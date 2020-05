Los inconfesables acuerdos entre los Valencia Ávila y Genoveva Huerta

La defensa que el Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Genoveva Huerta Villegas, ha emprendido de la peligrosa y cuestionada familia Valencia Ávila, que ejerce un férreo cacicazgo en Venustiano Carranza y es señalada de presuntos nexos con el crimen organizado, refleja una serie de acuerdos político y económicos que tendría la dirigente albiazul y ese clan familiar, y de los que ahora la líder de este partido no se puede sacudir.

La familia Valencia Ávila creció políticamente primero con el PRI, pero después se convirtió en el brazo de poder del morenovallismo en la Sierra Norte. De tal manera, que ha controlado el ayuntamiento de Venustiano Carranza en tres periodos consecutivos. Actualmente su prestigio se encuentra por los suelos por haber sido vinculada, de acuerdo a relatos oficiales, a presuntas redes de robo de combustible y al parecer ser parientes de un líder del cártel de los zetas en Michoacán.

Pese a enfrentar ese desprestigio, el viernes pasado el PAN armó una rueda de prensa para que los Valencia Ávila se defiendan. Para disimular se utilizó la persona de Miguel Rodríguez Valtierra, quien dejó hace poco la secretaría de prensa del partido, pero en realidad sigue siendo parte del círculo de confianza de Genoveva Huerta Villegas.

Llama la atención que Genoveva Huerta no se ha atrevido a salir a defender a Eukid Castañón Herrera, el hombre fuerte del morenovallismo y preso desde hace algunas semanas, pese a que la panista estuvo muy vinculada a este personaje; en cambio si “mete las manos al fuego” por los Valencia Ávila, que actualmente son sinónimo de conductas oprobiosas.

Se dice que esa deferencia se debe a que, cuando Genoveva Huerta llegó a la presidencia del PAN, surgieron importantes acuerdos entre la dirigente y el los líderes de los Valencia Ávila, mismos que no se han podido romper, sobre todo porque los panistas de Venustiano Carranza habrían sido importantes aportantes de fondos a los proyectos políticos del morenovallismo.

Uno de esos acuerdos, dicen en el PAN, es que los Valencia Ávila estarían atrás del proyecto de convertir en candidato panista a la alcaldía de Huauchinango a Irving Vargas Romero, quien actualmente –desde enero de este año– es el representante del albiazul ante el Instituto Estatal Electoral y al parecer, guarda una relación cercana a la presidente del partido.

En Huauchinango la figura mejor posicionada para ser el candidato a edil, de una hipotética alianza entre el PRD y el PAN, es Carlos Martínez Amador, quien ya fue edil y legislador de ese municipio. Actualmente se le considera como un aspirante natural y con amplias posibilidades de arrebatarle a Morena esa plaza de la Sierra Norte.

Sin embargo, desde el PAN ha surgido una campaña para buscar descarrilar la posible postulación de Martínez Amador y para impulsar a Irving Vargas.

Al parecer, quienes estarían atrás de esa estrategia son los integrantes de la familia Valencia Ávila, como parte de los acuerdos que tendrían con la presidente estatal del PAN.

También se especula, que esos acuerdos van en el sentido de que el PAN permitiría a la familia Valencia Ávila controlar varias candidaturas a presidentes municipales y diputados locales en la Sierra Norte en la próxima contienda electoral de 2021.

Y es que luego de la muerte del matrimonio de Rafael Moreno Valle Rosas y de Martha Erika Alonso Hidalgo, en diciembre de 2018, se extinguió el poder económico del morenovallismo, que era avasallante y parecía ser un barril sin fondo.

Ahora por esa razón, se percibe que el grupo que controla el PAN estatal estaría buscando acercarse a cacicazgos y figuras de poco prestigio para obtener apoyos económicos que le permita enfrentar la elección del próximo año.

Es difícil demostrar con pruebas concretas ese presunto vínculo estrecho entre Genoveva Huerta y los Valencia Ávila, pero los hechos hablan más que mil evidencias.

Incluso el tema vuelve a abrir una brecha entre el panismo tradicional y Genoveva Huerta, sin que esta condición preocupe mucho a la dirigente del PAN.

Muestra de lo anterior, es lo que la líder histórica del PAN poblano, Ana Teresa Aranda, escribió ayer en sus redes sociales:

“Lamentable que el @PANPUEBLA defienda a los Valencia, quienes han tomado de rehén al partido en la Sierra Norte de Puebla. Urge la intervención de @MarkoCortes. Cuidar a la institución es un imperativo”.

Algo similar expresó Rafael Micalco Méndez, ex dirigente estatal del PAN en dos ocasiones y hoy un panista cercano a la dirigencia nacional del partido:

“Muy delicado, la institución del PAN no puede utilizarse para defender a ninguna persona o familia con ese tipo de acusaciones que no soy de hoy, tienen más de un año… yo no afirmo si son o no son, que se les investigue. El PAN debe mantenerse al margen. Incluidos sus funcionarios. CUIDADO!”