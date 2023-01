LOS GLOBES: ARRANCA TEMPORADA DE PREMIOS

Los catorce Golden Globes que cada año se destinan al cine, esta vez quedaron muy repartidos. La película más ganadora fue Los espíritus de la isla (The banshees of Inisherin), de Martin McDonagh, que recogió los trofeíllos a mejor película de comedia o musical, guion (McDonagh) y actor en una comedia o musical (Colin Farrell). Así pues, ganó en 3 de sus 8 nominaciones. El Globe a la mejor película dramática fue para Los Fabelman (The Fabelmans), de Steven Spielberg, quien a su vez fue reconocido como mejor director; 2 trofeos de entre 5 nominaciones. Y el otro film ganador de 2 Globes –de entre 6 a los que aspiraba– fue la comedia “del multiverso” Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once), de Dan Kwan y Daniel Scheinert, entregados a mejor actriz en una comedia o musical (Michelle Yeoh) y a mejor actor de reparto (Ke Huy Quan). Mientras que las películas de McDonagh y Spielberg no han estrenado en salas –al menos entre nosotros– Todo en todas partes al mismo tiempo lo hizo desde junio, dividiendo opiniones pero llamando mucho la atención, como en todas partes.

En cuanto a Pinocho de Guillermo del Toro (tal es su título, incorporando al tapatío como “marca”), obtuvo el Golden Globe a película animada, de entre 3 nominaciones; no pudo llevarse ni mejor partitura original, ni mejor canción, rubro éste, por cierto, en el que Del Toro apareció como letrista. El trofeo a mejor película en idioma distinto al inglés fue para Argentina 1985, de Santiago Mitre, a la cual me referí hace poco en este espacio. Por venir a cuento, recupero un fragmento de dicho comentario: “Se refiere al histórico juicio de los comandantes responsables de las atrocidades sobre la población civil, durante la dictadura militar en Argentina. El primer juicio a militares encaminado por tribunales civiles –frente a los enormes poder e intereses de la milicia– en toda la historia universal. Se narra desde el punto de vista del fiscal a cargo, Julio César Strassera (Ricardo Darín), quien a lo largo del proceso recibió constantes amenazas de muerte, igual que sus colaboradores y las familias de todos ellos. Un film sobrio, contundente, a ratos brillante, sobre una acción tan valiente como impostergable (‘cuasi-suicida’ también) para saldar la deuda más profunda y lacerante del Estado argentino con las víctimas y el país entero”.

Y para concluir el tema de los Globes, todas estas cintas obtuvieron uno durante la reciente entrega: Babylon (mejor partitura original), Elvis (mejor actor en una película dramática, Austin Butler), Tar (mejor actriz en una película dramática, Cate Blanchett), Black Panther: Wakanda por siempre (mejor actriz de reparto, Angela Bassett) y RRR (mejor canción original). De hecho, esta vez no hubo alguna cinta “gran perdedora”, más allá de que ciertos títulos favoritos de las audiencias se quedaran con las manos vacías; en especial, Top Gun: Maverick, Glass onion: un misterio de Knives Out, La mujer rey y Avatar: el camino del agua. Ahora bien, ¿qué tanto se parecerán estos resultados a los que arroje la entrega del Oscar, el próximo febrero? Pienso que no mucho, aunque también llegan Los Fabelman y Los espíritus de la isla como favoritas. Pero pasa frecuentemente que la mirada de la prensa extranjera en Hollywood (otorgante de los Globes) parte de cánones muy distintos a los de la Academia hollywoodense. A esperar y ya veremos.

Concluyo con algo a tener muy en cuenta: mientras escribo exhibe entre nosotros Alcarrás, de la catalana Carla Simón, cinta ganadora del más reciente Festival Internacional de Berlín, que le entregó su prestigiado Oso de Oro. Es también la película enviada por España como aspirante al Oscar de film en idioma distinto al inglés. Trátase de un drama relativo a una familia que vive del cultivo de duraznos, antes de que una inesperada herencia ponga en riesgo las tierras en las que siembran. En su gran mayoría está actuada por no profesionales, justo lugareños de la región en que transcurre. A verla, sin falta.