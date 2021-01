Los hombres no saben que son machistas

“¿Cómo es posible que la sociedad siga siendo machista? Soy hombre y soy feminista porque creo, asumo y practico la igualdad entre hombres y mujeres. Mi explicación al por qué la sociedad sigue siendo machista es que los hombres no feministas, todavía no saben que en realidad, son machistas. Lo inquietante del machismo que nos rodea, es que gran parte es invisible para la mitad de la población, que es la masculina. No se han dado cuenta que son machistas y aún no nos damos cuenta de todo el camino que queda por recorrer. No se necesitan actos radicales o extremistas para alzar la voz. De hecho, hay protestas pacíficas que incluso incitan a la acción con mayor éxito que una revuelta.”

Feminista es la persona que cree en la igualdad social, política y económica entre los sexos. No sabemos cuántas veces habrá que decirlo antes de que todo el mundo lo entienda. Luchamos por conseguirlo, por buscar la equidad en las diferencias y convivir en una sociedad justa e igualitaria. Hay que ser feminista de acción y no sólo de ideas.

