Al menos mil 400 trabajadores de ocho proveedoras de Audi instaladas en el estado de Puebla entraron en paro técnico desde el pasado miércoles, debido a la paralización de actividades en la armadora por el estallamiento de la huelga.

Dirigentes de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT) y de la Confederación Sindical Republicana (CSR), José Uriza y Constantino Sánchez Díaz, respectivamente, quienes tienen la representación sindical de las proveedoras, instaladas en Puebla, en el parque Finsa y Chachapa, confirmaron a este medio informativo lo anterior, señalando que se aplica el esquema de paro técnico, con el pago de por lo menos 50 por ciento de los salarios, aunque se busca negociar otros mecanismos como el adelanto de vacaciones con la finalidad de afectar en menor medida a los y las trabajadoras.

La huelga en la planta de Audi que opera en San José Chiapa, también provocará una grave afectación a las empresas proveedoras asentadas en Tlaxcala, pues en el caso de las industrias donde la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tiene contrato colectivo desde ayer se pararon algunas líneas de producción y se empezará a dar vacaciones al personal, antes de entrar a paro técnico.

No hay duda que las afectaciones preocupan, porque la huelga impacta no solo a los técnicos de Audi sino directamente a la cadena de proveeduría y a sus trabajadores, que tienen además salarios y prestaciones más bajas que los obreros de Audi y que en su caso no recibirán nada a cambio de lo que puedan obtener los sindicalizados del Sitaudi en su negociación con la empresa.

Por ello, los y las trabajadoras que laboran en las empresas proveedoras, junto a los que trabajan en las empresas que brindan servicios al interior de la planta, bajo el esquema de subcontratación son los más vulnerables en este tipo de conflicto, ya que la huelga implica paralizar sus actividades, disminuir sus ingresos, sin ninguna expectativa de mejora.