

En ese sentido, David Cabañas afirmó que debe haber un proyecto de cambio que sea de revolucion, que de lugar a una plena felicidad. “Ojalá se pudiera de todo el mundo, pero para empezar que sea en México. Fue el anhelo de Madero, Villa y Zapata, de quienes fueron parte de la guerrilla y los desaparecieron, torturados brutalmente y luego asesinados”. De paso, enfatizó que esa crueldad la ejerció el Ejército, “al que pagamos todo el tiempo, en todos grados y especializaciones, en reprimir am pueblo también.

Criticó también al gobierno de Estados Unidos, que hace que los pueblos queden en la pobreza impidiendo su crecimiento económico. “No quieren competencia. El imperialismo nos hunde y cuando ya no se soporta, se empieza a emigrar hacia Estados Unidos, pero allá ya no nos quieren. Primero nos empobrecen y luego nos reprimen. Es demasiado hipócrita, genocida y brutal su política. Tenemos más de mil razones para ser anticapitalistas y rebeldes. Lucio era socialista y cuando murió nos demostró eso, y que era un comunista, aquel que muere por su pueblo”, finalizó entre aplausos.