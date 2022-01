Los críticos de López Obrador

La gestión gubernamental de Andrés Manuel López Obrador, tiene diversos críticos que podemos reunir en dos grupos: unos, critican todo lo que se hace y como se hace. Su actitud, más que crítica, “criticona”, pretende deslegitimar las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación; otros, son severos críticos de lo que no se hace y se llaman decepcionados porque el cambio va “muy lento”, o no va por el rumbo que ellos proponen. Sus críticas tienen como punto de partida el hecho de que, el neoliberalismo, no se haya superado del todo.

Lamentablemente, las críticas, en las diferentes variantes de ambos grupos, no ayudan en nada a la solución de los problemas por del país. La muestra de lo que es la oposición de derecha, asustada por los cambios del país, puede mostrarse por los memes difundidos con motivo de la reciente hospitalización del presidente López Obrador. Estos memes, sin embargo, forman parte del discurso de odio mantenido en las redes sociales por la derecha más primitiva. Imagínese, que ahora ha adoptado como su ideólogo de cabecera al patético payaso Brozo. En general, la derecha tiene una concepción del poder vinculada al dinero. Para ella, sólo el dinero permite alcanzar el poder que da dinero. Su conclusión, entonces, es simple: ella tiene el “mérito” de tener dinero que da acceso al poder que deja dinero. Por eso, sus propuestas elitistas, racistas y discriminatorias, no atraen a la población que se sabe y se siente ajena a la derecha que la desprecia. “El pueblo huele mal, pero vota”, me decía un priísta.

Los otros críticos, que exigen un cambio social a toda velocidad, olvidan que López Obrador no asumió el poder mediante una revolución violenta, sino con el sufragio de millones de ciudadanos con distintas posiciones políticas e ideológicas. Los más de 30 millones de ciudadanos que con su voto llevaron a López Obrador a la presidencia de la República, al ser ideológicamente heterogéneos tienen, también, diferentes perspectivas del futuro personal y nacional, incluso, pertenecen a diferentes clases sociales; y esto significa la necesidad de conciliar intereses para mantenerlos en apoyo a la Cuarta Transformación. Los ciudadanos que eligieron a López Obrador, provienen de escasa experiencia política, la mayor parte de ellos fueron siempre excluidos por 70 años de “partido único” y 40 años de neoliberalismo tecnócrata de “democracia sin ciudadanos”. Es decir, fue la mexicana una sociedad de nula militancia política, hasta que surgió y se organizó Morena para llevar a la ciudanía a la calle en busca del voto ciudadano, explicando el sentido y propósito del “Proyecto alternativo de Nación”, factor esencial en el triunfo ciudadano en 2018. Esto hace a la ciudadanía lopezobradorista muy participativa, y hoy sale a la calle con cualquier motivo mostrando que ahí están politizándose en la lucha cotidiana, aunque sus demandas son aún peticionarias y parciales. Esto ha significado su falta de presencia en apoyo a la reforma eléctrica o de otras acciones que requieren del apoyo popular no solo para llevarse a cabo, sino para profundizarlas y consolidarse.

El voluntarismo de algunos críticos apresurados, no considera que de los tres años de gobierno de la Cuarta Transformación, en dos de ellos el país y el mundo ha padecido una pandemia que detuvo las actividades económicas, lo cual repercutió en todos los ámbitos de la vida social y política, lo cual se levantó como obstáculo al cambio, cuyo principal opositora a una derecha, ciertamente con muchos matices, aunque en general primitiva, pero poseedora de un poder económico que le permite unificar los medios de comunicación en contra de la Cuarta Transformación y de las políticas y acciones que ésta emprende. Estos críticos, algunos de izquierda, no aciertan a distinguir al enemigo principal de la actual lucha de clases, no han comprendido que las cosas han empezado a cambiar, pero ellos se siguen comportando como si nada hubiera pasado y prenden mostrar su sentido crítico, sumándose a la derecha en Puebla y Veracruz en sus críticas banales de algunas partes, perdiendo de vista el proyecto general. Muchos de estos críticos han llegado, o ya estaban, en Morena y quieren ser protagonistas en 2024.