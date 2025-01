Los primeros cien días de la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, se fueron rápido, y aún las subjetivas “exigencias” del opositor Carlos Loret de Mola para que ésta muestre el poder, lo que más ha demostrado en estas semanas la Presidenta, es el control político y aún la continuación del proyecto de la 4T, impreso desde el sexenio anterior, ha mostrado un sello y estilo propios para ir mostrando, como en su momento señalara Andrés Manuel López Obrador, que ella sería mejor gobernante que él.

En lo personal, definí desde el principio el sentido de mi voto por la opción que representa la actual Presidenta, sin perder de vista mi actitud crítica, en tanto, coincidiendo en algunas cuestiones con el progresismo del “humanismo mexicano”, en otras debiera radicalizarse más, para alejarse del centro político. Quizá, para no desviarnos del tema de este artículo, en otra ocasión podríamos abundar en lo antes mencionado.

A cien días de la asunción, el balance es positivo y para confirmar esta afirmación, hay elementos de sobra. Lo que no quiere decir que sea tiempo de hacer el balance de los cien compromisos planteados durante su campaña o de los elementos que caracterizarían el segundo piso de la 4T. Estamos en tiempos muy tempranos para ello.

Existen, sin embargo, cuestiones que podemos señalar como avances, que darían indicios de lo que será, en sentido positivo, el desarrollo de la gestión presidencial de la doctora Sheinbaum, aún las visiones particulares de la oposición, que más que hacer una valoración objetiva, sólo se ocupa de buscar “el prietito en el arroz”. Otra cosa es ver cómo lo percibe la mayoría de los mexicanos que, según recientes encuestas, la apoyan y estar de acuerdo en cómo se ha gobernado hasta ahora.

Más allá de la continuidad de lo realizado por su antecesor, sobre todo en materia de programas sociales, elevados ahora al rango constitucional o la concreción de las 20 iniciativas presentadas por AMLO el pasado 5 de febrero, por lo menos son cuatro los temas que subrayaría de estos primeros cien días de gobierno: primero, aunque la propuesta no haya nacido en su gobierno y aún con la intensa campaña en contra, un elemento que sellará su gobierno y no solo las primeras semanas, es la reforma del Poder Judicial, que si alentará la profundización de la democracia en el país y atacará un reducto más de la corrupción en México; segundo, el combate a la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, que empieza a registrar resultados, aun y cuando falta mucho. La estrategia de los cuatro puntos, bajo la responsabilidad y coordinación de García Harfuch, al tiempo se irá viendo la pertinencia y, en su caso, la estrategia fue la correcta; tercero, el despliegue de planes de mejoramiento de la infraestructura, sobre todo carretera, ferroviaria, de saneamiento de ríos, arreglo de baches y en ámbito económico el despliegue del llamado Plan México, que se supone va a darse a conocer en los siguientes días; cuarto, el sentido general de apoyo a las mujeres, no solo en el despliegue de programas sociales, sino la presentación de iniciativas legislativas, algunas ya aprobadas y otras en proceso. A diferencia de la administración pasada, ésta será un aspecto que caracterice al actual gobierno y que se expresa en una afirmación dicha desde el principio: ¡No llego sola, llegamos todas!

Hay algunos elementos más, pero los anteriores parecen ser los principales ejes que van ya dibujando lo que será el gobierno de Claudia Sheinbaum.

