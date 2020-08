Se confirmó que Lozoya no me acusa de ningún delito; probaré con apoyo de Pemex que no pedí favor para mi hermano: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo esta mañana que la copia de la demanda de Emilio Lozoya Austin no lo señala por haber cometido un delito y que exhibirá una constancia a Petróleos Mexicanos (Pemex) para probar que es falsa la aseveración del ex director, respecto a que siendo senador, el ahora mandatario, le pidió que cambiara a su hermano de una gasolinería de Guerrero a las oficinas centrales de la paraestatal.

En la teleconferencia de medios que brindó esta mañana, el titular del Poder Ejecutivo local, dijo que analizará si concretará la denuncia por daño moral que anunció contra Lozoya a principios de esta semana, cuando en un video publicado por el periodista Ciro Gómez Leyva, se afirmó que Barbosa había pedido el favor para su hermano y además 100 mil dólares, a cambio de aprobar la Reforma Energética de 2014.

Lo que sí dejó claro es que no procederá contra el informador: “No (habrá querella) contra los medios. Yo entiendo de la reglas de cómo funcionan las cosa en esta materia, no descarto ninguna demanda, lo voy a valorar, pero quedó perfectamente claro que soy un hombre honesto, que actúa de buena fe y que estoy limpio y lo que no mata fortalece, es que así es la política, es parte de un escenario político complicado, complicadísimo en que hay mucha gente, de muchos ámbitos sociales, políticos, económicos, es alguien que no simpatiza con uno y ven una oportunidad y ¡fuego!, no pasa nada. Estoy hecho a eso, fuí sobreviviente a todos los ataques de la prensa poblana en 2018 y de la prensa nacional así que no pasa nada, yo estoy tranquilo, limpio de conciencia, con amigos por todas partes, creeme que quienes me conocen saben de mi honestidad, estamos haciendo un gobierno así. No descarto una acción legal en contra de quienes mancha mi nombre, aquí todos los días en Puebla me difaman, cucarachos van, cucarachos vienen y ahí andan volando, no pasa nada, estamos tranquilos, no me altera nada, solo mantengo un equilibrio en mi forma de ser, que no pasa nada, soy un hombre medido, no mea altero”.

Antes, recapituló: “se conoció como filtración también la denuncia de hechos de Emilio Lozoya en la que no aparezco, todo lo demás fue versión periodística, así se mueven las cosas también. No aparezco señalado por Lozoya cometiendo un delito, dándome dinero por alguna participación legislativa en momentos de la discusión y aprobación de la reforma energética”.

Y abundó: “Lo digo porque estuvo en curso esto, ayer ya fue profusamente difundido el documento, varios de ustedes lo tienen, es un documento de más de 60 fojas, hace un relato largo dice de mí que en 2014 fui a pedirle que cambiaran a mi hermano que lo cambiaran de una planta de gasolina en Guerrero a las oficinas centrales de Pemex, y también es falso, como dije desde el principio: es falso. Es un señalamiento menor no es constitutivo de ningún delito, es falso”.

Y anunció: “exhibiré una constancia que le pediré a mi hermano, para que el propio Pemex establezca que ha desempeñado su trabajo como ingeniero en plantas de gasolina, mi hermano es un ingeniero muy normal que trabaja en la planta distribuidora de San Juanico, nunca estuvo ni ha estado en las oficinas centrales de Pemex, yo nunca, agradecí a Lozoya en algún lugar (sobre el cambio), porque no sucedió voy a acompañar esa constancia”.