Los BRICS impulsan un Nuevo Orden Económico Mundial

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y ahora con la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos y decenas más esperando ser admitidos, se encaminan a formar un Nuevo Orden Económico Mundial como respuesta a la hegemonía unipolar que ha representado EUA y el resto de los países que conforman el G – 7 que lo acompañan (Japón, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia e Italia), los cuales imponen sanciones a aquellos países que no se subordinan a sus intereses.

Los países de los BRICS han venido creciendo más que los países del G – 7. Los BRICS ocupan el 33.9% del territorio del mundo y el 36.9% del PIB mundial y tienen el 45.2% de la población mundial. Controlan el 39.3% de la producción industrial mundial y el 44.7% de la producción agrícola mundial, el 40% de la producción y exportaciones de petróleo. En cambio, el G – 7 controla el 30% del PIB mundial y tienen el 8.8% de la población mundial. La representación política, con todo ese potencial de producción y población presente en la reunión de los BRICS en Kazan Rusia, refleja que tal país no está aislado, por más que EUA y Europa han trabajado en ello.

Los BRICS pasan a cuestionar a los organismos financieros internacionales como al FMI, al Banco Mundial y a las Naciones Unidas debido a la sobrerrepresentación que tienen los países del G – 7.

Los 27 países de la Unión Europea producen el 15% del PIB mundial y tienen casi el 30% de las cuotas en el FMI. La participación de China en el PIB mundial será del 19% para 2024, y su participación en los votos en el FMI es el 6.4% y Japón que tiene un PIB mucho menor que China, tiene mayor poder de voto que China. Igual en el caso de la India, su PIB es mayor que el Reino Unido y Francia unidos y su porcentaje de votos en el FMI es mucho menor que ellos. Esa sobrerrepresentación de los países comandados por EUA actúa a favor de los países que siguen sus directrices y marginan a los países del Sur y a aquellos que no se subordinan a sus dictados económicos y políticos. Tales prácticas que vienen predominando desde hace décadas, ha orillado a la conformación de los BRICS y más por las sanciones impuestas a Rusia, como por los aranceles y las políticas que se han establecido contra China para frenar su crecimiento, debido a que le ha restado a EUA y al G – 7 presencia en la economía mundial y en sus propias economías.

Los BRICS, además de demandar mayores votos en el FMI y su reestructuración para que no se impongan políticas que afectan a los países del Sur, exigen que dicha institución sea funcional a las necesidades financieras y de crecimiento de los menos desarrollados y también demandan que el Sur Global tenga mayor representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Los países de los BRICS, como lo asociados no quieren ser sujetos a las sanciones que los G – 7 establecen cuando los países toman medidas diferentes a las establecidas por ellos. Los países del Sur se sienten más cómodos en los BRICS que en el G – 7, debido a que al estar dentro de los BRICS se encaminan a la construcción de un orden mundial seguro y justo, donde haya una nueva arquitectura financiera, comercial y de cooperación (que no ha habido por parte de occidente) que favorezca a los países menos desarrollados y más ahora por los problemas crecientes de endeudamiento y falta de crecimiento que enfrentan.

Los BRICS están impulsando un sistema de pagos trasfronterizo, alternativo al Swift (Sociedad de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales), a fin de reducir la dependencia del dólar para sus transacciones comerciales y financieras. Los BRICS tienen su banco de desarrollo, que otorga financiamiento sin condicionarlos a políticas específicas como lo hace el FMI. Tales países usan sus monedas en las transacciones comerciales y financieras entre ellos, sustituyendo al dólar y al euro. Ello afectará a los emisores de estas monedas que se han financiado a costa de que los demás países usen sus monedas como de curso legal internacional y de reserva internacional. Al ir siendo desplazadas tales monedas, se afectará la dinámica económica de EUA y Europa.

Los BRICS no buscan confrontación con el G – 7. Varios de los BRICS mantienen fuertes relaciones comerciales y financieras con occidente y ellas continuarán. Los países europeos requieren de las relaciones comerciales con Rusia, por lo que tendrán que reestablecerlas, dado el alto costo que les ha representado la ruptura de éstas.

Ante el surgimiento de un nuevo orden económico mundial a un sistema diferente al impuesto por los G – 7, éstos no aceptarán que ello crezca. EUA presionó a Serbia y a otros para que no asistieran a la reunión de Kazan. EUA establecerá sanciones a los países o los desestabilizará políticamente para que no ingresen y también se verá obligado a otorgar concesiones para que no ingresen. Ante los problemas de deuda que enfrentan países del Sur y como los acreedores están en el G – 7, éstos condicionan las reestructuraciones a que no pertenezcan a los BRICS. A pesar de ello, es un hecho que los países del G – 7 seguirán siendo desplazados por los BRICS.