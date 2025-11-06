Los últimos rastros de la activista María Mendoza fueron en Cholula hace un mes, pero aún no hay una línea de investigación definida: colectivo

Las últimas referencias sobre María Mendoza Lucas, activista trans y promotora cultural originaria de Oaxaca, datan de finales de agosto e inicios de septiembre, cuando llegó a San Pedro Cholula, Puebla, como parte de una peregrinación junto con otras personas promotoras de danzas y medicina tradicional.

Los testimonios recabados de dicha peregrinación señalan que María Mendoza decidió permanecer algunos días más en Puebla, por lo que las demás personas, provenientes de Oaxaca y otros estados, regresaron a sus lugares de origen. En ese periodo, el último mensaje que la activista publicó en redes sociales informaba que había sido víctima de un asalto y solicitaba ayuda; sin embargo, desde entonces no hubo más actualizaciones.

Así lo confirmó Yesica Sánchez Maya, directora del colectivo Consorcio Oaxaca y quien mantiene contacto directo con la familia Mendoza Lucas, en entrevista telefónica para La Jornada de Oriente. Durante la conversación, aclaró que, si bien las Comisiones de Búsqueda de Oaxaca y Puebla registran el 27 de octubre como la fecha del “último avistamiento” de la joven, esta corresponde únicamente a la emisión del boletín de búsqueda y no a un hecho confirmado.

Hasta el momento, precisó Sánchez Maya, no existe certeza sobre el último lugar donde fue vista María Mendoza. Algunos testimonios señalan que la joven de 31 años habría regresado a Oaxaca, aunque no a su domicilio.

“Lo que la mamá dice es que cuando ella se fue me comentó: ‘vengo en diez días’, pero una sobrina me dijo que regresaría en un mes. En las búsquedas realizadas por la familia han recibido pequeñas referencias de que sí volvió a Oaxaca”, informó.

Sin embargo, estas versiones no han sido verificadas por la Fiscalía ni por la Comisión de Búsqueda del estado, por lo que las diligencias continúan también en Puebla.

De hecho, este jueves por la noche está programada una reunión con la Comisión de Búsqueda de Oaxaca para analizar los resultados de diversas diligencias ministeriales. El objetivo es determinar si la investigación debe concentrarse en Oaxaca, en caso de confirmarse indicios en esa entidad, o mantenerse en Puebla.

“Nosotras tendremos mañana una reunión para revisar los resultados de las diligencias y así determinar si volvió a Oaxaca. Pero algo extraño en esas versiones es que ella no habría regresado a su domicilio, como solía hacerlo”, explicó Sánchez Maya.

La directora de Consorcio Oaxaca advirtió que, mientras no existan datos precisos, la búsqueda se mantiene en un ‘limbo de incertidumbre’, sin un punto claro de partida. Lo único confirmado hasta ahora es que el último testimonio verificable ubica a María Mendoza en San Pedro Cholula.

La denuncia por desaparición fue presentada por su familia el 27 de octubre y, desde entonces, las autoridades de Oaxaca notificaron a la Comisión de Búsqueda de Puebla para iniciar los protocolos correspondientes.

“La comisión estatal de Oaxaca solicitó la colaboración de la de Puebla, por lo que actualmente hay dos comisiones trabajando en paralelo en la localización de María”, señaló Sánchez Maya.

Mientras tanto, el colectivo ha acompañado a la familia Mendoza Lucas, que enfrenta una difícil situación económica, en la difusión de boletines de búsqueda y la contratación de espacios en radio para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

En este sentido, la directora recordó que María Mendoza no solo es una activista en defensa del territorio, contra la gentrificación y la violencia, sino también una promotora cultural y estudiosa de la medicina tradicional.

Respecto a las denuncias de acoso y burlas que la joven habría sufrido, Sánchez Maya afirmó que no duda de su veracidad, pues María se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad.