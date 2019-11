Los levantamientos y los golpes

Las revueltas populares en América Latina, con el prota­gonismo de pueblos originarios, de mujeres y de jóvenes, se ex­tienden con formas creativas de lucha, organización y difusión. La mayoría se auto convoca y en sus coordinaciones cuentan los prin­cipios de horizontalidad, critica al patriarcado y al vanguardismo si se trata de luchas urbanas, y de asambleas y vocerías recono­cidas y revocables, en comunida­des y pueblos del campo.

Esto sucede en paralelo a las ac­ciones del Estado y sus bandas criminales que actúan desde la reacción de las derechas, ahora protagonizadas por grandes em­presarios fascistas y racistas que encabeza Trump y sus ma­rionetas: Bolsonaro, Piñera, Du­que-Uribe y Lenin Moreno. Con fuerzas armadas entrenadas para la contrainsurgencia, emplean además a mercenarios, sean los sicarios del narco o a paramilita­res que reclutan donde han logra­do descomponer el tejido solida­rio de las comunidades y barrios.

Así se arman bandas de la dere­cha contra los levantamientos populares. Buscan revertir cual­quier movimiento, conquista so­cial y el progresismo de gober­nantes y partidos.

Pero las batallas nos enseñan.

En Chile los levantamientos po­pulares desenmascaran y com­baten la cadena de agravios del modelo neoliberal y de la vieja constitución pinochetista. En Ecuador doblegaron el ajuste del FMI y construyen un parlamento popular que elabora con formas de autogobierno y deliberación, otro plan de vida para la socie­dad, como tránsito hacia la rup­tura del sistema.

En Bolivia en cambio, se consu­mó un golpe donde el fascismo intenta revertir toda forma de expresión del poder de los pue­blos originarios, las mujeres y los trabajadores para dejarle manos libres en las empresas estatales y ponerlas al servicio de quienes ya se lanzan sobre los recursos mi­nerales y energéticos y sobre la biodiversidad de ese país.

Por otra parte, la liberación de Lula muestra las resistencias so­ciales en los territorios y organi­zaciones de base, paralelas a las electorales que disputan la con­ducción institucional del Estado, enfrentadas ambas al dominio fascista en Brasil.

Venezuela demuestra cada día cómo enfrentar a la reacción, pero es la voz de las comunas y las milicias de defensa, la que re­salta la necesidad de construir y ejercer el poder popular, más allá de las alianzas con las burguesías y el juego de partidos.

En Colombia, los acuerdos de paz los bloquea la derecha, pero en las centrales sindicales, en los centros educativos y entre los pueblos campesinos y origina­rios, crecen movimientos que se defienden de los múltiples críme­nes del Estado y los paramilitares contra luchadores sociales y del despojo de territorios y derechos Su vía para la paz es la rebelión.

También hay crecientes protes­tas en Centroamérica y el Caribe, destaca Haití donde persiste el levantamiento contra el mal go­bierno y el intervencionismo de países que saquean la cuna de la independencia en América.

Las luchas electorales y parti­distas de México y Argentina, no pueden ocultar que sus pueblos, con el ejemplo de las mujeres, resisten y se rebelan contra los megaproyectos que los despojan y los violentan y crece la descon­fianza a los nuevos clientelismos.

La derecha en el continente bus­ca ampliar su dominio con el gol­pismo sostenido con militares, jueces y medios, pero también recicla al paramilitarismo y la compra e infiltración entre las “izquierdas” de quienes dividan o debiliten la lucha popular. El imperialismo agrede en directo o encubriéndose para recuperar su dominio y los desastres neolibe­rales son evidentes.

Los levantamientos no son homo­géneos, aunque tengan la misma raíz. Las historias particulares, los acumulados de fuerza que sir­ven de referencia a los pueblos, así como el papel que cumplen los sectores medios, forman un escenario que solo pueden des­cifrar quienes luchan conscientes y unidos contra el sistema y sus cadenas. Hay un antagonismo con las fuerzas derechistas, pero quienes se dicen neutrales en los estratos medios no lo compren­den o ni lo registran. Los podero­sos pueden retomar el gobierno o derrotar los levantamientos cuando el progresismo y el refor­mismo de gobiernos y partidos abrazan o dan concesiones a los enemigos del pueblo, mientras estos planean cómo tumbarlos.

Los caminos de la liberación se construyen andando, la memoria histórica y la experiencia viva de las generaciones recientes son recursos firmes para alcanzar la victoria.

*Editoria de Revisa Comunera Número 46, Noviembre-Diciembre de 2019

Ayotzinapa, 62 meses. Mario González

Tryno Maldonado

Mi nombre es Mario González, papá de César Manuel González, originario de Huamantla, Tlaxcala. Soy soldador. Mi vida ha cambiado mucho. Te cambian de un estado a otro. De un momento a otro. Y con el dolor que lleva uno… Cambia tu vida radicalmente. Todo, todo. Ya no tienes ilusiones. Simplemente ya estás sobreviviendo para encontrar al hijo.

Cuando llegué a Ayotzinapa y vi a los policías comunitario. Los ves todos armados y te espantas. Dices: “¿Pues qué está pasando? ¿Dónde está mi hijo, dónde fue a caer?”. Pero con el transcurso del tiempo te das cuenta de que a muchos chamaquitos la necesidad los orilla a eso: a aguantar tanta injusticia, aguantar hambres, muchas cosas. Te vuelves un poco más humano, más consciente de la situación del país.

Yo le estuve hablando toda la noche. Diecinueve llamadas en el transcurso de la noche. Ya que nos avisaron en la mañana hablé con mi compadre. A las 10 y media salimos de Huamantla. Así nomás de cerrar la casa y salirte. Con la ropa que llevaba. Nomás. Conseguí un poco de dinero para irnos.

Tu vida y tu familia cambia mucho. Imagínate. En cuatro años y cuatro meses no habíamos regresado a la casa. No se había abierto desde ese entonces. Dijimos: “¿Ora cómo le hacemos?”. Toda tu familia nada más está pensando en el muchacho. Cuando me vine llevaba cuatro años de no ver a mis hijas. Y cuatro años de no ver al muchacho. Exactamente a los cuatro años y cuatro meses tuvimos que ir abrir la casa porque ya se estaba cayendo el techo. Estaba escurriéndose. Los ratones ya se habían comido las camas y la ropa. Los muebles de la cocina se echaron a perder porque ahí caía el agua. Se oxidó todo. El refrigerador quedó con comida. Todo quedó inservible. Está vacía ya la casa. Tiramos todo.

Aquí no hay tiempo para hacerse la víctima. Aquí el tiempo debe ser para seguir luchando y encontrar a los muchachos. Eso es lo que nos ha mantenido sobreviviendo. Es lo que nos da la fortaleza. Hemos caminado mucho, hemos viajado mucho, hemos gritado mucho. Eso te da pensamientos distintos a los de las víctimas. Aquí no es de estarse quieto y estar llorando. Tu llanto se debe convertir en coraje para reclamar al que tienes que reclamarle. Si lo vas a apedrear, pues a apedrearlo. Pero ese debe ser tu llanto. Claro, llega el momento en que sí te quiebras. Es ahí donde entra la parte más noble de todos los que nos acompañan: nos levantan.

Cuando tienes enfrente a los militares tienes ganas de agarrarlos y hasta de pegarles para que te digan dónde están los chavos. Es una rabia, un coraje de ver el silencio de todas esas personas que no se apiadan de uno que está sufriendo un resto. Pero a veces es comprensible: esos soldados también vienen de abajo. Lo único que tienen son sus convicciones para vendérselas al mando de arriba.

Como padre que no encuentra a su hijo puedo decir que no puedes canalizar ni puedes controlar tu enojo. Ese odio te lleva a pensar cosas muy malas. Hasta hacer cosas que nunca has hecho. Esos hijos de la chingada en el poder tenían que habernos dicho las cosas como son. Si no debes nada, dilo, no te escondas. Tampoco están exentos. No porque hayamos entrado al Batallón 27 de Iguala cinco años después y nos hayan enseñado un batallón recién pintado, todo arreglado, no quiere decir que no sepamos que hubo soldados en vigilancia, vigilando a nuestros hijos, sacándoles fotografías y varios en otros momentos (de los ataques a los normalistas, asesinatos y las desapariciones forzadas). Y el coraje de nosotros es muy grande contra ellos. Hasta la fecha, a cinco años, no han tomado el valor civil de decir: “¿Saben qué? Pasó esto, y yo vi esto y tengo esta información. Fuimos nosotros”. Pero son tan cobardes que se escudan en un uniforme. Los militares y todas las policías.

Al principio se nos abrió un poco de esperanza y se la depositamos tal vez al presidente. Hasta cierto punto ha cumplido con el decreto presidencial y la comisión para la verdad. En el discurso sí está bien. Pero desafortunadamente llevan 11 meses.

Once meses y no tenemos nada. El presidente y Encinas se pronuncian donde quiera que están. Pero hay instituciones que no quieren jalar al parejo. Están poniendo obstáculos. Carajo, se les dijo desde el mes dos: “Tengan cuidado, van a salir. Están por salir unos presos importantes para el caso. Hagan lo que sea necesario para enderezar esas investigaciones”. Y desafortunadamente lo desatendieron. Y ahí están las consecuencias con los 24 implicados que salieron. Y no sabemos cuántos más van a salir en estos días. ¡Carajo! Se los dijimos desde el principio.

No creo poder quedarme en mi casa y estar llorando, sino buscar de lleno a mi hijo. No importa que se pierda lo que se tenga que perder, como la casa. Ni importa llegar hasta donde se tenga que llegar. Cualquier padre del mundo haría lo mismo que yo.

EL CAPITALOCENO*

Violeta Aréchiga

Una serie de autores de un centro de investigación en Estocolmo publicaron el año pasado un artículo en el que reconocían claramente la existencia de eso que hemos dado en llamar “antropoceno”: una nueva etapa en la historia de nuestro planeta que está ocasionando ya, entre otras cosas, el cambio climático. Para esos autores estamos yendo hacia condiciones climáticas más calientes, lo cual traerá graves consecuencias.

Una de las cosas que se ve con claridad en su artículo es que la razón de este cambio es la actividad de industrial a todo lo ancho de nuestro planeta. Como resultado de esta actividad, predicen un aumento de temperatura en las próximas décadas junto con una serie de cambios sin marcha atrás que afectarán a todas las sociedades. Específicamente, dicen, va disminuir de manera importante la producción agrícola, habrá precios cada vez más altos, y todavía mayores diferencias entre los países pobres y ricos.

Todo esto quiere decir dos cosas: en primer lugar, que el antropoceno está mal nombrado; se debería llamar Capitaloceno. El capitalismo se basa en un crecimiento económico que consume mucho carbono, elevando la temperatura, y en la explotación indiscriminada de los recursos. Y, en segundo lugar, que los problemas que el Capitaloceno ocasionará ni son por igual responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ni nos afectarán a todos de la misma manera: son resultado del sistema capitalista y afectarán, sobre todo y como siempre, a los más pobres.

En estas condiciones, las palabras en las que mi padre (José Uriel Aréchiga Viramontes, PP) trabajó y pensó desde que tengo memoria, son más urgentes que nunca. Necesitamos, si queremos sobrevivir como especie humana, cambiar este sistema económico dominante ¬–en el que un capital depredador lo devora todo y amenaza con devorarnos a nosotros mismos– por otro en el que se confronte la injusticia y se puedan construir nuevas condiciones de vida. Un sistema en el que los discursos de innovación y sustentabilidad sean dejados atrás y en su lugar adoptemos una visión más humilde del papel y de las capacidades del ser humano frente a la naturaleza y en mejor relación con ella. La lógica de ese capital depredador es la que insiste en el aumento de la producción y de las ganancias a través de la innovación tecnológica. Es una visión utilitarista en la que el suelo del campesino, por ejemplo, es visto solamente como recurso para nuestro consumo y ha sido empobrecido tratando de incrementar su eficiencia. ¿Y si en lugar de ello viéramos a ese suelo como algo que depende de nosotros, así como nosotros dependemos de él? ¿Como algo que requiere de nuestro cuidado, de mantenimiento y reparación? La idea de cuidado, de preocuparse por algo es, sin embargo, inaceptable para el capital depredador que sólo tiene una lógica: la de la ganancia.

Requerimos de una nueva manera de relacionarnos con la Tierra para dejar de verla como algo que está solamente a nuestro servicio. Debemos dejar de intentar dominarla y empezar a ver qué podemos hacer por ella, aunque esto signifique que nos llamen enemigos del progreso. En este proceso son importantísimos los grupos que, como los pueblos indígenas, los trabajadores, las feministas, están contribuyendo ya a difundir el sentimiento de que sí es posible resistirse al modo de ser capitalista. Y este libro de mi papá, (Capital Depredador y Rebelión) que hoy aquí recordamos, es una contribución más a ese esfuerzo.

*El escrito de Violeta Aréchiga se presentó en el Museo de la Menoria Indómita el 2 de octubre de 2019 a dos años del fallecimiento de nuestro compañero José Uriel Aréchiga Viramontes, PP, autor Capital Depredador y Rebelión. Edición de El Zenzontle, septiembre de 2019.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]