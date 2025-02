“Los críticos de cine son raros”, suele decirse; “les gustan películas raras”. Bueno, no tanto. Es sólo que al cronista cinematográfico no le basta el mero disfrute, sino que asume, de manera especializada, la explicación, valoración y conclusiones de cada obra fílmica. Vamos, el rasgo de la crítica en su acepción “cultural” más clásica: el arte de juzgar las obras artísticas; los qué y porqués capaces de exaltar o demeritar los valores del film, en busca de su estatura artística. Desde luego, el cronista cinematográfico debe tener un bagaje frente a la narrativa nacida del lenguaje articulado de imágenes en movimiento. Algunas claves: no sólo referirse a “bueno” o “malo”, sino a por qué bueno o por qué malo; ubicar el argumento, sin resolverlo; puntualizar lo subyacente, no lo evidente; mantener un tono sencillo, no “intelectual”, asumiendo que tus juicios (por definitivos que parezcan) apenas son sugerencias para que cada cinéfilo construya su propia película y, en ese proceso, ratifique o no tus enunciados. Así, porque, en buena medida, este oficio especializado es más una expresión de la personalidad propia que el reflejo de una especial sabiduría.

Ahora bien: desde las idénticas butacas de una sala de proyección, el cronista y el cinéfilo común no enfrentan igual la película. El espectador llega a divertirse; el crítico, a trabajar. El cinéfilo privilegia lo que pasa; el cronista, cómo pasa lo que pasa. El cinéfilo sólo se ocupa de la cinta que ve; en cambio, el crítico la valora también en función de referencias filmográficas y genéricas previas, para un marco de juicio mucho más amplio. ¿Y cuál es la crítica que vale y hasta dónde? ¿Cómo identificarla para apoyarme en ella? Permítanme un decálogo del crítico ético, justificado en que el analista de cine es un autor cuya personalidad y capacidad (o incapacidad) de “lectura” del séptimo arte, ha acompañado al menos a cinco generaciones de cinéfilos por todo tipo de films. Veamos…

*Dignificarás a tu actividad reconociéndole su dimensión exacta: ni es ley divina, ni ejercicio ocioso o inútil por definición. *Por estar al nivel de tu público, comentarás desde una perspectiva entre iguales, sin la soberbia de una falsa superioridad. *Sólo comentarás las películas que veas; cualquier otro “origen” referencial, si único, sustenta un fraude. *Tu comentario destacará a la película, no a ti mismo. *Llegarás antes de la primera imagen o el primer crédito; te marcharás después de la última o último. *La verdad de tu pluma tendrá por única luz la realidad de la película que analizas. *El valor de tus juicios no radica en conceptos de “bueno” o “malo”, sino en reflexiones de por qué bueno o por qué malo. *Descubrir lo sutil y no repetir lo evidente; es esto lo que da hondura a tu crónica y evita la superficialidad. *Tu tarea se hace importante en los juicios que te genera el film, no en los prejuicios que tienes antes de verlo. *Lo que juzgas son los valores o antivalores que encuentras en pantalla; simpatías, antipatías, conveniencias y amarguras personales quedan aparte. Esto dicho, ahora sí…

Aquí tienen los triunfadores de la 30ª edición de los Critics Choice Awards, recién entregados. Película: Anora. Película Extranjera: Emilia Pérez. Director: John M. Chu (Wicked). Guion Original: Coralie Fargeat (La sustancia). Guion Adaptado: Peter Straughan (Cónclave). Actor: Adrien Brody (El brutalista). Actriz: Demi Moore (La sustancia). Actor de soporte: Kieran Culkin (Un dolor real). Actriz de soporte: Zoe Saldaña (Emilia Pérez). Ensamble: Cónclave. Intérprete Joven: Maisy Stella (Mi yo del futuro). Fotografía: Jarin Blaschke (Nosferatu). Edición: Marco Costa (Desafiantes). Música: Trent Reznor-Atticus Ross (Desafiantes). Canción: El mal (Emilia Pérez). Efectos Visuales: Dune 2. Diseño de Producción: Wicked. Vestuario: Wicked. Peinado/Maquillaje: La sustancia. Comedia: Un dolor real y Deadpool & Wolverine. Película Animada: El robot salvaje. (“Los críticos de cine son raros; les gustan películas raras”).

