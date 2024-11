Los empresarios modelo

Sin duda, fue una sorpresa la noticia sobre la licencia que solicitara Emilio Azcárraga Jean a la presidencia del Consejo de Administración de Televisa, en tanto se resuelve la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos sobornos a funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), para obtener los derechos de transmisión de cuatro “campeonatos mundiales”: 2030, 2026, 2022 y 2028, organizados por la FIFA, que dice Eduardo Galeano, es el FMI del fútbol, por lo menos, es una especie de “monarquía más misteriosa del planeta” con su soberano y su corte, integrada por funcionarios de alto nivel; tiene sus leyes y reglas, su Tribunal de Penas, e impone castigos y multas, sus ingresos son un misterio y sus sucursales (Federaciones nacionales), en más países de los que tiene la ONU, actúan bajo la coordinación con el monarca.

Otro empresario que cumple dos aspectos, ser monopolista y militante destacado de la oposición, es Ricardo Salinas Pliego, propietario de TvAzteca, Elektra y Banco Azteca. Resulta que TvAzteca emitió bonos de deuda con un valor superior a los 400 millones de dólares, bonos adquiridos por inversionistas estadounidenses. Sin embargo, como al parecer a Salinas Pliego no le gusta pagar sus deudas, no se pagó a los acreedores el vencimiento de los bonos en los plazos previstos. Ante el impago de TvAzteca, los inversionistas estadounidenses demandaron, en septiembre de 2022, a la empresa emisora de los bonos y, ahora, agregan 220 millones de dólares como indemnización por “incumplimiento de pagos.” En ese momento, septiembre de 2022, la televisora inició un juico mercantil contra el Banco de Nueva York, representante de los inversionistas que adquirieron los bonos. En ese mismo mes, el Juzgado 63 de Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, es decir, el Poder Judicial, de inmediato emitió una medida cautelar a favor de… TvAzteca (pero cómo no), “por el cual se ordenó suspender el cobro de los montos adeudados por la empresa” (Todos los datos se obtuvieron de Alejandro Alegría, La Jornada, 30–10–24: 19).

Pero eso no fue todo. Ahora resulta que, los acreedores alegando que la medida cautelar dictada por el Juzgado 63 de lo civil, afecta sus inversiones, asemejándolo a una “denegación de justicia”, demandan al gobierno de México a pagar como indemnización 220 millones de dólares. Por supuesto, el gobierno mexicano, rechazó que tenga obligación de pagar una deuda contraída por TvAzteca en el exterior pues, tal adeudo “no es imputable al Estado mexicano”. Finalmente, los acreedores consideran que, con la medida cautelar, el Poder Judicial protege a Salinas Pliego para que no pague sus deudas, lo que es absolutamente cierto, recordemos que el empresario tiene adeudos fiscales por más de 33 mil millones de pesos, no paga por la protección que le ha brindado el Poder Judicial.

Quizá en alguno de esos gobiernos neoliberales que asolaron México desde la década de 1980, esa deuda privada se habría convertido en adeudo público, como ocurrió con el Fobaproa, y todos felices, pero como ya esto no es así, Salinas y otros, se resisten al cambio que vive el país.

