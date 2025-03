Los aranceles de Trump 

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump estableció una serie de medidas que ha puesto a correr a muchos países; entre ellos, México. De sus cien órdenes ejecutivas, ha firmado algunas que implican una serie de restricciones, ajustes e intervenciones que afectarán a México.En materia de política comercial, Trump ordenó la creación de un Servicio de Recaudación Externa para la gestión de aranceles y derechos de hasta un 25 por ciento para México; declarar a grupos del crimen organizado como terroristas, instruyó a las agencias federales a investigar prácticas comerciales desleales de países como China, México y Canadá. Es bien sabido que Estados Unidos es un país proteccionista con sus productos y materias primas, y a menudo aplica deslealmente el dumping para hacer quebrar a fabricantes de otros países. Trump cumplió a cabalidad su ordenamiento, y este 4 de marzo entraron en vigor los aranceles estadounidenses a México y Canadá. (Cámara de Comercio de EU pide a Trump reconsiderar aranceles).

A partir de este martes, todos los productos de origen canadiense y mexicano tendrán que pagar un arancel del 25 por ciento para poder ser importados a la Unión Americana.Los aranceles son impuestos que se aplican a los bienes extranjeros cuando ingresan a otro país, en este caso, a Estados Unidos. La cantidad del impuesto es proporcional al valor de la importación y corre a cargo de la empresa encargada de la importación de los productos en cuestión.Los aranceles del 25 por ciento a México y Canadá, llegan como respuesta de Trump a las drogas ilícitas que entran de contrabando a ese país, específicamente el fentanilo, asegurando que sus vecinos al norte y sur son los responsables del tráfico de la sustancia.

El impacto de los aranceles repercutirá en la industria textil, la automotriz, la de dispositivos médicos y la cadena agroalimentaria, que también depende de la integración comercial del T-MEC; por lo que, diversos sectores se han manifestado en contra de esta imposición de tarifas comerciales, toda vez que, debilitan la integración regional con afectaciones a una posible recesión económica en México y presiones inflacionarias en Estados Unidos.Dado que el importador debe afrontar un costo más elevado, generalmente transfiere una parte o la totalidad de ese aumento a los consumidores en Estados Unidos; sin embargo, para México habrá severas repercusiones que también afectarán a la economía de las familias. (Familias estadounidenses pagarán hasta dos mil dólares más por aranceles).

Según expertos, no solo las exportaciones se verán afectadas, sino también se afectará el crecimiento económico, el empleo, las inversiones, las remesas y el valor del peso mexicano.Nuestro país, podría verse afectado el costo de algunos productos alimenticios como los cereales, frutas y frutos secos, aguacate, cerveza, algunas hortalizas como el tomate, la cebolla, la lechuga; productos lácteos, huevo carne, miel, café, té y especias. Otros productos como el algodón, fertilizantes, telefonía celular, internet, instrumentos de medicina, los automóviles y sus componentes. México importa de Estados Unidos un 16 por ciento de sus productos; en tanto que exporta a ese país el 80 por ciento.

Esto asegura que, si México intentara responder con las mismas medidas arancelarias a Estados Unidos, el país vecino compraría a otras naciones, y la economía mexicana tendría serios problemas. En este contexto, México debe fortalecer la diversificación de sus mercados y reducir la dependencia de un solo país, e impulsar estrategias que fomenten el comercio local. Sin duda, el gobierno mexicano ha hecho esfuerzos por mantener diálogos constructivos con el gobierno del presidente Trump. Quedo claro que la pausa de la aplicación de los aranceles quedo sujeta a la evaluación de las políticas de seguridad y migración implementadas por el gobierno mexicano, demostrando la voluntad de encontrar soluciones mediante el acuerdo bilateral; sin embargo, la imposición final de estas medidas arancelarias, demuestra la falta de compromiso con la cooperación y los acuerdos comerciales por parte del gobierno de Trump.A nivel político, la decisión impuso presiones adicionales a México en materia de seguridad y migración, temas que han sido utilizados como condicionantes en la relación comercial.

Lo cierto es que para el gobierno de Trump es prioritario la recaudación de ingresos; toda vez que, les urge fortalecer su economía.Sabiendo que el pez gordo, siempre, se comerá al débil, los mexicanos confiamos en el plan B, C, o D de la presidenta Sheinbaum; mientras tanto, no debe postergar el tema migratorio y, sobretodo, el tema creciente de la inseguridad que internamente autodestruye al país. Los 29 extraditados es como quitarle un pelo al gato, la estrategia de seguridad debe dar un giro completo más allá del fentanilo, de modo que, las familias mexicanas también vivan en paz y tranquilidad. México y Estados Unidos, deben mantener un canal de comunicación abierto para discutir los temas prioritarios y evitar confrontaciones en una de las relaciones no sólo comerciales, sino también políticas, sociales y culturales más importantes del mundo.

Trump es un negociador, a eso se dedica, y sus amenazas son una estrategia para salirse con la suya de modo que, la buena negociación para ambas naciones, es la salida. La estabilidad de la relación económica con nuestros principales socios comerciales debe ser una prioridad siempre bajo condiciones justas y reciprocas. Las negociaciones diplomáticas oportunas en un escenario de respeto, cordialidad, sensatez, colaboración, inteligencia y bien común para ambas naciones, deben prevalecer. México saldrá adelante con grandeza.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 07 de marzo de 2025.

DANIEL FLORES MEZA