“Mejor que nada”. Los derechos de las trabajadoras domésticas: deuda histórica impagable.

“Bien, se dio una gran paso. Ahora a luchar para que sea una realidad y los empleadores nos lo dé (la inscripción al IMSS) a todas”, son las palabras de Katy, con experiencia de 20 años en el trabajo doméstico.

La algarabía por la aprobación de la reforma para hacer obligatoria la seguridad social para empleadas domésticas, tiene “asegunes” que no hacen plenos sus derechos. Las limitaciones que cubre el aseguramiento también lo es. Solo se contemplan los seguros de Enfermedades y maternidad, Riesgo de trabajo, Invalidez y vida, Retiro, cesantía, edad avanzada y vejez y Guarderías y prestaciones sociales. El tema de la cotización para la adquisición de vivienda quedó fuera.

Aun así es un paso adelante que solo y solas, las mujeres han dado. Como los derechos reproductivos, el derecho al aborto, la libre manifestación, etc., ninguna demanda ha sido una graciosa concesión del Estado. Incluso el mansplaning sindical está sorprendido y descalifica este logro (nunca suyo) diciendo: “las engañaron”, “el seguro voluntario era la ruta”…. La ignorancia es atrevida. Falta mucho… Sí, pero menos que antes.

Desde hace mucho tiempo, miles de actoras han trabajado para primero la creación y firma del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (2021) con la intención de abarcar a más de 2.2 millones de trabajadoras y trabajadores (minoría) del hogar, sin incluir a las que se encuentran en el desempleo.

Agregar al capítulo XI a la Ley del Seguro Social, y particularmente el artículo 239-C, garantiza (en papel solamente) la obligatoriedad de la seguridad social para las trabajadoras. Esto después de sopesar los resultados de dos programas piloto en los cuales dicha inscripción era voluntaria por parte de los patrones. Ejercicios que sirvieron para vislumbrar los alcances y las voluntades, ambos, muy limitados.

En ambos programas, las trabajadoras tenían que convencer a los empleadores de además de su pago, aportar lo correspondiente al pago de la cuota por el Seguro Social. Lo mismo, las trabajadoras, ya que la cuota obrero-patronal es tripartita. En la calidad de trabajadora reconocida antes las Leyes, la obligación es igual a las partes involucradas. Aunque fue modificándose el instrumento para ello: primero las trabajadoras realizaban los trámites, después los empleadores (haciendo que disminuyera el ánimo) o los pagos eran descontados del salario de las trabajadoras (lo que precarizaba su situación laboral) y lo más temido es que seguramente muchas serán despedidas ante la negativa de los empleadores para cumplir con su obligación. Bueno, hasta que descubran que no hay sanciones por esa falta.

El monto mínimo (6 mil mensuales) de ingresos fijados para la inscripción, también es una barrera a vencer. Con todo ello, ya aprobada la obligatoriedad al IMSS de las trabajadoras domésticas, se contará con asesoramiento por parte del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, este último encabezado por Marcelina Bautista, así como ONGs y colectivas. Difundir y promover este logro, así como la exigencia de su cumplimiento recae (como siempre) en las trabajadoras, aún con ello, como dice Katy, con respecto a la invisibilidad del empleo doméstico y sus violencias: “Nuestro derecho ya es Ley y eso es mejor que nada”.

Incapacidades por COVID no se pagarán como Riesgo de trabajo, otro golpe al salario

La Covid-19 ha impactado de manera contundente a la población y a los trabajadores de la salud.

Nuestra carga de trabajo ha aumentado y los riesgos a contraer el virus también. Ahora sabemos que cuando nos contagiamos nuestra salud peligra, pero de igual forma la de nuestro círculo más cercano de convivencia: la familia. Hemos aprendido a sobrellevar la enfermedad con las medidas que disponemos y también a generar herramientas emocionales para servir de contención a nuestras estrechas relaciones familiares, consanguíneas o no, al tener que vivir duelos de una manera tan constante que cuesta trabajo asimilar.

Aunado a esta tragedia está la incertidumbre del salario que es un tema cínicamente sobrellevado por la dirigencia sindical cada año, imponiendo un tope salarial a través de sus congresos amañados, pero eso sí, el salario se volvió uno de sus argumentos centrales en la campaña de miedo para lograr la legitimación del Contrato Colectivo repitiendo una y otra vez que por nuestras “prestaciones”, muchas de ellas condicionadas, aumentan de manera sustancial nuestros ingresos. Eso solo deja en evidencia su nula intención de exigir salarios dignos más allá de las prestaciones contractuales.

La pérdida del poder adquisitivo en las últimas 4 décadas es una realidad que vivimos día a día (-86 % en promedio para los trabajadores del IMSS según el informe 134 de CAM/UNAM) y por ello no basta con tener un solo empleo, nos vemos obligados a conseguir ingresos para satisfacer necesidades básicas. Los trabajadores de la salud no hemos tenido ningún descanso en toda la pandemia lo que ha generado múltiples enfermedades. A la institución solo le importa controlar sus finanzas y no el bienestar de sus trabajadores y por lo tanto hacen difícil el reconocimiento de esta enfermedad como riesgo de trabajo. No se tiene la documentación precisa de cómo se procederá con todos los trabajadores que resultamos incapacitados, se dice que después de un año al no tramitar un riesgo de trabajo se nos descontará la parte proporcional de una enfermedad general.

Otro ejemplo de indicaciones que no han sido debidamente justificadas es la que se dio en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Norte de la CDMX. Según testimonio de diversos compañeros en la segunda quincena de enero se dio la orden de que se capturen como Enfermedad General aquellas incapacidades aunque sean extendidas por haber dado positivo a Covid. ¿Qué sigue?

¿Se les descontará el año completo de salario a aquellos compañeros que se fueron a sus hogares por el Convenio sindical durante los momentos de mayor incertidumbre? La dirigencia sindical hace caso omiso a las propuestas de modificaciones al CCT en donde se llama a poner mayor atención a las emergencias sanitarias como la actual pandemia que cada vez son más frecuentes y al no reconocer a la Covid-19 como Riesgo de Trabajo.

Exigimos salarios dignos y solidaridad salarial para aquellas personas trabajadoras del sector salud contagiadas durante la pandemia, porque solo la unidad de la base trabajadora logrará la verdadera democracia sindical.

Construyamos Conciencia.

El jaloneo por la reforma eléctrica

Colectivo Nuestra América

La reforma eléctrica propone eliminar ciertos subsidios a las empresas (es decir, dejar de absorber costos privados), suspender y eliminar algunos contratos a particulares (por medio del cual venden electricidad privada, además utilizando la infraestructura estatal, pero sin pagar un solo centavo por su uso) y, lo más importante, ceder a CFE el 54% de producción y dejar a los productores privados el 46%. Es decir, a tal grado ha llegado la privatización del sector que alrededor del 60% de la electricidad está en manos privadas. Si bien es un gran paso poner límites y restricciones a estos sectores voraces del capital, no es suficiente.

Es un error levantar la bandera que diga “Apoyo total a la reforma eléctrica”, porque esta reforma se puede ir modificando, se le pueden ir haciendo cambios, derivado de la presión que estos sectores empresariales están haciendo. Es un error apoyar de manera completa e irrestricta la reforma eléctrica propuesta por AMLO por al menos 2 razones. 1) Es una reforma insuficiente, si bien es un gran paso adelante porque confronta por primera vez al capital privado en muchas décadas, sigue quedándose muy corta, pero insistimos, la tenemos que ver como un primer paso, no como el punto de llegada. 2) Porque la derecha seguirá presionando con todo para evitar su aprobación en el Congreso y, si se aprueba, lleguará lo menos lacerante posible para la iniciativa privada. Es decir, si desde acá nos quedamos con la consigna de un apoyo completo y total de la reforma, no vamos a lograr dar ese paso firme.

La reforma como está planteada es necesaria y es un gran paso, pero incluso para llegar a dar ese paso y que se apruebe tal como está, se necesita que las masas trabajadoras la desarrollen, la profundicen y la hagan suya; esto es ESTRATÉGICO.

Cada ver*

cada verdad es un cadáver de eva

que a pesar de todo comienza su accidentada emersión como esfera del aire en la hondura del agua y parece decir en este demorado ascenso en ese zigzagueante trayecto de la asfixia oye el rumor bajo este engañoso silencio oye la tempestad que rojamente escribe ciertos nombres en los muros oye la mutilada multitud que va buscando cada noche sus huellas en el polvo para volver a caminarlas y volver a caminarlas hasta que se cierre el gran círculo de las sacrificadas oye la repetida la impune la numerosa estrategia de la muerte con la que se oculta oficiosamente esas mismas huellas evidentes oye subir poco a poco estos cuerpos a la superficie calcinada del desierto de chihuahua como el mar tarde o temprano arroja a la tierra los delicados objetos de un naufragio

cada verdad es un cadáver de evaporable luz

Jorge Fernández Granados (*Fragmento final del poema monumento fúnebre a los cientos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez: Cada ver del libro Principio de Incertidumbre)

