Los pueblos caminan o desaparecen.

¿Desaparecer… así nomás? Parte 10

Yiria Escamilla

Sin justicia no puede haber memoria.

“Yo reclamo a mi esposo, a mi sobrino y a mi hermano. Necesitamos saber si están vivos o muertos. Ya tenemos mucho tiempo sin saber, que nos reparen el daño. Cuando se llevaron a mi esposo en 1972, no me dejaron nada. Se llevaron todo lo que teníamos: animales, gallinas, ganado, siembra…. Me quedaron 5 hijos de él, no tenía qué darles de comer, lo poquito que conseguía se los daba a ellos. Agarraba hierbas del monte y eso vendía y de eso comíamos. No teníamos casa, nada, andábamos de arrimados, ahora tampoco tenemos nada”, dice doña Luisa de 82 años.

Fueron muchas las comunidades de la sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero que sufrieron directamente el peso de la bota militar entre las décadas de los 60s a los 90s, entre ellas: La Peineta, Cerro Prieto, Los Tres Pasos del Río, Santiago de la Unión, San Vicente de Benítez, El Nanchal, Corrales de Río Chiquito, Atoyac, San Francisco del Tibor, San Vicente de Jesús, San Juan de las Flores, El Ticui, La primera fue arrasada completamente y las demás sufrieron desplazamiento forzado, mujeres violadas por soldados, torturados y muertos en la tortura. Saña contra un pueblo pobre y campesino.

En la persecución contra el profesor Lucio Cabañas Barrientos, el ejército mexicano arremetió contra la población deteniendo, torturando y desapareciendo personas, familias, pueblos. El ejército, con el Estado y el narcotráfico, continúan la terrible costumbre de la impunidad. Nada ha cambiado.

Sin una reparación justa no puede haber memoria.

“Se truncó nuestro proyecto de vida, muchos no fuimos a la escuela, no sabemos leer ni escribir, se atentó contra la niñez de aquellos años. Cuando reclamamos medidas de ayuda en alimentación nos dicen que ya pasaron muchos años, cuando pedimos reparación de los daños que nos provocó el ejército nos piden que comprobemos todo lo perdido”.

“Se perdieron por años el levantamiento de cosecha de café, pérdida de tierras de cultivo, pérdida de ganado vacuno, pérdida de animales de carga, pérdida de chivos, puercos, gallinas, equipo de labranza, enseres domésticos, herramienta de carpintería, medios de transporte y de trabajo, así como casas y tierras”.

“¿Cuántas veces se pudieron haber reproducido nuestros animales en 50 años?, ¿cuántos quintales de café se hubieran cosechado?, ¿cuántos litros o toneladas de maíz y frijol se pudieron haber cosechado?, ¿cuánto por las casas que nos quemaron?”.

Es cierto… ¿cuánto por el miedo?, ¿por el hambre?, ¿cuánto por las lágrimas y las angustias de la orfandad?, ¿cómo se puede calcular el sufrimiento anegado por medio siglo?

Sin castigo a los responsables no puede haber memoria.

Los integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia de los años 60s, 70s y 80s del siglo pasado en Guerrero, con ese caminar de los pueblos para no olvidar, realizaron una jornada de lucha del 14 al 17 de febrero en la Ciudad de México, después de una marcha en Chilpancingo, Guerrero, incluyendo acciones tan radicales como el cierre de una avenida principal que da acceso al aeropuerto internacional y por más de 6 horas tomaron el periférico frente a la Secretaría de la Defensa Nacional. En conferencia de prensa, relataron la sordera gubernamental, especialmente de la Secretaría de Gobernación, quienes jamás se presentaron y fueron reprimidos por el cuerpo de Granaderos. “Ya estamos tan acostumbrados al miedo, que ya se nos quitó”.

El 10 de junio de 2021, se elaboró un decreto para que se creara una Comisión de la Verdad, que no cuenta con recursos ni infraestructura. No hubo ninguna voluntad política para resolver, ni para escuchar siquiera, tampoco los recibió la CEAV, ni la Sedena, ni el presidente, nadie… tal vez en unos 50 años más…

“La Secretaría de la Defensa Nacional tiene la verdad sobre el paradero de nuestros familiares y le exigimos que nos diga dónde están, porque fueron ellos, los militares quienes los detuvieron y desaparecieron, fueron ellos quienes quemaron nuestras casas, quienes sin miramiento alguno… Nunca perdonaremos las atrocidades que los militares nos causaron, ni perdón ni olvido, castigo a los responsables”.

“¿Dónde están? Muchos familiares se nos han ido sin conocer la verdad. Queremos saber si están vivos o muertos, sepultados o arrojados al mar. Queremos la verdad”. Por lo que demandan: 1. Presentación con vida de nuestros familiares, víctimas de desaparición forzada. Que la Sedena nos diga dónde están nuestras y nuestros familiares. 2. Que se implementen jornadas de exploración y búsqueda en sitios que sirvieron como cárceles clandestinas y sitios de tortura. 3. Castigo a los responsables y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. 4. Creación de una Fiscalía Especial para investigar los crímenes de lesa humanidad. 5. Que se otorgue a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990, acatando la recomendación 55 del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. 6. Demandamos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), brinde las medidas de ayuda inmediata a todas las víctimas que lo requieran, particularmente de las pertenecientes a comunidades marginadas del estado de Guerrero.

Los pueblos caminan, sin fronteras, heridos y tristes, pero no vencidos, año tras año, el tiempo que sea necesario… por justicia… para no desaparecer en el olvido ni en la memoria.

El Estado ausente, la violencia como telón de fondo

Héctor Paniagua Burguete

El Estado ausente ha sido característico de la vida social, económica y política de Chiapas. Quizá, no haya otra entidad en el país que demuestre de forma más viva que la revolución no le hizo justicia. En todo caso, es el sistema capitalista quien le ha dado importancia -a Chiapas-, digamos, por su vocación productiva y por la mano de obra barata.

Tierras del confín, llegar a estas tierras es bastante limitado. Sus vías de comunicación se han modernizado hacia fines de siglo XX y apenas en lo que llevamos de este siglo, y no solo con limitaciones, sino con los intereses que tiene el mercado. Así, recordemos que en el régimen de la transición (2000-2006), el impulso de sus políticas tuvo como base el llamado Plan Puebla-Panamá, que sería un supuesto detonante de la región, el cual abarcaba un amplio territorio, más allá de México. Un reordenamiento territorial basado en mano de obra barata y materia prima.

Pero como todos sabemos, el escenario político fue un fracaso, ya que, crecieron los carteles de drogas, la desigualdad, así como la exclusión, haciendo a la pobreza algo más que un drama social, y la presencia del Estado, permaneció mediando entre empresarios nacionales y el capital transnacional.

Los gobiernos de Calderón (2006-2012), Peña Nieto (2012-2018), se distinguieron por enfrentar al crimen organizado, con miles de muertos y desaparecidos, y profundizando en la acumulación y despojo de territorios, otorgando concesiones para minas o la prospección de minerales, de los cuales el capital está muy “hambriento”. El mundo se convierte en territorios en disputa o, dicho de otro modo, se acrecienta la lucha contra el despojo y por la vida, desde abajo.

Así, hemos visto cómo el Estado es más una significación ausente en los territorios de los pobres, de los excluidos, dejando de lado el papel de intermediación en la sociedad, entre su ciudadanía y quienes gobiernan. Ya no es una sociedad digamos explotada, también está dividida entre quienes mandan, y quienes obedecen.

Este Estado ausente, además es intermediario de la violencia visible, y de la no visible. Permite, justificado por la libertad, la acumulación y despojo que hacen empresas internacionales, provocando que las personas de las ciudades y del campo, se organicen y resistan el embate mediático, corruptor, que hoy se ha venido complejizando por la migración que, en su primera ola, lo hizo buscando mejoras económicas, como ha sido llegar a los Estados Unidos (la casa del Imperio); pero ahora lo hace por causa del crimen, del narcotráfico y sus carteles y el cambio climático. El gran desafío es poder hacer justicia ante tal barbarie, la movilización de millones de personas buscando mejores condiciones de vida, a lugares en donde no hay cabida.

En Chiapas, los diversos procesos de lucha, como el de las comunidades zapatistas, las de organizaciones afines a la Diócesis de San Cristóbal como el Pueblo Creyente, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE); u otros como el Movimiento Social por la Tierra (MST); o el que hacen organizaciones en defensa de la tierra, usando formas de intercambio como las Escuelas Campesinas, la Agroecología, y Organizaciones de la Sociedad Civil, que acompañan procesos, o son parte de redes nacionales y transnacionales de solidaridad, se pueden enmarcar dentro de las luchas por la vida, en un contexto que se ha dado en llamar Emergencias Políticas Complejas (EPC), es decir; situaciones de violencia política, disputas territoriales, narcotráfico, entre otros eventos…

El capitalismo que depreda y se apropia de los amplios territorios de la vida. Ya no es solo al territorio desde una perspectiva geográfica, también es la del cuerpo, en específico el de las mujeres; también lo es de la niñez, la del migrante, la de los pueblos.

Con el nuevo gobierno (2018-2024), conocido ahora como la 4ª Transformación, ni las muertes, los desaparecidos, y los conflictos por el territorio, incluso la pobreza, y la desigualdad han desaparecido. Producto de la pandemia por el Sars-Cov2 virus que produce la enfermedad Covid-19, y que tuvo una gran letalidad y contagio, la propia crisis de capital que produce más pobres y menos ricos: ¡la inmoralidad!

¿Cuáles son entonces los problemas de hoy en el territorio llamado Chiapas, que además es frontera? Sin duda las condiciones de vida que pocas mejoras ha tenido, y en algunos municipios son peores. La violencia que ya no es solo política ahora es por la presencia creciente de grupos que trafican drogas, personas, armas y se hacen ricos cobrando el llamado derecho de piso.

Chiapas es una especie de justicia en pausa, la impunidad es creciente, y por ello vemos a lo largo y ancho del territorio de Chiapas, bloqueos, protestas, muchas de ellas, difícil de deshebrar si no son personas ligadas a la delincuencia, y quienes tienen legítimas demandas como las tarifas eléctricas, o, como sucede en el valle de Jovel o San Cristóbal, una permanente lucha en contra de la edificación de vivienda, en lugares reconocidos como de protección ambiental (llamados humedales de montaña); pero que implica el agua y los bosques, que ante la depredación, ponen en jaque la viabilidad de la madre tierra en la región.

Hace poco, las ciudades de Oxchuc, Ocosingo, San Cristóbal, Chilón (en Bachajón); así como en la Costa chiapaneca, vivieron momentos entre la demanda legítima y la violencia política, producto de la división entre las estrategias de lucha y cómo percibe la ciudadanía las justas demandas populares, hartas de los bloqueos.

Esto es una evidencia de cómo el Estado ha dejado de cumplir una de sus funciones: la mediación. Además, ha dejado de intervenir en situaciones importantes como la desaparición de personas, muertes y secuestros, y las actividades propias del narcotráfico. Quedarnos en la reflexión de la representación política y la participación, es no mirar como el Estado ausente, nos lleva de la mano a uno fallido y esa es la cuestión de fondo, que desde el sur debe ser parte de la agenda de los actores sociales que hoy intentan provocar un cambio de fondo.

Publicado como corresponsalía en la página de La Casa de Todas y Todos, febrero de 2023.

Memoria y fiesta

Óscar Ochoa

No hay gobierno bueno, y menos cuando éste proviene de la clase burguesa. De nada sirve que sea un poco más progresista o menos conservador, todos privilegian a los grandes empresarios y les conceden todo tipo de privilegios sobre la ciudadanía, o imponen su corta visión del mundo y larga prepotencia a través de los cuerpos policiacos y militares, haciendo del ejercicio de poder un cruento laboratorio para la clase dominante. Dos expresiones pueden demostrarlo, ambas provenientes de dos partidos aparentemente opuestos.

El 20 de febrero se cumplieron 4 años del asesinato del activista y comunicador Samir Flores Soberanes, quien junto con varios habitantes de Amilcingo y otros pueblos morelenses se organizaron para impedir la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM). Este proyecto fue impulsado en tiempos del genocida prófugo Calderón, continuado por el inservible y corrupto Peña Nieto, y tristemente construido por el actual presidente, quien rompió su promesa de campaña señalando que sí se haría.

Días antes de su muerte Samir fue a Cuautla, junto con muchos campesinos que en su momento apoyaron al entonces candidato presidencial, para preguntar por qué el actual jefe del Ejecutivo había cambiado de opinión. Pero se encontraron con una sola posición: El PIM ahora pertenecía a la CFE, y pasaba de ser un basural a un “proyecto de interés nacional”. El sentimiento de traición invadió a los pobladores que se confrontaron con policías y soldados disfrazados de civiles.

Ahora Samir vive entre los que luchan por la palabra verdadera y no por el cálculo político. Samir es recordado, como otros tantos, en antimonumentos que aparecen por calles de la capital y de otras ciudades que se conduelen por sus muertos. La memoria es de todos, el olvido del gobierno, el recuerdo es colectivo y el dolor se hace convocatoria en el busto que yace firme ante Palacio Nacional.

Otro ejemplo de la incompatibilidad entre gobierno y pueblo es la represión que sufrieron los habitantes de la colonia Santa María la Ribera cuando la alcaldesa Sandra Cuevas reprimió a los vecinos de esa colonia el 19 de febrero. Y es que desde hace 12 años las personas de la tercera y todas las edades disfrutan en la alameda de música para bailar todos los domingos. El kiosco morisco es acompañado por las figuras dancísticas de las parejas que bailan al son que les pone el sonido Sincelejo.

La represión contra los bailadores y espectadores fue brutal, todo porque el sonido de las cumbias estaba muy alto, y eso no lo pudo soportar la priísta-panista, que se dice una política fuera de serie cuando lo que exhibe es el modus operandi de toda la clase política. En el campo y en la ciudad la represión es el lenguaje de los gobiernos que van desde el conservadurismo más rancio hasta el progresismo más entusiasta. Los habitantes somos tratados como masa inerme a la que hay que moldear a base de golpes y atropellos para dar forma a lo que las mentes diminutas de los gobernantes entienden como sociedad. Pero en respuesta, el 26 de febrero se convocó a una verbena y baile popular en apoyo al sonidero, por el derecho al goce del espacio público para bailar.

Memoria y fiesta contra el poder, porque la vida necesita de ambas y no puede ser encerrada, ni conducida por los designios de la clase dominante y sus gobiernos títeres, vestidos de colores para confundirnos. La memoria nos guía para resolver el futuro desde el pasado, y la fiesta nos permite disfrutar el presente con la fuerza de la horizontalidad cuando esta se viste de solidaridad.

“El modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital sólo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”.

Bolívar Echeverría (2010)

