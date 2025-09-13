Los peligros de la democracia capitalista

Lenin concluía en su análisis sobre el capital, que en tiempos de crisis cuando éste veía peligrar su hegemonía tomaba el lugar de comandante para dirigir la guerra. Y es en varios frentes que vemos a ejércitos de distintas naciones obedecer al patrón, incluso confundiéndose entre ellos haciendo poco evidente sus límites.

La selva y la sierra maya en el sureste mexicano son un ejemplo de los designios capitalistas realizados por manos militares, devastando nichos ecológicos, territorios ancestrales y decretos de Áreas Naturales Protegidas, para construir un “progreso” que deja de lado a los pueblos afectados y los transforma en vendedores de artesanías y souvenirs, o los desplaza, cuando antes fueron guardianes y defensores de sus territorios. Ahora quienes resguardan estos territorios son los cuerpos policiales, militares y paramilitares. Lo mismo sucede en otros territorios donde los megaproyectos adquieren el estatus de prioritarios, pero sólo para la patronal nacional y trasnacional, bajo un régimen que se dice demócrata.

En la tierra de Palestina, el ente invasor de Israel y su aliado estadounidense han proyectado una zona turística sobre los miles de cadáveres que se apilan en la devastada Gaza y ciudades hermanas. Militares, políticos y colonos se lanzan como fascistas que son contra la población indefensa haciendo del hambre y el aislamiento armas de destrucción masiva. La ideología supremacista del sionismo, cuyo origen comparte con el nazismo, deshumaniza a palestinos y otredades bajo una teología homicida y racista. Tal parece que los deseos por dominar Medio Oriente desde la época de Las Cruzadas alcanzaron su propósito con el invento eurocéntrico y anglosajón de Israel. Un país que se dice libre y democrático.

En el Caribe se despliega portaaviones de los Estados Unidos, prestos a la orden del empresario criminal y presidente. La narrativa oficial ahora centra sus baterías sobre el enemigo ficticio inventado por Washington, cuando todo el mundo sabe que van por las mayores reservas de petróleo en el mundo, ubicadas bajo el suelo venezolano. Se pueden criticar los fallos del régimen bolivariano de Venezuela, pero no más que los de los países que se llenan la boca con la palabra democracia. El pueblo bolivariano construye su poder en las comunas populares.

En todos los casos anteriores la relación gobierno-empresarios-ejército es la constante, una condición que sostiene regímenes criminales, etnocidas, genocidas y capitalistas que bajo la divisa de la democracia generan políticas de despojo, invasión y estrategias de asesinatos selectivos o masivos para apropiarse de territorios, bienes naturales y patrimonios bioculturales que por siglos han recreado los pueblos asentados históricamente en estas regiones.

El capital comanda la guerra, ya no hay simulacros que valgan. La política se subordina al mercado; los ejércitos son comandados directamente por los grandes empresarios, y nuevamente emerge aquella línea que divide históricamente a la humanidad: entre poseedores y desposeídos. Esa es la división originaria, la del acceso concreto a los medios de producción. La línea es trazada por ellos, y es momento de posicionarse porque esta guerra, la de siempre, necesita de los dispuestos, los conscientes, los audaces.

“Menos pobres y más ricos” ¿Usted lo cree?

A quién se informa con frases como la de la presidenta: “el modelo de la 4 T no solamente disminuye la pobreza, sino que también genera inversión”. Ya se entiende el artículo primero de los estatutos del partido Morena: es el partido de “todos los mexicanos” pobres y ricos. Desde 2018 dicen: “Primero los pobres”, ¿de verdad?

Se manipula esta noticia: “El INEGI reportó el 13 de agosto de 2025 que 51.9 millones de la población en 2018 estaba en situación de pobreza multidimensional y en 2024 pasaron a ser 38.5 millones, por lo que la pobreza disminuyó en 13.4 millones. La pobreza extrema pasó de 8.7 millones en 2018 a 3.8 millones de personas en 2024.”

Pero si la economía creció del 2018 a 2024 en 0.8% promedio anual y el PIB per cápita es negativo, lo cierto es que se ha depauperado la estructura salarial. En el primer trimestre de 2018 la población ocupada que recibía un salario mínimo era el 16.22% y en el primer trimestre de 2025 el 40% de la población ocupada pasó a ganar un salario mínimo.

La pobreza y la riqueza son partes centrales de la contradicción capitalista, explotados y explotadores, desposeídos y poseedores. Los ingresos de los trabajadores se sintetizan en las formas del salario que es el precio directo de la fuerza de trabajo familiar, y como salario o fondo social: pensiones, jubilaciones, educación, salud, vivienda, cultura, recreación. En el primer sexenio de Morena 2018-2024 creció el salario mínimo, pero a la vez los asalariados contratados por arriba de dos salarios mínimos pasaron de ser el 35.61% de la población ocupada en el 2018 a ser el 9.3% en el primer trimestre de 2025, y el resto de la población ocupada no recibe ingresos, y no especificados, como los que ganan entre uno y dos salarios mínimos cuyo cambio fue sólo de 28.78% en el 2018 al 29.3% en el 2025 (datos de INEGI).

Si a este nivel de pobreza se le mide por lo que recibe en términos de empleo, de salud, educación, alimentación y defensa biocultural del territorio, entonces se mira que no todos, en especial en las zonas rurales y entre los pueblos originarios, esas formas indirectas de ingreso no crecen por igual y los servicios públicos siguen en la precarización que mal se llama “austeridad”. Hacienda reportó que de enero a mayo de 2025 se dio una reducción del gasto anual en salud de 10.8 % y el de educación de 8.0 % anual en relación con el mismo período de 2024.

Así las cosas, 6 de cada 10 personas tienen empleo informal, inestable en ingresos y días trabajados y carente de seguridad social efectiva; además la falta de insumos y medicamentos en el sector salud, la sobrecarga de trabajo de la población ocupada en ese sector, tanto como en el educativo, el cultural y en áreas de servicio, y asistencia agropecuaria y de vivienda y la recortada plantilla de inspectores laborales y personal judicial que muestran lo evidente para quien demanda esos servicios.

Las estadísticas del INEGI en la última década ya fueron criticadas en sus métodos de registro de la pobreza, que cucharean los datos, ya que solo se considera como pobreza extrema los ingresos, sin mirar también cuál es el acceso real en condiciones suficientes a empleo formal, servicios públicos, gastos (deudas) y la carencia de millones de trabajadores del campo y la ciudad a la seguridad social al momento del retiro (ver la masa de trabajadores jóvenes que tienen que ahorrar o más bien son despojados de parte de su salario en cuentas de Afore para alcanzar un miserable fondo de retiro).

La otra cara capitalista es el aumento de la riqueza y de los ricos (millonarios y billonarios) también la festeja el gobierno de la 4 T y sus vocerías. El 1 por ciento de la población más rica acapara el 35 por ciento de los ingresos totales del país, mientras el 10 por ciento con mayores carencias percibe apenas 2 por ciento, revela un análisis de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Los ingresos de las personas en el 1 por ciento más rico son 442 superiores al del 10 por ciento de la población con menores entradas monetarias, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares: los hogares que se encuentran en el diez por ciento con menores recursos tuvo ingreso por miembro de la familia de 2 mil 168 pesos al mes el año pasado, en cambio el 1 por ciento más rico capta 958 mil 777 pesos por habitante, también cada mes.

El 21 de agosto de 2025, la presidenta celebró el récord del segundo trimestre de 2025: la inversión extranjera directa (IED) sumó 34,265 millones de dólares, el doble de lo reportado en 2017. El gobierno dijo que se han establecido incentivos fiscales a la IED de 100% de deducción de activos fijos, un 25% en gastos de capacitación y educación y 25% en innovación y desarrollo tecnológico. Tales prebendas se orientan así: 36% de dicha inversión se encuentra en la manufactura. Las empresas extranjeras triangulan. Importan insumos de China y Asia hasta que les deje Trump, aprovechan la mano de obra barata en México y la ventaja de ser vecinos del principal mercado del mundo. Otro 26.7% de la IED se ubica en el sector financiero, ya que 80% del sector bancario está controlado por la banca extranjera, tiene ganancias mayores que las que consiguen en su país de origen y en otros países debido a las altas tasas de interés y comisiones que cobra, que descapitaliza a los deudores empresarios y embarga a los trabajadores, lo que acentúa la desigualdad. El resto de la IED se ubica en la industria de la construcción y en la minería con altas ganancias que les permite incrementar su inversión y despojo de territorios y depredación de la vida. Si alguien cree que hay una política nacionalista de la 4 T hay que mostrarle esas cifras oficiales.

La acumulación capitalista crea pobreza y riqueza extremas, en México y el mundo.

Es tiempo de organizar la resistencia y prepararnos para romper y liberarnos de esas relaciones capitalistas de producción y poder.

Los cabeza-frías*

Ricardo Flores Magón escribió “El mundo marcha”, texto que se publicó el 9 de octubre de 1915 en las páginas del mítico periódico magonista Regeneración. Desde el primer párrafo, Flores Magón lanza, fiel a sus principios revolucionarios sin cortapisa, duras y precisas críticas al comportamiento de los entonces notables personajes de la política nacional, algunos que incluso años más tarde serán los héroes máximos de la Revolución Mexicana.

“Cuando en 1906 expedimos en San Luis Misuri, nuestro programa de reformas —aquí se refiere al Programa del Partido Liberal Mexicano, expedido el 1 de julio de ese 1906—, los ‘sensatos’, los ‘serios’, los ‘cabeza-frías’, así como los timoratos, los pusilánimes, los cortos de espíritu, se retorcía los brazos y exclamaban: ¡Qué audacia! ¡Qué atrevimiento! ¡El pueblo mexicano —gritaban— es muy ignorante para que pueda aprovechar esas reformas! Se nos llamó locos, desequilibrados, lunáticos, utopistas, a pesar de que era poca cosa lo que en el programa se pedía: repartición de tierras, leyes sobre el trabajo, etc. ¡Un tímido programa socialista! (…)” Para el grupo cupular del Partido Liberal Mexicano que elaboró, signó y presentó al pueblo de México ese programa, mismo que el propio Ricardo Flores Magón adjetiva como un “tímido programa socia – lista”, sólo representaba un primer paso hacia la emancipación de un pueblo convocado a una “Revolución Socialista”. No es poca cosa, que en el mismo texto aquí citado, Flores Magón destaque que: “(…) Pasa el tiempo. El pueblo se levanta en armas contra sus tiranos, y de mil maneras demuestra que quiere mejorar de condición. Entonces los ‘sensatos’, los ‘serios’, los ‘cabeza-frías’ adoptan nuestro programa de 1906, y no se conforman con adoptarlo como una promesa que debiera realizarse al triunfo de cualquiera bandería política, de las que quieren gobierno, sino que, para aplacar el ardor revolucionario de las masas que ya no quieren esperar, que ya no se conforman con simples promesas escritas, sino que quieren ver desde luego, sin tardanza, la realización de los programas, se apresuran a poner en práctica las tímidas reformas que ayer llamaron utópicas. (…)”

* Fragmento de “La loca utopía de ser socialista en México”. Por Luis Mauricio Rojas. Publicado en El Hijo del Ajolote. Agosto de 2025.

Hambre y Hambruna*

Cuando escribí el artículo de la semana pasada, me interesó la diferencia cualitativa entre hambre y hambruna. Pero reconozco que no supe darle la consistencia necesaria a la hambruna como arma de destrucción masiva. Una definición mía de crueldad es “la planificación sistemática del sufrimiento”. El paradigma es la tortura. Que no se improvisa, sino que se planifica.

Alex de Waal lleva más de cuatro décadas estudiando hambrunas. Y he leído de él textos muy importantes.

“Cuando se utiliza el hambre como arma de guerra, el propósito más común no es matar de hambre a la gente, sino desgarrar la sociedad que está siendo atacada. Lo que hace a Gaza única en la historia de la hambruna en las últimas décadas es hasta qué punto la hambruna allí ha sido meticulosamente diseñada para infligir privación a nivel individual y trauma social a los palestinos de Gaza. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún caso de hambruna tan minuciosamente diseñada y controlada.”

Ahora bien, mejor dicho, ahora mal. Escuchamos a diario vituperios contra la crueldad de este gobierno. Al mismo tiempo, sabemos que éste no es un gobierno, a menos que se caracterice como Gobierno de Ocupación. Ocupado por otros gobiernos y otros Estados. Al menos Israel y Estados Unidos. Los niños, niñas, jubilados, jubiladas, pueblos originarios, población excedentaria, somos, lo sepamos o no, gazatíes en el corto plazo. Es posible que ya lo seamos, aunque cuando es demasiado triste la verdad, habitualmente no tiene remedio.

Dicen que del ridículo no se vuelve. De la crueldad tampoco. Si algo es patrimonio cultural de la humanidad es la ternura. Pensada como un arma de construcción masiva.

Quiero compartir una poesía de José Martí, a la cual me permití un pequeño cambio. “Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo, NUNCA MAS la rosa blanca”.

Alfredo Grande (*Fragmento del artículo Armas de destrucción masiva. Pelota de Trapo, agosto de 2025)

