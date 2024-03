Los dichos de Claudia

En la reciente visita de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, a Tehuacán, ha hecho declaraciones, no sólo brutales, como señaló en su columna Mario Alberto Mejía, sino que podría ser de repercusiones incalculables no solo para Puebla, sino para todo el país.

La exjefa de gobierno capitalino, ha dicho, espero que, en una afirmación poco pensada, que “son fundadores de Morena, pero no ganan una encuesta. Y hay otros compañeros que se acercaron hace poco, pero que sí ganan una encuesta”. Al respecto podemos sacar varias lecturas, todas ellas preocupantes y que se pueden tener el efecto bumerang a las pretensiones arrasadoras de la morenista.

Lo primero es la concepción democrática de los procesos decisorios. Nunca he considerado democráticas las encuestas, como tampoco lo eran las tómbolas, que sustituían al proceso decisorio democrático a partir de la suerte. Es sabido que, en el caso de las encuestas, éstas pueden ser “cuchareadas” e inclinar el resultado a favor de alguien en específico. Pero aun dándole el derecho de la duda, nada evita que los ganadores no pudiesen ser los mejores ni los más capaces.

También está visto que esta forma de decidir candidaturas, tiene sus sesgos al cruzar los resultados con el equilibro para la consideración del género y la necesaria consideración de quienes resultaron ganadores (as), pero por el reparto de género tuvieron que ser considerados en otras pistas, Dos ejemplos de ello: García Harfuch en la Ciudad de México y el extitular de la Profeco, Ricardo Sheffield, que tuvieron que ser considerados en otras candidaturas. Aquí, en Puebla, se puede considerar al diputado federal Ignacio Mier Velasco.

La segunda lectura al respecto, es la predominancia de un sentido meramente pragmático en la estrategia de ganar de calle, las elecciones del 2 de junio no solo la Presidencia de la República, sino a todos los espacios posibles en el objetivo de lograr la mayoría calificada en las Cámaras y los congresos locales en disputa. Es lo que se señala como el Plan C. Al respecto, no importa quienes puedan ser los postulados ni de dónde vengan, cuál es su trayectoria política, sino que caudal de votantes pudiesen aportar. Ya lo hemos dicho, Morena olvidó la nefasta experiencia tenida con Lilly Téllez y Germán Martínez. Lo mismo podría pasar con algunos saltimbanquis actuales. Al tiempo…

Tercero, ningunear a los fundadores y base morenista, no es correcto ni fue adecuado el señalamiento de Claudia, pues ellos han demostrado, hasta ahora, que están en las buenas y en las malas, además de que podrían tener capacidad y suficiente fidelidad a los principios de la Cuarta Transformación, los otros no necesariamente. Tampoco se podría garantizar que ante esa actitud hacia la base morenista, por qué se tendrían que plegar a votar como quiere la cúpula partidista. Una posibilidad es que diferencien su voto o lo anulen en algunas pistas, poniendo en entredicho el Plan C.

Todavía es tiempo para que Claudia matice sus declaraciones.

