Los errores de los presidentes neoliberales y la supuesta solidez del sistema bancario

Vicente Fox y López Obrador resaltaban frecuentemente la fortaleza de la economía mexicana, cuando el peso estaba fuerte frente al dólar y el mismo discurso la presidenta actual lo repitió. El 12 de junio de 2025 dijo que a pesar de las dificultades frente a la situación de aranceles “la economía mexicana está bien”, haciendo referencia a que el dólar está por debajo de 19 pesos. Al respecto hay que decir que si el dólar está barato es debido a que se ha estado devaluando respecto a todas las monedas a nivel internacional, por lo que el peso fuerte no refleja la fortaleza de la economía mexicana, sino la debilidad que enfrenta la economía estadounidense. La fortaleza de una economía no se manifiesta en su moneda, sino en su capacidad productiva y la generación de empleo, y la economía nacional está en declive, va a la recesión, mientras la economía estadounidense tuvo una contracción de 0.3% en el primer trimestre de 2025.

El abaratamiento del dólar por debajo de 19 pesos reduce el precio de las importaciones las cuales continuarán desplazando a la producción nacional por su menor competitividad, aumentan el desempleo e incrementan el déficit de comercio exterior, lo que acentuará la tendencia a la recesión de la economía nacional. El encarecimiento del peso y de la producción nacional que origina el abaratamiento del dólar, acentuará la caída de exportaciones y más por los aranceles establecidos por EUA, por lo que mayor será la contracción de la economía mexicana.

Por su parte, Banxico ha señalado que a pesar de la desaceleración económica mundial y local, el sistema financiero mexicano se mantiene sólido y resiliente, capaz de afrontar posibles escenarios adversos. Al respecto hay que decir que el hecho que la banca comercial haya obtenido ganancias de 100,292 millones de pesos entre enero y abril de 2025 no refleja la solidez del sistema financiero, debido a que es disfuncional al crecimiento económico. Las altas tasas de interés que la banca establece aumentan los problemas financieros de los sectores endeudados, los que tienen que disminuir consumo e inversión para pagar su deuda. La banca obtiene altas ganancias a costa de descapitalizar a los deudores (sector público y empresas y familias) y de frenar la economía nacional y de aumentar los problemas de insolvencia. La incapacidad de pago de la deuda por parte de muchos deudores, dada la alta tasa de interés y el bajo crecimiento del ingreso nacional, está incrementando la cartera vencida que terminarán reduciendo las ganancias de la banca y desestabilizarán al sistema bancario, tal como aconteció en 1995-1996. La banca no podrá afrontar los posibles escenarios adversos generados por ellos mismos, por las altas tasas de interés que establecen a los préstamos que otorgan, causantes (junto con los recortes del gasto público) de la contracción de la actividad económica que impide cubrir el pago de los créditos. La caída de remesas afectará al sector externo por la menor entrada de dólares al país y al ingreso de las familias que reciben dichos recursos. Ello no solo reducirá la demanda de las familias, sino también su capacidad para cubrir el pago de su deuda, por lo que se afectaría el sector bancario.

Los aranceles establecidos contra las exportaciones, aunado a la desaceleración de la economía de EUA y la revisión al T-MEC que se realizará en el segundo semestre de 2025, reducirán las exportaciones y la actividad económica nacional.

Para Banxico el “ambiente de tensión sería transitorio, afectaría la capacidad del país para atraer inversiones”, pero los aranceles se generalizarán y no serán transitorios, dados los problemas de desaceleración del crecimiento económico y del comercio internacional y los problemas de déficit de comercio exterior y la carga del servicio de la deuda externa que enfrentan las economías en desarrollo. Ante ello, los países tendrán que proteger su producción, impulsar la sustitución de importaciones y dinamizar el mercado interno para contrarrestar la caída de exportaciones, la entrada de capitales y encarar los problemas del sector externo.

Respecto a las presiones inflacionarias que enfrenta la economía nacional, se ha señalado que Banxico “debe poner una pausa en su ciclo de recortes de la tasa de interés” y más por el alza del precio internacional del petróleo que se está dando por el ataque militar de Israel contra Irán. Al aumentar el precio del petróleo se incrementará el de la gasolina que México importa, lo que incrementará la inflación nacional. De seguir la alta tasa de interés en México, continuará aumentando el costo del servicio de la deuda pública lo que llevará a Hacienda a contraer más la inversión para evitar mayor déficit fiscal, por lo que menos podrá México encarar los rezagos productivos que incrementan precios, como avanzar en el auto abasto de gasolina, por lo que seguirá la inflación y sujetos al comportamiento de los precios internacionales.