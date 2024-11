Lucio Cabañas ¿Cuál era la estrategia del Partido de los Pobres?

¿Cuál era la estrategia del Partido de los Pobres?

En un primer momento actuó como un grupo de autodefensa en tanto preparaba las condiciones para desarrollar la guerra de guerrillas; después creó un foco guerrillero, así que puede afirmarse que pasó de una estrategia autodefensiva a una foquista con base de apoyo, la cual puede considerarse, en una primera aproximación, la estrategia general que caracterizó al PDLP en esa segunda etapa. En una primera aproximación, porque si se quedara ahí implicaría igualarla completamente con la estrategia utilizada en la Revolución cubana, lo cual resulta inexacto si se hace un análisis más preciso de dos distintos tipos de estrategias: la política y la militar.

Estrategia política

La estrategia política contiene las acciones eminentemente políticas encaminadas al logro del objetivo. Al respecto hay que señalar, para empezar, que el objetivo de los otros focos guerrilleros latinoamericanos era construir un socialismo como el soviético, de manera que la suya era una revolución proletaria, en tanto que el objetivo del PDLP planteado en el Primer Ideario era formar un gobierno de campesinos y obreros, técnicos y profesionales y otros trabajadores revolucionarios, lo que quiere decir que se proponía realizar una revolución de los pobres.

Así pues, se trata de dos revoluciones distintas.

¿Qué se entiende por una revolución de los pobres?

Si se considera que en el punto 4 del Primer Ideario se plantea dar en propiedad los medios de producción a los trabajadores, que en el punto 3 se propone que los trabajadores formen sus jurados o tribunales, nombren sus jueces y se den armas para defenderse y a esto se agrega que en la Primera Reunión de la Sierra, en 1969, se define que el objetivo de la lucha debe ser el establecimiento del socialismo en el país, se puede afirmar que la revolución de los pobres que se proponía realizar el PDLP tenía como objetivo construir un socialismo cooperativo y regido desde abajo, es decir, distinto completamente del socialismo real, caracterizado por su estatismo y su burocratismo. Esto indica que la cabañista era una estrategia completamente distinta a la foquista, tanto con base de apoyo, como sin esta.

¿Cómo se lograría esta revolución? Lucio lo dijo en frases muy contundentes como lo consigna en una carta a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero:

Las formas de lucha que no aceptamos son aquellas que al aplicarse debilitan la lucha revolucionaria, tal como la lucha electoral en la que no debemos participar porque el voto del pueblo no es respetado y si la burguesía lo respetara, de todos modos no nos bajaríamos de la sierra dejando las armas.

Debe entenderse, pues nosotros estamos completamente convencidos que la revolución socialista se hará peleando con las armas.

Esto indica que la vía de la estrategia cabañista era la lucha armada, aunque considera también que se debería impulsar todo tipo de lucha.

Y si se considera que decía: “si ellos usan el poder –la clase rica– para aplastarnos, hay que luchar con las armas para quitarles el poder y aplastarlos…”, es evidente que se propone realizar una guerra de los pobres para tomar el poder. Por eso se puede afirmar que la estrategia política cabañista era tomar el poder para los pobres y por los pobres por medio de una guerra de los pobres.

Como se puede desprender de lo dicho en distintos puntos de este ensayo, el cabañismo construyó un partido, el PDLP y un ejército, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, BCA. Además, de sus relaciones con organizaciones de muy distinta filiación se deduce que funcionaba como engarce entre un espectro muy amplio de organizaciones, de manera que una tercera estructura impulsada por el cabañismo era un frente amplio de fuerzas de izquierda.

Ahora bien, el partido no era leninista, como el típico de las experiencias foquistas posteriores a la Revolución cubana, sino pobrista, no de vanguardia, de masas, formado por trabajadores, democrático, basado en la heterogeneidad política y teórica de sus integrantes.

Por su parte, el ejército cabañista era radicalmente distinto al de otros esfuerzos foquistas, incluido el cubano, porque como conjunto se subordinaba a las bases partidarias (lo que en el caso de las comunidades pequeñas, que participaban completas en la lucha, significaba la subordinación a la población), en tanto que los mandos del ejército eran elegidos por la tropa, a la manera del anarquista Ejército Insurreccional de Ucrania o de las milicias de la Comuna de París o de la Revolución española de Cataluña.

El frente amplio impulsado por Lucio no incluía organizaciones de derecha sino solamente de izquierda, de manera que no era un frente unido a la manera del impulsado en la guerra prolongada o en la guerra popular prolongada, sino uno distinto. ¿Por qué? ¿Es que no consideraba posible o necesario que en algún momento, por la confrontación con el imperialismo, pudieran unirse pobres y ricos contra un enemigo común? No se concibió ese problema seguramente por su costumbre de plantearse solamente los asuntos urgentes, sin especular con cuestiones de largo plazo.

Surge Utopía Popular Magonista

“No son los rebeldes del Mundo

los que crean los problemas,

son los problemas del Mundo,

los que crean a los rebeldes…”

Ricardo Flores Magón

Quiénes somos

Somos personas comunes, estamos conscientes de nuestra historia, de la realidad que viven los pobres, de la injusticia, por eso nos decidimos por la organización y lucha, por la defensa de nuestros derechos y los de nuestros hermanos y hermanas explotadas, por lo que hemos decidido: dedicar nuestras energías a la construcción colectiva de un mundo mejor para todos y todas, en donde nuestros hijas e hijos y las hijas de nuestras hijas e hijos, puedan aspirar a ser felices. No renunciaremos a la utopía de los pobres.

Somos un grupo de mujeres y hombres que aspiramos vivir en libertad, reconocemos que vivimos en un sistema de opresión, (el capitalismo neoliberal) es por lo que hemos decidido organizarnos y luchar, contra sus expresiones: (el crimen, la explotación, la violencia, el despojo, la miseria, la discriminación, el racismo el patriarcado, etc.) (Somos mixtecas, zapotecas, triquis, amuzgas, mazatecas chinantecas, etc.) (Somos hombres y mujeres campesinas, jornaleras, artesanas, trabajadoras domésticas, en fin, gente pobre)

Venimos de una tradición de lucha y resistencia, pertenecemos a los pueblos originarios, somos indígenas, nos reivindicamos como indígenas, somos las herederas de las que fundaron las naciones de Mesoamérica y sobrevivieron a la barbarie europea. Somos herederas de más de 500 años de resistencia. Nuestras madres y padres y nuestras abuelas asistieron a las grandes luchas que hicieron posible la construcción de este está Patria mexicana.

De nuestros pueblos surgieron Zapata, Villa, hermanos Flores Magón, Librado Rivera la profesora Carmen Serdán, y los miles de mexicanas y mexicanos que lucharon por una Patria mejor para los mexicanos, por el derecho, a la tierra, a vivienda a la salud, a la educación y a la autonomía y libre determinación.

¿Por qué luchamos?

Luchamos por la vida, la libertad, por la justicia, la organización para construir un mundo mejor para nuestras hermanas y hermanos, explotados, para nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas e hijos. Un mundo sin explotados ni explotadores, un mundo donde haya igualdad de oportunidades para todos y todas, un mundo en el que quepan muchos mundos, en el que nuestros sueños sean posibles. En contra de cualquier forma de explotación venga de donde venga.

Luchamos por la preservación de la naturaleza, como fuente de vida y bienestar, por la convivencia amable y el buen vivir, en contra del extractivismo, por la defensa del territorio, como espacio en donde vivimos, en donde reposan nuestros antepasados y donde se ha construido nuestra cultura y nuestras vidas.

Luchamos por la defensa de nuestra cultura y la vida comunitaria en contra de la de las formas de vida capitalista, la civilización depredadora que implanta el modelo actual modelo civilizatorio, que es un modelo de muerte.

Seguimos reivindicando las formas de organización y vida comunitaria, la solidaridad, el tequio, la gozona y todas las formas de ayuda mutua, la mano de ayuda, etc., que han hecho posible la preservación y defensa de la naturaleza y la nuestra pervivencia a lo largo de más de 500 años de colonización y amenazas para de destruirnos. Reivindicamos a nuestros grandes guerreros y guerreras a Con doy, el indio Nuyoo, Tupac Amaru, Josefa Ortiz, Morelos, Zapata, Carmen Serdán, Jaramillo, las madres buscadoras, etc.

¡Aquí estamos! somos las mujeres y hombres de siempre, rebeldes tenaces enemigos y enemigas de la injusticia”

Hoy estamos aquí, la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Flores Magón, para exigir a los gobiernos estatal y federal: justicia, que se respeten nuestros derechos, que nos escuchen y se resuelvan nuestras demandas históricas.

Nuestros pueblos originarios, son los guardianes de la Patria, juntos hombres y mujeres hemos cuidado nuestras tierras, somos defensores y defensoras de la madre Tierra, de los bosques, de los ríos, de las montañas, lugares sagrados para nuestros ancestros.

Somos los y las más desprotegidas, las más necesitadas, las más humildes nosotros no tenemos servicios básicos en nuestras comunidades, no tenemos una vivienda, un empleo ni siquiera un techo en donde descansar; somos los más pobres. Nuestros derechos son violentados de manera cotidiana, todos los días, cuando decidimos protestar somos amenazados, desplazados, nos están asesinando con las armas y también con la explotación, con la indiferencia.

Es por eso, que el día de hoy, hemos decidido elevar nuestra protesta y exigir al gobierno que nos escuche y resuelva nuestros problemas somos pueblos en resistencia: mixtecos, zapotecos, mixes, chinantecos, Huaves. Y hoy nos estamos manifestando en distintas regiones: en Pinotepa Nacional, en Tuxtepec, en Juchitán y próximamente lo haremos en las 8 regiones de nuestra entidad oaxaqueña y juntos arribaremos a la ciudad de Oaxaca.

Luchamos por la transformación radical de la sociedad:

Por ser todos humanos, nadie puede valer más que otros u otras, independientemente de su raza, nacionalidad, color de la piel, ideología, preferencias sexuales, etc. Los hombres y mujeres que formamos Utopía Popular Magonista somos gente común y de costumbres, entre nosotros y nosotras, nadie puede valer más que otros u otras. Por lo tanto, nadie pretende imponer en otro u otras su manera de pensar o hacer.

Luchamos por la construcción de una sociedad a la que todos y todas, independientemente de su cultura, género, creencias etc., somos iguales. Por una sociedad que liquide para siempre: la explotación del uno por el otro. Exigimos al gobierno el cese a la violencia contra los pueblos originarios el alto a la violencia contra nuestros hermanos del EZLN, y los pueblos de Guerrero, Chiapas y Michoacán, etc. Cese a la violencia en el territorio oaxaqueño, en el istmo, en la costa, en las sierras norte y sur, en la Mixteca, en la cañada, en la cuenca, en los valles centrales, en todo nuestro territorio

Compartimos nuestros esfuerzos, nuestros logros y nuestros sacrificios. Somos parte de un pueblo solidario que se levanta para mostrar sus fortalezas y sus debilidades a la humanidad. Promovemos el autogobierno, la libre determinación de los pueblos. ¡Ya basta del saqueo de nuestros recursos!!

En los pueblos originarios la ayuda mutua ha posibilitado la resistencia y la vida digna. El amor a los otros y a la naturaleza. Reconocernos al hombre y la mujer en convivencia con la naturaleza como el principio y fin de todos los esfuerzos.

Estamos convencidos de luchar por una vida mejor, con justicia, fraternidad y dignidad. Saludamos la Movilización Nacional por la Reforma al Artículo 27 Constitucional realizada este 20 de noviembre, cese a la privatización del Ejido, exigimos el respeto a la madre tierra, a nuestras aguas. Por la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, alto a la privatización de las tierras, de las aguas, cese a la contaminación del ambiente, el respecto al territorio comunal. ¡Alto a destrucción de la vida!

Por lo tanto entre nosotros nadie manda, nadie obedece, caminamos todos juntos, al paso del más lento para que nadie se quede atrás. Para nosotros nadie es suficientemente sabio para mandar en otro.

¡Aquí estamos! . . . somos las mujeres y los hombres de siempre, los y las rebeldes tenaces. No tenemos miedo, o sí lo tenemos, pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos. ¡Somos Utopía!

Utopía Popular Magonista

Oaxaca, ciudad de la resistencia

Noviembre 2024

Irina, un abrazo y no un adiós, sino un “hasta siempre, camarada”

Siempre con la mejor disposición, la incansable permanencia, la convocatoria, las redes de apoyo, los mayores ánimos y claridad de la lucha revolucionaria, el internacionalismo verdadero, la memoria histórica, la militancia que hermana a todo un continente, la férrea voluntad de luchar.

Con tristeza recibimos la noticia del reciente fallecimiento de nuestra compañera Irina Layevska, acontecido el día 23 de noviembre. Irina fue cuando lo conocimos, un compañero y luego compañera, que siempre brindó (junto con su inseparable compañera Nelly), una solidaridad sin límites a quienes fuimos perseguidos en 1995 por la traición de Salvador Morales Garibay (alias “Subcomandante Daniel”).

Irina y su compañera nos apoyaron durante toda la época en que fuimos perseguidos por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otros órganos represivos del Estado; nos dio cobijo en momentos donde no hubo cámaras ni templetes, sólo represión, falta de recursos económicos y detenciones arbitrarias e ilegales, pues el traidor condujo personalmente al ejército y policías a las diferentes casas y dio los nombres de quienes apoyaron en silencio durante muchos años previos a lo que llegó a ser el grito del ¡Ya Basta!, que sacudió a México y al mundo entero entre el 31 de diciembre de 1993 y el primero de enero de 1994, días, meses, años y décadas después.

En silencio, las compañeras nos facilitaron espacios para escondernos, resguardar documentos, publicaciones y proteger a otros compañeros; nos ayudaron con recursos económicos y utensilios necesarios para la vida diaria con la discreción debida y sin esperar absolutamente nada a cambio.

Irina ayudó en el trabajo técnico que se le pidió y apoyó al naciente movimiento zapatista al brindar toda la solidaridad posible. Realizó diseños para la Convención Nacional Democrática (CND) y participó en caravanas que se realizaron desde varias partes del país hasta la Selva Lacandona. Todo esto lo hacía a pesar de las dolencias por la polineuropatía degenerativa que le aquejaba y haciendo a un lado las incapacidades de esta enfermedad incurable.

A pesar de sus dolores, Irina nunca perdió la confianza en el movimiento, en la solidaridad y en la necesidad de apoyar la lucha revolucionaria por cambiar el sistema social decadente y podrido que, aunque cambie de rostro (sea hombre o mujer), permite la continuidad del capitalismo, la explotación, la represión, el saqueo y la depredación del medio ambiente. Irina siempre estuvo clara en eso.

Su claridad, valor y compromiso lo aprendió de sus compañeros, pero mucho, de la firmeza del pueblo cubano y su revolución. Fue fundadora de la “Promotora de Solidaridad Va por Cuba” y en su práctica militante jamás perdió la confianza en la necesidad de la continuidad revolucionaria. Con firmeza defendió también los derechos de las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQI+ y la lucha por la autodeterminación de los pueblos, en especial de Palestina, los pueblos de África y América Latina.

A Irina le enviamos hasta donde esté, un abrazo y no un adiós, sino un “hasta pronto, camarada”, porque llevó siempre en su corazón la firme convicción y el espíritu que implica nuestro incansable…

¡Vivir por la Patria!” o ¡Morir por la Libertad!

Compañera Irina

¡PRESENTE!

10° Aniversario del Colectivo GeoComunes

A una década de trabajo cartográfico profesional, honesto, comprometido y solidario con las comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos para la defensa de lo común, desde nuestro esfuerzo organizativo no partidista y anticapitalista miembro del Congreso Nacional Indígena nos sumamos al reconocimiento a la labor del Colectivo GeoComunes que en nuestro caso ha sido ininterrumpida y de un valor incalculable desde el año 2014.

Sus visitas de campo, entrevistas, reuniones, análisis, síntesis de la información, mapeos, talleres y acompañamiento han hecho posible sustentar, motivar la participación y ampliar la difusión de la problemática y de nuestra lucha en contra de la construcción del megaproyecto de muerte del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sus obras complementarias, primero en la zona del lago de Texcoco y después en la zona del lago de Zumpango dentro del mismo ecosistema de la Cuenca del Valle de México, donde fue reubicado con una extensión territorial similar aunque con otro nombre (NAICM-AIFA).

Recordamos algunos ejemplos de trabajos anteriores coordinados con GeoComunes como la “Geolocalización de los socavones de las antiguas minas de la zona de la montaña de Texcoco rellenados con lodos tóxicos y el suelo natural salino del lago de Texcoco” y “Las Afectaciones del Nuevo Aeropuerto, la Aerotrópolis y sus Obras Asociadas”; y de otros como “Pueblos Indígenas y Conflictos Aeroportuarios en México” presentado en Guatemala, Centroamérica durante el 1er. Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en agosto 2023 y el más reciente “Explotación del Agua en la Cuenca del Valle de México” presentado en noviembre 2024 en el Encuentro Global por el Clima y la Vida-ANTICOP en la ciudad de Oaxaca, México.

¡Enhorabuena compañerxs de GeoComunes, gracias siempre y la lucha sigue!

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura-CPOOEM.

