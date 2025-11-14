Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta

Grupos procedentes de otros estados que se enquistaron durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal fueron “depurados” para erradicar prácticas de corrupción heredadas en la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, el mandatario respaldó la decisión de la fiscal Idamis Pastor Betancourt de iniciar una investigación interna contra tres fiscales especializados, provenientes del Estado de México y con trayectoria priista, por presuntas prácticas de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mandatario estatal señaló que el proceso de limpieza es inevitable debido a los problemas que se han arrastrado desde hace tiempo en la institución. Calificó como positivo el hecho de que la fiscal esté “poblanizando la Fiscalía”, en contraste con los grupos foráneos que “no tenían el sentimiento de la poblanidad” y que, sostuvo, operaron sin compromiso con la justicia en la entidad.

“¿Cuántas veces hemos escuchado voces que llegaron grupos de otros estados y al no tener el sentimiento de la poblanidad, vienen por uno, dos, tres años, actúan y se van, dejando problemas o grupos?”, reprochó.

El morenista fue enfático al criticar a las pasadas administraciones que, dijo, habrían incurrido en un saqueo masivo de los recursos públicos, tras referir que el estado fue gobernado por un régimen de corrupción generalizada. “Fue un estado huachicolero. Tuvimos un gobierno huachicolero, que se apoderó del estado para saquearlo”, acusó.

Mencionó ejemplos concretos de este saqueo y de la corrupción infiltrada, como el caso del Museo Barroco y la deuda oculta superior a 60 mil millones de pesos, operada mediante fideicomisos.

Armenta Mier reconoció que la Fiscalía enfrenta un tema “complejo” y que, en ocasiones, existe poca voluntad política para realizar una depuración. Sin embargo, destacó que Pastor Betancourt lo está haciendo de manera estratégica. Enfatizó que la Fiscalía opera sobre una “línea muy delgada” entre la justicia y el uso indebido del poder.

Por ello, consideró indispensable mantener la transparencia, y aseguró que su administración atiende de inmediato las denuncias ciudadanas y las canaliza a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. “Si en el Poder Ejecutivo, si en la administración pública que represento hay actos irregulares, denúncienlos. Vamos a estar, como lo hemos hecho durante estos 10 meses, muy atentos y los vamos a canalizar con mucha objetividad”, exhortó.

Remarcó que la actuación de su gobierno se apega al Estado de Derecho y a los principios jurídicos esenciales en el combate a la corrupción. “No hay complicidad, no hay omisión, no hay persecución. Hay trato digno y hay atención a las quejas que los ciudadanos plantean”, sostuvo.

Por último, expresó su confianza en la fiscal Pastor Betancourt y en los nuevos perfiles poblanos que se están integrando a las áreas especializadas, asegurando que están ahí para actuar “con apego a la ley, por amor a Puebla, con justicia”.

Cabe recordar que aunque la FGE aseguró que no existen denuncias penales contra los fiscales salientes esta última semana, sí se iniciaron investigaciones internas en su contra por las denuncias de presunta extorsión, manipulación de carpetas de investigación y malversación de recursos de procedencia ilícita.

