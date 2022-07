Los ecuatorianos lo hicieron: ¡Parar para avanzar!

El término estallido se ha usado en el mundo y particularmente en Nuestra América para nombrar las históricas jornadas de protesta social contra el capitalismo neoliberal y la represión en octubre de 2019, tanto en Ecuador como en Chile y posteriormente en Colombia. Vuelve sonoro.

En junio de 2022, en Ecuador más de 18 días de movilización indígena y popular, creciente y sostenida pese a una represión con 6 personas muertas y decenas más de heridas, tanto en Quito como en muchos lugares de Ecuador, gracias a la convocatoria planeada de Paro Nacional en movimiento (marchas, bloqueos, tomas) por parte de la CONAIE con la alianza de ECUARUNARI, FENOCIN y otra organizaciones sociales. Han llegado a una meta difícil ante la negativa del gobierno a negociar y sus maniobras apoyadas por los medios racistas y clasistas que levantaron la bandera de PAZ para pacificar al pueblo.

El despliegue de su fuerza, tanto en sus territorios como en la capital Quito, ha sido el eje que sumó a decenas de miles de otros sectores: estudiantes, trabajadores de la salud, transportistas, campesinos, mujeres, pequeños comerciantes, pobladores e intelectuales.

Han pasado diversas etapas, la primera fue de convocatoria de la CONAIE y marcha a Quito con sus 10 puntos de reclamo al gobierno presidido por Guillermo Lasso, ante su paquete neoliberal acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esos puntos abarcan el sentir popular ante la agresiva política de despojos de derechos y medios de población al pueblo ecuatoriano: precios de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas personales y familiares, precios justos para la producción campesina, impulso al empleo y derechos laborales, límites a la extracción minera y petrolera, respeto a los derechos colectivos, no privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, control de precios básicos y de la especulación, presupuesto para salud y educación, políticas efectivas de seguridad y protección.

Demandas tan sencillas y comunes, necesitaron una voluntad de lucha y decisión de vencer de las comunidades rurales y urbanas que el gobierno del banquero Lasso quiso manipular y distorsionar en una segunda etapa, presentando como parte de una acción para derrocarlo, pasando como inauténticas las líneas de la protesta que buscó diálogo y negociación desde el primer día.

Aunque las fuerzas seguidoras del ex presidente Correa y su partido convergieron con la protesta levantando la bandera de exigir la destitución del odiado Guillermo Lasso, los correístas no tienen mayoría legislativa y luego de larguísimos discursos emparejaron los partidos la lucha indígena y popular con el descontento ante el presidente, fracasando su intento, pero visibilizando el odio popular al actual gobierno. La CONAIE no se distrajo y aunque las marchas multitudinarias y las consignas muestran que el pueblo quiere que caiga el presidente, se mantuvo la prioridad de hacer caer el paquete económico del FMI y su lacayo Guillermo Lasso. También vio sumido en sus contradicciones al partido Pachakutik que apoya al presidente Lasso, aunque dice simpatizar con los indígenas.

Las acciones han sido independientes de esos partidos. Los bloqueos de carreteras y rutas, las concentraciones en muchas ciudades y la constante llegada de campesinos y de otros sectores a Quito llevaron a acampar en la Casa de Cultura y en la Universidad Central como sedes de refugio y asamblea organizativa del Paro. La represión en las calles pasó de los lacrimógenos a los petardos y se amenazó a los movilizados de ejercer fuerza total con uso de rifles de perdigones que las guardias militarizadas emplean ante las primeras líneas de la rebelión en el Cono Sur.

La creatividad de hombres, mujeres, jóvenes unieron a feministas y de la diversidad sexual, a grupos de trabajadores, a estudiantes y población de los barrios. Se obligó al gobierno a maniobrar bajando de manera ridícula el precio de los combustibles, rechazado por el paro en sus asambleas aunque luego reforzado en la negociación final: el Paro logra que el precio de combustibles baje 15 centavos de dólar por litro, no 40 como se demandaba, así como buscar precios especiales a grupos empobrecidos de la población y de los productores.

El gobierno aceptó el diálogo que avanzó en los puntos de la CONAIE, que a los 15 días del Paro fue interrumpido por el gobierno el 28 de junio con el pretexto de enfrentamientos en que las fuerzas represivas tuvieron bajas,

Leónidas Iza el presidente de CONAIE, luego de ser liberado tras una breve encarcelación y tras liderar una multitudinaria manifestación en Quito se refirió a la grave situación social y política e instó a mantener las protestas en cada territorio del Ecuador, sin vandalismo. Así sucedieron marchas de mujeres, actos político culturales, vigilias y asambleas.

Iza exhortó a los manifestantes a garantizar condiciones mínimas de paso y atención en salud, comunicación y en emergencias. Pidió a las autoridades no criminalizar ni cercar militarmente, porque sólo provocan indignación. «Y un pueblo indignado se rebela”, dijo.

El día 30 de junio, el 18 de la movilización, el diálogo se reanudó a velocidad con la mediación de las iglesias católica y evangelista. Cuando la movilización crecía y llegaban más pueblos a Quito, se terminó negociando un acta de acuerdos. Revisada para que además de comprometer a cumplir derechos constitucionales de consulta, y no más privatizaciones, poniendo límite a las mineras, se fijen apoyos a la producción campesina y al control de precios al consumo básico. Fijan plazo de 90 días para cumplir los acuerdos y atender los puntos no tratados como la no criminalización de las protestas y reparación a familias de los fallecidos y lesionados durante el Paro. Aun al final. Fenocin y otros no estaban dispuestos a firmar si no se lograba, al menos, la congelación de los precios. Se firmó pero los gritos masivos concluyeron: Sólo el pueblo unido jamás será vencido.

Al paro del Inti Raymi

24 de junio de 5530

Y ahí van los indios

sin miedo a la muerte

a dejar caer

ese peso de siglos

que sus hombros

ya no aguantan más.

Y ahí van los estudiantes

con improvisadas consignas

contra toda mal autoridad.

Y ahí van las mujeres

en la primera línea

poniendo el mismo pecho

con que amamantan a las wawas

para detener las balas

del tirano opresor.

¡Que viva el paro!

El mayor símbolo

de la dignidad en movimiento.

¡Que viva el paro!

El mayor homenaje

a los Taytas y Mamas

que su vida dieron

por heredar a sus hijos

tierra y justicia.

¡Que viva el paro!

Y que caiga Guillermo Lasso

y con él, todos los bancos

todas las usuras

todas las mentiras

todos los blanqueamientos

todas las explotaciones

y también la ceguera

del que tiene y no comparte

y del que no tiene y no lucha.

Atuk Urku (Ecuador)

Con tristeza e indignación, ¡exigimos paz con justicia!

Las organizaciones y personas abajo firmantes nos unimos a la tristeza e indignación por el asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales (el Gallo) y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido este lunes 20 de junio en la comunidad rarámuri de Cerocahui (Chihuahua, México), cuando intentaban ayudar a una persona que, perseguida por miembros del crimen organizado, se refugió en el interior del templo, también fue victimado y los tres cuerpos desaparecidos.

Alzamos nuestra voz contra estos deplorables actos que no son aislados en la región ni en el país, sino signos cotidianos de la inseguridad y violencia exacerbadas que imperan en gran parte del territorio nacional, a la luz del día, con total impunidad y abierta complicidad con las autoridades.

Denunciamos que no son muertes circunstanciales, sino consecuencia directa de la inacción, ineficacia y complicidad de los gobiernos frente a los cárteles del narcotráfico y sus brazos armados que, como en muchas regiones, mantienen asoladas y en total vulnerabilidad a las comunidades de la Sierra Tarahumara. El martirio de Javier y Joaquín es también consecuencia directa de su compromiso firme con dichas comunidades, en la construcción de una paz justa para la región.

En medio de estos acontecimientos y de un país que no logra levantarse de una espiral de violencia que ha cobrado más de 350 mil vidas, 100 mil personas desaparecidas y decenas de miles de desplazados por la violencia y el despojo:

Exigimos el esclarecimiento inmediato del asesinato de nuestros compañeros Javier Campos y Joaquín Mora y de la tercera persona de identidad hasta ahora desconocida; así como la aparición inmediata de sus cuerpos* y el deslinde de responsabilidades, para evitar que prevalezca la impunidad por la omisión judicial y de las fiscalías.

Reclamamos justicia y reparación del daño a sus familias y a las comunidades de la región por estos crímenes que hieren aún más el tejido comunitario y ahondan la inseguridad y violencia.

Demandamos inmediata seguridad para los demás miembros de la comunidad jesuita en la Sierra Tarahumara, cuyo trabajo misionero en defensa de las y los más pobres está permanentemente amenazado por el crimen organizado. No es la primera vez que se enfrentan a estos hechos, ¡exigimos que sea la última!

Instamos a las autoridades de todos los niveles de gobiernos y en particular al ejecutivo federal a atender el llamado de muchas organizaciones sociales y comunidades por el fin de la violencia en el país, para que modifiquen estructuralmente la política de seguridad y de enfrentamiento del crimen organizado: la militarización no es el camino, sólo la paz con justicia construida entre todas y todos.

Expresamos nuestra entera solidaridad con los familiares de las víctimas de estos crímenes atroces, con las comunidades rarámuris afectadas y con la Compañía de Jesús en México por la irreparable pérdida.

Hacemos finalmente un llamado a todas las personas de buena voluntad, a las organizaciones sociales y comunidades eclesiales, a unir sus voces proféticas para denunciar estos lamentables hechos que pudieron y debieron evitarse. También a sumar esfuerzos por la reconstrucción del tejido social y la construcción de una paz duradera que nazca de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

¡Ni uno más! ¡Ni una más! ¡Aparición inmediata de los cuerpos de Javier Campos y Joaquín Mora!

Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios

Miércoles 22 de junio de 2022

Responsable del comunicado: Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina – SICSAL México. Con cientos de firmas de organizaciones sociales y personas.

*A dos días del asesinato aparecieron los restos de las 3 personas asesinadas por los reclamos internacionales.

Vicente Suástegui Muñoz: ¡Presentación con vida!

El jueves 5 de agosto de 2021, alrededor de las 23 horas, Vicente Suástegui Muñoz, de 37 años, defensor comunitario miembro de Cecop, comunidades opositoras a la Presa de la Parota, conducía su taxi de regreso al Renacimiento (Acapulco, Guerrero) y, de acuerdo a las afirmaciones de testigos, fue interceptado por una camioneta roja con tres personas armadas que le cerraron el paso. Vicente se resistió y forcejeó, pero fue golpeado y baleado para ser sometido y llevado a la fuerza en su vehículo, con rumbo desconocido.

Desde entonces, no se sabe nada del paradero del defensor comunitario.

El 6 de agosto se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada. Días después, un equipo de búsqueda integrado por Cecop, Thachinollan, la Guardia Nacional, Secretaria de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda se puso en marcha tras el rastro de Suástegui. Hasta el momento se conoce de la detención de una persona.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en solidaridad, han exigido y exhortado a las autoridades para que den con el paradero de Vicente Suástegui Muñoz, defensor y miembro de un movimiento como la CECOP que, con una férrea oposición, ha enfrentado a la Comisión Federal de Electricidad y a los paramilitares a sueldo de terratenientes y funcionarios para defender su territorio y el río Papagayo.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]