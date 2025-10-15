El aporte musical de Los hijos de la montaña resonará por vez primera en Puebla

El “modesto y pequeño grano de arena” que la agrupación Los hijos de las montañas aporta a la escena de la música tradicional mexicana se escuchará por primera vez en la ciudad de Puebla. Para el próximo viernes 17 de octubre, su propuesta basada en la diversidad cultural de los pueblos, con el uso de lenguas indígenas y diferentes géneros musicales, sonará en el foro de Sierra Nuestra.

Pese a contar con más de dos décadas de trayectoria, primero como Xóchitl Tatempanchokani, nombre en nahua para designar Flor que llora en los acantilados, y desde 2008 como Los hijos de las montañas, en referencia a su lugar de procedencia y a la historia de la segunda mitad del siglo XIX en su territorio, la agrupación originaria de la Sierra Nororiental de Puebla pisará la capital.

Ismael Olvera Ramírez, líder de la agrupación serrana, señala que el aporte del grupo a la música tradicional mexicana “es modesto y pequeño”, comparado con el otros personajes –lo mismo músicos que poetas-, que han sido lo mismo un referente para ellos que un impulso para continuar.

Como ejemplo, cita a los poetas Manuel Espinosa Sainos y Alberto Becerril Cipriano, además de los cantautores que habitan la región en la que suena su música, que lo mismo se cantan y recitan en náhuatl que en español o en totonacú.

Para Los hijos de la montaña se trata, dice al teléfono y de manera modesta, de aportar. “Ha sido una manera de ir construyendo, de ir reconociendo a otros artistas, otros intérpretes, autores y autoras que han sido pioneros, por lo que seguimos algunos ejemplos”.

Su apuesta, continúa Olvera Ramírez, es hacer lo que les hace felices como grupo, el construir una propuesta que los completa y que sólo se encuentra la música. Lo hacen, continúa, sin miedo al qué dirán o si serán aceptados o no, pues lo que buscan es estar seguros de ellos mismos, abiertos “al amor propio, a la tierra, a donde se nació, a los amigos, al amor por existir”.

Acota que en esa construcción se asienta no sólo en la música sino en lo que se dice en sus letras. Por tanto, señala que se han ido alejando de aquellas que cruzan la delgada línea que existe entre el amor y la violencia, de aquel tipo de “romanticismo que tiene que ver con tomar a las personas como objetos”.

“Hay que ser radicales para poner un alto, más conscientes. A veces en las letras aparece esa violencia y no te das cuenta, y no radica en quien la escribe porque no lo hace con dolo. Nos comparten poesías y sabemos que no hay esa intención, sino que existe una escuela patriarcal y violenta”, apunta.

El músico reitera que la agrupación sigue apostando por hacer ese “desaprendizaje”, acomodando las perspectivas, los sentimientos y las formas de ver al mundo, que son distintas pero que ayudan a reconstruirse.

“Hemos experimentando con la música de la zona como son los sones y sobre eso construimos letras, hay adaptaciones. No estamos casados con un género, pues el grupo también se compone de esa diversidad tradicional y de la influencia del siglo antepasado, con la música clásica y los autores que trabajaron diversas piezas musicales –como música sacra- de la zona, además de la polka, la norteña que se toca del lado de Yaonahuac con el son norteño y el acordeón; a la par de la inclusión del violín y la cumbia misma”.

Ismael Olvera adelanta que esa experimentación mueve el que será su próximo disco, del que proyectan su grabación para el mes de diciembre. En él, apunta, se incluirá una pieza que resultó de una investigación que el grupo hizo sobre un vals escrito entre 1930 y 1931, además de sones tradicionales huastecos, en náhuatl y en español; así como una pieza que suena a samba, una polka, dos temas que suenan a trova como arpejeada, y un bolero”.

Este segundo disco se sumará a Canto Serrano, producido en 2020 que durante siguientes tres años lograron posicionarse a nivel regional y en algunos foros de otras entidades del país, continuando con la búsqueda de foros en la Ciudad de México y el extranjero, a través de la utilización de instrumentos como la guitarra, el bajo eléctrico, violín, acordeón, batería acústica, jarana huasteca, bombo legüero, entre otros.

En las presentaciones, como ocurrió cuando pisaron el escenario del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México, cada tema musical es explicado al público, con su traducción cuando se utilizan idiomas ajenos al espectador, desde la concepción y el contexto de su autoría, para así experimentar una atmósfera de lenguajes y cosmovisiones en diversos géneros musicales.

Todos sus integrantes son originarios de diferentes pueblos asentados en la sierra ubicada entre los estados de Puebla y Veracruz; nacidos y crecidos entre montañas, por lo que se reconocen entre ellos como serranos, pues proceden de esa tierra, de la montaña, que nombran para sí mismos “País Serrano”, hijos de las montañas.

El concierto del próximo viernes 17 de octubre a las 20 horas en el foro de Sierra Nuestra que se ubica en la 29 Sur número 720 de la colonia La Paz. Para saber sobre costos y reservaciones se puede escribir al número de WhatsApp: 2221524018.