Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta

Grupos de otros estados, que se enquistaron en la gestión de Gilberto Higuera Bernal, fueron “depurados” para erradicar la corrupción y malas prácticas que heredaron en la Fiscalía General de Puebla, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, respaldó la decisión de la fiscal Idamis Pastor Betancourt de iniciar una investigación interna en contra de tres fiscales especializados, provenientes del Estado de México, por presuntas acusaciones de extorsión y lavado de dinero.

El mandatario estatal señaló que el proceso de limpieza es inevitable debido a los problemas que se han arrastrado desde hace tiempo en la institución.

Calificó como positivo el hecho de que la fiscal esté “poblanizando la Fiscalía”, en contraste con grupos que vinieron de otros estados sin el “sentimiento” de garantizar ni trabajar en la justicia en la entidad.

“¿Cuántas veces hemos escuchado voces que llegaron grupos de otros estados y al no tener el sentimiento de la poblanidad, vienen por uno, dos, tres años, actúan y se van, dejando problemas o grupos?”, reprochó.

El morenista fue enfático al criticar a las pasadas administraciones que habrían incurrido en un saqueo masivo de los recursos públicos, tras referir que el estado fue gobernado por un régimen de corrupción generalizada.

“Fue un estado huachicolero. Tuvimos un gobierno huachicolero, que se apoderó del estado para saquearlo”, acusó.

Mencionó ejemplos concretos de este saqueo y corrupción infiltrada, desde casos como el Museo Barroco y la deuda oculta por más de 60 mil millones de pesos, a través de fideicomisos.

Armenta Mier reconoció que la Fiscalía enfrenta un tema “complejo” y que, en ocasiones, existe “poca voluntad política” para realizar una depuración. Sin embargo, destacó que la fiscal Idamis Pastor lo está haciendo de manera estratégica.

Además, enfatizó que la Fiscalía opera en una “línea muy delgada” entre la justicia y el uso indebido del poder.

Por lo tanto, consideró que, para garantizar la transparencia, aseguró que su administración atiende inmediatamente las denuncias ciudadanas y las canaliza a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Si en el Poder Ejecutivo, si en la administración pública que represento hay actos irregulares, denúncienlos. Vamos a estar, como lo hemos hecho durante estos 10 meses, muy atentos y los vamos a canalizar con mucha objetividad”, exhortó a la ciudadanía.

Alejandro Armenta garantizó que la actuación se apega al Estado de Derecho y a los principios jurídicos esenciales, en el combate a la corrupción.

“No hay complicidad, no hay omisión, no hay persecución. Hay trato digno y hay atención a las quejas que los ciudadanos plantean”, sostuvo.

Por último, expresó su confianza en la fiscal Pastor Betancourt y en los nuevos perfiles poblanos que se están integrando a las áreas especializadas, asegurando que están ahí para actuar “con apego a la ley, por amor a Puebla, con justicia”.

