Los mil días de Salvador Allende

Trazo y pluma sirvieron a Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta para entregarnos un resumen (novelado gráficamente) de lo acontecido en Chile hace ya 48 años en Los años de Allende, recientemente puesto en librerías por el Fondo de Cultura Económica.

Peculiar forma de narrar, buen ejemplo de este género, la novela gráfica, por fortuna generalizado en los últimos años que se sirve de la inclusión de un personaje, John Nitsch, periodista norteamericano enviado a Santiago a la cobertura del ascenso del presidente Salvador Allende.

Nitsch será testigo de cada uno de los pasajes que convergieron en quizá uno de los traumas sociales más fuertes de la región, la aniquilación de un régimen democrático y la instauración de una dictadura, y hasta de un encuentro amoroso con una de las protagonistas de esas jornadas históricas.

Los años de Allende cuenta una historia conocida: pero lo hace mediante un mecanismo novedoso, ad hoc para las nuevas generaciones, no del todo adscritas a la lectura de ensayos y textos historiográficos.

Guionista (Reyes, 1967) y dibujante (Elgueta, 1971), ambos chilenos, consiguen en esta novela gráfica trasladar al lector a esos mil vertiginosos días de la experiencia libertaria chilena. Una historia, resumiría Allende, “que ustedes han realizado derrotando la soberbia del dinero, la presión y la amenaza, la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad”.

Trazo a trazo, cuadro a cuadro, el lector arma el rompecabezas “de la experiencia chilena” de llegar a un estado mejor de cosas. Un régimen de justicia, igualdad social y democracia. “Si la victoria no era fácil”, citan los autores a Allende, “difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad”.

Revelan también Los años de Allende episodios de esa experiencia histórica ahora olvidados, entre más, el entusiasmo de grandes sectores de la sociedad chilena por el inicio de un nuevo ciclo histórico. “Mi Chile es ahora un país nuevo”, dice uno de los personajes. “¿Habías visto antes algo parecido?”.

Desde su labor como periodista, Nitsch consignará también la ola de atentados que, perpetrados por las fuerzas conservadoras del país andino y opositoras a Allende, desplegaron a lo largo de estos mil días.

No escapan episodios como la obtención del Premio Nobel de Literatura del bardo chileno Pablo Neruda, “el hijo de obrero que estrecha la mano de un rey”, ni la prolongada visita a Santiago de líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Pensada para durar poco más de una semana, la estancia del cubano “se extendió por casi 25 días, lo que para muchos fue casi como apagar el fuego con bencina”.

Socialismo o fascismo

Varios cuadros refieren el liderazgo de Miguel Enríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, uno de los principales aliados del gobierno de Allende, quien sostenía que las únicas alternativas para esos momentos eran el socialismo o el fascismo.

“El MIR sostiene que a pesar que no concordamos con cada paso de la Unidad Popular, que a pesar de que tengamos diferencias con aspectos de su política, ello no significa que tengamos que ir a la ruptura definitiva. ¡Cómo quisieran El Mercurio, La Prensa, La Tribuna que la izquierda comenzara una lucha fratricida!”.

Los años de Allende concluye su narración el 11 de septiembre de 1973 (y con la incógnita del futuro de Nitsch que no se revelará aquí al lector) cuando fuerzas del ejército irrumpen en el Palacio de la Moneda, defendido personalmente por el presidente Allende. “Si quieren mi renuncia, que tengan la valentía de venir a pedírmelo personalmente. No me van a sacar vivo de aquí. Vuelvan a sus instituciones, señores. Es una orden”.

Los años de Allende fue ganadora de los premios al mejor cómic, mejor dibujante y mejor guionista del Festival Internacional del Cómic de Santiago 2016.

Carlos Reyes, Rodrigo Elgueta, Los años de Allende. Novela gráfica, FCE, México, 2021, 128 pp.

