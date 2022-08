Los préstamos en Atlixco por internet: entre la vida, la muerte y el escarnio público 

Atlixco. Un intento de suicidio y otro presuntamente consumado, así como constantes amenazas por whatsapp a grupos de atliscenses son algunos de los daños colaterales en esta ciudad de los famosos préstamos fáciles anunciados en las redes sociales, confirmaron a La Jornada de Oriente afectados.

“El problema es el acceso a la información privada de estos clientes mediante una aplicación. Y de ahí se aprovechan para presionarlos en caso de no pagar a tiempo o de reclamar por los altos intereses”, dijo una fuente consultada al respecto.

Los desnudos

Manuel Cortés, asesor de los defraudados, ofreció a este diario un testimonio sobre el problema: “La gente debe saber cuántas cosas están pasando. Sobre todo porque ya varios atliscenses resultaron víctimas. Muchas veces creemos eso sucede en otras partes y nunca llegará a nuestro entorno. Equivocación”.

Se trata, agregó, de los préstamos de dinero por internet a una tasa diaria de 3.5 por ciento y a liquidar en una semana. “Y en la práctica dicen autorizarte mil pesos, pero únicamente abonan 700 pesos”, acotó.

Dijo a cambio de contar con el efectivo de manera rápida debes permitir a ellos el acceso a ciertas aplicaciones de las redes sociales en donde aparecen los datos personales del interesado. “Es decir, poseen carta abierta de tus contacto de facebook y de whatsapp”, remarcó.

“El problema verdadero comienza cuando llegan los primeros retrasos de los pagos acordados. Aparecen entonces la filtración de detalles o de información sobre tus deudas entre familiares, amigos y conocidos a quienes por cierto intentan convencer de entrarle a los propios prestamos”, recalcó Cortés.

Lamentó es una exhibida de manera pública de distintas maneras: “Como poseen mucha tecnología arman y publican fotos tuyas en donde, por ejemplo, aparentemente estás desnudo. Esto para presionarte y depositar el dinero correspondiente”.

Admitió conocer de manera particular casos de chicas de Atlixco con ese problema quienes no solo deben dinero y pagan altos intereses, de hecho ya fueron violentadas cibernéticamente por los responsables de ese negocio. “Es muy fácil conseguir esos mil pesos con solo descargar la aplicación mencionada. Prácticamente cualquier persona tiene acceso a ese dinero”, describió.

Existe aquí un proceso de investigación abierto precisamente contra esas compañías cuyo principal y único rastro son las redes sociales, concretamente el whatsapp, finalizó. “Por eso quiero dejar éste mensaje de forma clara. ¡Mucho cuidado!”, acotó.

Dos historias

Rosa María, una chica atliscense de 31 años de edad, padecía miedo de salir de casa en el norte de la ciudad. “Te estamos espiando. Y cuando salgas a la calle a trabajar aprovecharemos para cobrarte. No tienes escapatoria”, mandaron a decirle por el móvil, según narró a este medio de comunicación.

Tenía dos pagos atrasados. Consiguió el dinero sin la aplicación, solo por whatsapp. Pero entregó todos los datos personales para generar un expediente. “Estoy enferma de la presión y la pasé muy mal. No cumplía con la empresa, y estuvieron a punto de correrme por esconderme. Ya en un momento de desesperación, porque además no tenía dinero para cubrir los atrasos, pensé en quitarme la vida. No había otra salida. Pero sigo aquí”, describió.

A principios de 2022 una noticia estremeció a un grupo de comerciantes del centro de Atlixco. El chico responsable de un negocio se colgó con una cuerda en el interior del establecimiento. “Era víctima del hostigamiento personal y público por una deuda solicitada en las redes sociales. Y no aguantó más”, confió y confirmó una persona cercana a éste.