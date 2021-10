Los terremotos del 2017, mi experiencia en la mixteca poblana (cuarta parte)

Autor: Ruty Amigón

En suma, improvisación, ausencia de protocolos (no obstante que el INAH tiene experiencia en atender sismos), instrucciones en constante cambio, discrecionalidad en las decisiones, pugnas entre directivos, carencia de mecanismos de control y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento caracterizan desde el comienzo las acciones emprendidas por el INAH para la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017. Un escenario caótico que ha repercutido en obstaculizar el acceso a los recursos y en consecuencia en rezagar el resarcimiento de los daños. Como resultado, el descontento de las comunidades afectadas va en aumento. Sobre el INAH Puebla, además, flota una densa bruma que no permite distinguir quién en realidad toma las decisiones en ese centro regional. Sus autoridades parecieran no comprender que un ambiente de acoso laboral no ayuda a nuestro compromiso institucional de salvaguardar el patrimonio cultural.

El drástico freno que el “programa sismo” experimentó debido a la exclusión de obras iniciadas bajo cobertura del seguro Banorte, a poco menos de un año de ocurridos los terremotos, y el impacto que generó la suspensión de pagos por parte del banco a finales de 2019 e inicios de 2020, no se tradujo en alguna reestructuración del “programa” sino en remedios e improvisaciones con la sola intención de atenuar la presión por impagos de los constructores y sus representantes gremiales. Así, los funcionarios del INAH neutralizaron las demandas que se cernían sobre el instituto, pero descuidaron el avance de los trabajos de intervención en el patrimonio dañado.

La auditoría al desempeño que la ASF practicó al INAH sobre el Fonden y la cuenta 2019 reportó un subejercicio del 95.5 por ciento del presupuesto que el Comité Técnico del Fonden aprobó: 2, 637.6 millones de pesos en febrero de 2018 como parte de una primera etapa. ¿Por qué solo se dispuso de 117.56 millones? La ASF concluyó que: “…no acreditó contar con una metodología y mecanismos para la evaluación e identificación de las afectaciones con criterios e indicadores para la gestión de las intervenciones; con instrumentos para su supervisión; ni con la documentación que comprobara la ejecución de esas acciones, por lo que no sustentó el avance en la atención de los bienes culturales dañados, ni su contribución en la preservación de sus características y valores patrimoniales…”. Este dictamen confirma que el dinero estuvo disponible pero el INAH no cumplió con todos los requerimientos para continuar accediendo a estos fondos.

El INAH, sin embargo, anuncia públicamente que existe un 60 por ciento de avance en la rehabilitación del patrimonio dañado por los sismos. Pero, tal cifra está basada en números absolutos y solo considera la rehabilitación del edificio y no la de los bienes muebles. En esta valoración cuenta por igual un inmueble que resultó con pocos daños que otro con afectaciones estructurales graves e incluso derrumbes. Estos casos requerirán de mayor tiempo para rehabilitarlos y si la mayoría de edificios que restan por atender tienen daños críticos el avance real es considerablemente menor al porcentaje declarado. La situación empeora si se toma en cuenta que muy pocos bienes muebles se han atendido. Por tanto, los números absolutos no son indicadores confiables para medir los avances. En similar equívoco se suele incurrir al comparar el avance en el resarcimiento de daños por sismo entre diferentes zonas ya que no se toma en cuenta el tipo de daños predominante, ubicación geográfica, los rasgos de su territorio ni sus condiciones climáticas.