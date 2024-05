Los pueblos originarios de la gran Cholollan no son basureros

(La Jornada de Oriente-mayo 15-2024)

Voy a empezar por decirles que no conozco ninguna investigación o publicación sobre este territorio que haya cuestionado que en este valle hidrológico del alto Atoyac el mosaico de pueblos y culturas que conformaron el hueyalteptl Cholollan mesoamericano a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, cuyo espacio urbano y rural será profundamente alterado desde la primera mitad del siglo XVI por mortíferas epidemias, nuevas migraciones y sobre todo por la transformación del sistema arcaico indígena en una nueva economía mercantil impuesta por los colonizadores ( retomo palabras e investigaciones del historiador Carlos Sempat Assadourian) –no sea actualmente el desarrollo geopolítico y cultural continuo más largo, complejo y revelador de la historia de México.

Empiezo por dar constancia también que entre el siglo XII y XIV el gran señorío sagrado y comercial Cholollan dominó todo el valle del Alto Atoyac. Me refiero al territorio organizado, en tiempos mesoamericanos, sobre coaliciones étnicas de linajes nobles que se consolidó espacialmente en forma cuatripartita cuando en 1519 llegaron los conquistadores de Europa. El territorio de la gran Cholollan que investigaciones estiman consistió en el siglo XVI de 49 pueblos sujetos en un territorio de aproximadamente 900 kms.2 (M.Lindt The Kingdom and Pilgrimage Center of Cholula. 2011) fue un ordenamiento sagrado, pero también uno que permitió una pronta respuesta defensiva de sus fronteras territoriales. La cohesión identitaria y cultural del territorio Cholollan lo otorgaba su centro urbano y ceremonial, asiento de la elite política sacerdotal, en el entorno del gran tlachihualtepetl o pirámide. Los pueblos originarios de la gran Cholollan, desarrollo de la inmigración de diversas identidades lingüísticas y étnicas, con la ocupación continua como lo demuestra el apilamiento milenario de su centro ceremonial (Christian Duverger en El Primer Mestizaje) tuvo en ese centro ceremonial la traducción arquitectónica de una asumida identidad colectiva.

Tlaxcallan, al norte del río Atoyac, marcó la frontera norte del territorio de la gran Cholollan. Al oeste de la cuenca del Atoyac se reconocían las tierras del sur del señorío Huejotzingo. Al oriente se encontraba el antiguo señorío de Cuauhtinchan bajo domino mexica que fue también el acceso de culturas desde el Golfo. El sur de la gran Cholollan colindaba con la mixteca y el señorío de Totomihuacan cuando llegaron los colonizadores europeos. Y ese milenario sistema arcaico indígena, ese gran territorio cholulteca, se quebró esencialmente (me ocupo de ello en “Reflexiones de una Antropóloga”, Elementos-BUAP) tempranamente en el siglo XVI cuando una Europa imperialista, colonialista y misionera conquistó este territorio e impuso instituciones de control para consolidar la apropiación de sus recursos mineros y naturales pero sobre todo para imponer nuevas formas de explotación de la población indígena solo en beneficio del poder colonial.

Lo que uno debe considerar actualmente, a una distancia sociohistórica de cambios y reacomodos del sistema mercantil impuesto en el siglo XVI, es que la experiencia del colonialismo, aquí y en otras regiones del planeta, generó relaciones de poder en la que el extranjero, el ocupante ( como explica un profesor emérito de la Universidad de la Bar Ilan, Menachen Klein, reflexionando sobre el Estado de Israel y los palestinos subyugados- Haaretz, abril 8-2023) generó a su vez en relación a los ocupados una posicionamiento generalizado de superioridad en el imaginario popular y ello a pesar de que los que ostentaban el poder fueron ( y seguirán siendo) muy pocos numéricamente en relación a los originarios estimados como “inferiores”. En la gran Cholollan, actualmente compuesto de varias divisiones municipales, este esquema neo colonial de extracción y subordinación controlado por, digámoslo así, un “centro” que detenta el poder económico y social, sigue vigente y me atrevo a decir, continúa con un fuerte componente “racista” heredado del siglo XVI colonial. La independencia, ciertamente fue un suceso histórico que pretendió corregir y construir un modelo social de un México más igualitario ( con la reivindicación del mestizo; ver, “Xelha no fue el fundador de las Cholulas…” Elementos-BUAP) aunque más bien el moderno estado soberano en el territorio de la gran Cholollan ( y en otros) no solo provocó el aislamiento étnico de los pueblos originarios sino que les dio trato de territorios ocupados. La prioridad de lo “publico” prevaleció en la toma de decisiones políticas y a partir de una actitud (llamémosle generosamente) etnocéntrica se fortalecieron a su vez leyes e instrumentos de apropiación y control sobre los territorios y recursos culturales y ambientales de los pueblos originarios cholultecas. Así, la antigua zona ceremonial mesoamericana quedo en la actualidad convertida en un centro comercial. El dominio de los bienes culturales milenarios, a su vez, convertidos en piezas de museos y/o en objetos de exclusiva propiedad del INAH que en colusión con gobiernos e intereses comerciales, permitió la conversión de la zona ceremonial mesoamericana en campos deportivos, espacios de tequilas fests y negocios para el turismo: el gobernador Moreno Valle excavó con maquinaria pesada la gran pirámide para construir instalaciones de una estación al tren (permitiendo la destrucción de su histórica arquitectura) y para ampliar el museo regional al mismo tiempo que el INAH negaba y sigue negando permisos para excavaciones e investigaciones arqueológicas que restituirían a los pueblos originarios cholultecas su historia mesoamericana milenaria. De la destrucción continua del arbolado antiguo y la implementación de políticas urbanísticas destructoras del medioambiente que sobre todo afectan los acuíferos en territorios de pueblos originarios (me ocupé de ello en este mismo periódico), gobiernos varios, por ejemplo, buscaron solo apropiarse del agua sin consideraciones ni respeto a los derechos y las necesidades propias de las comunidades saqueadas. A los pueblos originarios les dejaron acuíferos secos o secándose y ríos y afluentes totalmente contaminados.

¿A quién le extraña hoy que también les tiren en sus territorios y cercanía habitacional la basura urbana?

Los pueblos cholultecas llevan más de veinte años protestando por políticas de gobiernos que son hirientes, extractivas e insalubres sin ser escuchados. Actualmente algunos han dicho “basta” y cerraron un tiradero pestilente en las cercanías de San Andrés Calpan (no es la primera vez, además).

Ellos no son el basurero de la historia de México sino dignos pueblos originarios del gran territorio de la gran Cholollan y es responsabilidad del Estado una solución a la creciente basura urbana y no de estos pueblos servir como tiraderos.