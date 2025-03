Los puntos críticos para el naciente gobierno

Muy pocos pueden negar que la administración de Claudia Sheinbaum ha iniciado muy bien, al grado que ha avanzado mucho su popularidad, que solo la oposición visceral no ve o no quiere hacerlo. El resultado positivo, está relacionado con la forma como afronta los problemas y el estilo propio de gobernar.

Seguir con esa tendencia, no solo garantizarían continuidad de un proyecto, llamado por la propia presidenta como el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, sino el soporte de un modelo que podría ser retomado por otras naciones. Al respecto, ya hemos visto las declaraciones del dirigente de Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, en su reciente visita a nuestro país.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya puntos críticos en la coyuntura actual, que deberán ser atendidos de manera frontal, pero con “cabeza fría”, como señala la presidenta de la República. Del tratamiento que se les dé y los resultados positivos que se tengan, se derivarían lo que será el resto del sexenio. En lo personal identificó cuatro puntos críticos; el primero es, sin duda, la disputa comercial con el gobierno norteamericano. Hasta ahora, la intervención de la presidenta ha sido exitosa y reconocida dentro y fuera del país, pero no quiere decir que, después del 2 de abril, puedan presentarse otros escenarios, incluso adversos, más allá de la correcta participación del gobierno mexicano. Los posibles efectos negativos no serían inmediatos y si serían magnificados por la oposición; el segundo punto crítico, corresponde al proceso no concluido suscitado alrededor del debate sobre la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, particularmente sobre el sistema de pensiones, que incluso ha provocado el posible paro promovido por la CNTE. No obstante que se suspendió el proceso parlamentario y se montaron mesas de trabajo, hasta el momento no ha habido acuerdo; el tercer punto, es el proceso electivo de juzgadores, el cual va, aún la persistencia de la oposición para bombardearlo, apostándole al fracaso y el supuesto anunciado fraude. Es previsible la magnificación del escenario participativo reducido, por las propias condiciones del proceso: singular y extraordinario. Lo anterior no sería imputable solo al INE, como organizador del mismo sino al propio gobierno federal, que fue el impulsor de la reforma al Poder Judicial; el cuarto tema es el más relevante y delicado con respecto a los anteriores, por las condiciones del mismo. Nos referimos a los desaparecidos, la atención a colectivos de buscadores y el combate al crimen organizado, que en los últimos días se ha recrudecido por los acontecimientos del rancho Izaguirre, en Tuchtitlán, Estado de Jalisco.

Ninguno podríamos negar, que este es un problema que no podemos soslayar, que incluso va en aumento en todo el país, asociado directamente al crimen organizado, que efectivamente se requiere apegarse a la verdad, no ocultar nada a la población, respetar a los colectivos de juzgadores, evitando su politización, que es lo que ahora ha promovido la oposición, sobre todo a partir de lo difundido sobre el rancho Izaguirre. Estamos convencidos que estos retos se salvarán, pero no hay que confiarse.