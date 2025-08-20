Los asegunes de la organización morenista

Morena se concibe como un partido-movimiento y aunque se reivindica como de izquierda, su concepción orgánica y política no es de clase. Para corroborar lo antes mencionado solo hay que revisar sus documentos básicos, empezando por su Declaración de Principios. Lo anterior explica lo que ahora están haciendo, particularmente desde que llegó a su presidencia nacional, Luisa María Alcalde en materia de estructuración orgánica.

En los hechos ha venido este año dos acciones en este marco: primero, desplegar una campaña de afiliación cuyo objetivo es de 10 millones de hombres y mujeres, donde hasta el mes pasado llevaba siete millones, bajo el criterio manifiesto por su dirigencia de que, “el Morena caben todos”, como cuestionables personajes como Pedro Haces.

Segundo, ha iniciado hace algunas semanas un proceso de conformación de los comités seccionales, donde aspira integrar para finales de este año 71 mil 541 instancias de este nivel, lo cual denota su prioridad electoral, pero sin incidencia con la población en general, aunque su presidenta, Luisa María Alcalde diga lo contrario.

Hay, pues, un divorcio evidente con el movimiento social y de masas, de ahí que parezca retórico la afirmación de su presidenta: “Conformar espacios permanentes de trabajo colectivo” y “construir poder popular desde abajo”. Lo anterior es contradictorio con la verticalidad que hay en dicho partido, donde las direcciones estatales y sus cabezas han sido definidos de manera vertical y en los municipios prácticamente son inexistentes.

De esta manera, pareciera que la estructuración orgánica de Morena está implementada para dotar a la 4T de entramado electoral que le garantice su refrendo a nivel federal y local en las entidades con procesos concurrentes para 2027, pero no para el trabajo político a ras de piso.

Lo anterior se lo deja a la gestión de los gobiernos federal y estatales reivindicados como de la 4T y particularmente de los programas sociales y efectos de políticas como la salarial, cuando Morena debiera ir en un riel paralelo y no atrás, en el cabús. Está claro que no hay sentido de cuál es el papel del partido ni del valor que tiene en el proyecto que en general se ha venido impulsando.

Esta forma de concebir la organización interna de Morena, podrá tener éxito en lo que se quiere electoralmente, pero no como instrumento de organización y lucha, incluso para sus representados. Así solo sirve a su cúpula partidista y gubernamental. De esta manera, puede irse encaminando hacia una concepción de los viejos partidos, que también incurrían en el corporativismo, que es otra de sus amenazas.

Morena por ahora vive al amparo del prestigio y aceptación que tiene el gobierno federal, antes con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, pero no necesariamente seguirá el mismo camino sobre todo cuando la gente se dé cuenta que solo lo buscan por su voto.

Podrán cumplir con su millonaria meta de afiliados, pero también deben considerar que viejos cuadros de la izquierda socialista ya no lo ven como opción y empiezan a dejar sus filas…salvo excepcione