¿Quién viola los derechos laborales…?

Siempre que el capital encuentra un resquicio favorable, violenta los derechos de los trabajadores. Así, una legislación que ampara derechos, pero que no se cumple, o bien, la existencia de autoridades omisas que soslayan su obligación de tutelar los derechos laborales, facilitan la violación de las conquistas logradas por el movimiento obrero en el curso de mucho tiempo de avances y retrocesos, de traiciones de las dirigencias sindicales, represión violenta, desaliento y despolitización de las masas trabajadoras… Otras veces, para disminuir la intensidad de la lucha de clases y hacer que los trabajadores asuman que sus movilizaciones deben limitarse a exigir mejores salarios y evitar la lucha anticapitalista, se hacen diversas concesiones que conforman a los trabajadores a fin de que sus luchas no trasciendan el ámbito laboral… Así, en la historia del movimiento obrero encontramos que se ha matizado su lucha mediante dos vías: una, es el control sindical (con el establecimiento de una perversa cláusula de exclusión y el siniestro outsourcing) y, la otra, son las concesiones que tienden a mellar la conciencia de clase de los trabajadores…Pero hay otras formas de lucha que ponen en el centro de la actividad política a los trabajadores: la electoral, es una de ellas… En México, el proceso electoral se mantuvo secuestrado por la clase dominante, y no sería sino hasta 2018, cuando el caudal de votos hizo imposible cualquier forma de fraude, aunque se intentó, seguramente…Muchos de los más de 30 millones de sufragios que hicieron triunfar un proyecto político-social postneoliberal, seguramente provinieron da los trabajadores… En este proyecto, los derechos laborales han empezado a ser una realidad favorable al trabajo… Hoy, entre otras cosas, los contratos colectivos deben ser aprobados por todos los trabajadores miembros del sindicato, las dirigencias sindicales se eligen mediante el voto universal, directo y secreto, el outsourcing se h eliminado y muchas otras conquista forman el ambiente laboral que se empieza a vivir, aunque se mantiene la resistencia de las burocracias sindicales, que más bien parecen defensoras del capital que del trabajo…

Con el enemigo en casa…

El problema de las alianzas conquiensea , casi siempre resulta inútil para sostener la política acordada entre quienes se alían. En todos los casos, hay quien quiera, y logre, obtener beneficios individuales no previstos en la alianza… Recientemente en México, tuvimos un caso, que ya no sorprende pero que conviene observar pues muestra la fragilidad de ese tipo de alianzas. El presidente López Obrador envío al Congreso una iniciativa para hacer algunas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, tendientes a recuperar la soberanía energética del país…Se trata de modificaciones importantes para el proyecto alternativo de nación… La iniciativa fue aprobada y promulgada el pasado 9 de marzo; de inmediato, cosa que tampoco resulta extraña, se desató una lluvia de amparos, otorgados por jueces, siempre solícitos que han detenido la aplicación de la ley… La oposición de las empresas privadas nacionales y extranjeras, es explicable, las ventajas que obtienen del gobierno federal son cuantiosas y temen perderlas. pero a la previsible avalancha de amparos, el jueves 8 de abril, 46 senadores presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la mencionada Ley. Por supuesto, los senadores firmantes fueron del PAN, el PRI, el PRD y del Movimiento Ciudadano, a los que se sumó Germán Martínez, que llegó al Senado como candidato de Morena… Este exdirigente nacional del PAN, que aprobó la creación del Fobaproa y fue director del IMSS en la primera parte del gobierno de López Obrador, ofreció su firma a la oposición y se sumó a la calumnia de que el actual gobierno privilegia las emergías limpias. ¿De qué sirve un aliado así?

Los negociantes…

El actor Alfredo Adame, a quien Redes Sociales Progresistas, el partido de Elba Esther, obsequió la candidatura a una diputación federal en la alcaldía de Tlalpan, lo cual no tendría ninguna trascendencia si no es que en redes sociales se divulgó un audio donde Adame afirma que recibirá 40 millones de pesos para su campaña “y –dijo­–, de ahí nos chingamos 25 millones, así son estos negocios”, aseguró satisfecho de su sabiduría política… En la grabación también se escucha a Adame, afirmar: “Los dueños de este partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther. Marcelo es el próximo presidente, ¿por qué crees que me fui con ellos”. ¿Con estos “aliados” para qué quiere enemigos la 4T? La oposición hace menos daño.

Los que ayudan…

La oposición de derecha es exactamente eso: oposición sin proyecto de futuro o, mejor dicho, su futuro está en el pasado, pues su única propuesta es volver al antiguo régimen neoliberal, donde encontraron un ambiente propicio para sus trapacerías. Además, aunque parezca increíble, la derecha mantiene un discurso atrasado y agotado que únicamente asusta a quien quiere asustarse… Si no lo cree, lea usted parte de un discurso proselitista pronunciado por María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, en Ciudad Camargo, en donde además de dejar claras sus diferencias con el gobernador Javier Corral, denunció: “Hay panistas que quieren entregar el gobierno a Morena, ceder lo que tanto ha costado a los panistas, a un gobierno populista, comunista y antidemocrático” (La Jornada, 6/04/21, p. 25). ¿Qué tal?

Y, sin embargo, se mueve…

Las fortalezas de la 4T son cada vez mayores: su lucha frontal contra la corrupción que se extendió a lo largo de la era neoliberal, las transferencias monetarias a la población que fluyen puntualmente, la política salarial que ha fortalecido el mercado interno, el avance de Sembrando Vida, el eficiente manejo de la política para enfrentar la pandemia, los megaproyectos que avanzan sin contratar deuda, el manejo escrupuloso de las finanzas públicas y los avances democráticos, así como el hecho de la reactivación de la economía, que, según el FMI, crecerá este año 5% y Hacienda lo calcula entre el 4.6 y el 5.3%, han logrado mantener un buen nivel de aprobación popular al gobierno de la 4T.