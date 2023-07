Los Anatomistas del pasado

Durante el siglo XII ingresaron en Europa a través de Salerno y Toledo, conocimientos de carácter científico que provenían de la cultura árabe, en un momento en el que los centros de estudios se encontraban en el ámbito de los monasterios cristianos, migrando a las catedrales y sedes episcopales, con un franco dominio y control católico.

Inicialmente era el obispo quien actuaba como maestro; sin embargo, paulatinamente esta responsabilidad fue delegada al magister scholarium, a quien luego se le denominaría cancellarius, convirtiéndose así en la máxima autoridad de enseñanza superior en la Europa medieval. Estos responsables de la preservación de conocimientos designaron instructores orientados a educar a principiantes, recibiendo el nombre de preceptor o cantor.

Pero según el mandato divino y la inviolabilidad del cuerpo humano, se condicionó que estuviese prohibido el “descuartizamiento” de cadáveres con fines científicos, generando un verdadero retraso en el progreso de la ciencia médica, ya que los aspirantes para ejercer la medicina debían tomar como base de estudios humanos, los resultados de las observaciones del médico griego Galeno (130-200) quien estableció el aprendizaje de la anatomía comparada, diseccionando cuerpos de animales y deduciendo estructuras similares en los seres humanos. Por esta razón la anatomía medieval solamente ofrece imágenes aproximadas de cuerpos humanos, aunque el filósofo y médico árabe Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā mejor conocido como Avicena (980-1037) con una contundencia sorprendente afirmaba en ese tiempo: “quien no sepa anatomía en medicina, es un inepto”.

Aunque no es con frecuencia referido en la historia como un famoso estudioso de la anatomía, el médico italiano Mondino de Luzzi, también conocido como “de Liuzzi” o “de Lucci” (1270-1326) trabajando en Bolonia, fue quien redactó el primer gran texto de anatomía humana conocido como Anatomia Mundini o Anatome omnium humani corporis interiorum membrorum (Anatomía de todas las partes corporales internas del ser humano). El gran mérito de Mondino fue la práctica de la disección en las clases, manteniéndose fiel a las técnicas antiguas, pero, sobre todo, dividiéndolas en cuatro días, siguiendo un plan metódico y disciplinado. Durante el primero se mostraba la cavidad abdominal con las vísceras. El segundo día estaba orientado a revisar la cavidad torácica; el tercero el cráneo y cerebro para terminar el cuarto día con la columna vertebral y las extremidades tanto superiores como inferiores. Fue tal el impacto de esta obra que solamente iba a ser sustituida por el conocidísimo “De humani cosporis fabrica” (sobre la estructura del cuerpo humano) que el belga Andries van Wesel, mejor conocido por su nombre latinizado como Andreas Vesalius (1514-1564) en una serie de dibujos de una belleza artística y una precisión descriptiva asombrosa en un texto de siete volúmenes, creó algo de tanta trascendencia que es ahora considerado el fundador de la anatomía moderna.

Con una tristeza inmensa, me he enterado de que los cursos actuales de medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, ya no llevan la clase de disección como algo determinante y eso convierte a la anatomía como una especie de materia secundaria sin importancia. Lejos quedaron aquellos días en los que, con el más reverente respeto, llegamos a inspeccionar con emoción palpitante, el inerte cuerpo de un fallecido que nos brindó un conocimiento invaluable, aunque, a decir verdad, tampoco faltó la burda e innombrable travesura de escuchar un grito desgarrador de una compañera cuando, al meter la mano en la bolsa de la bata, encontrara un dedo (en el mejor de los casos) o cualquier otro miembro adentro.

Por esta razón, siento que los médicos viejos le debemos un homenaje, gratitud y respeto a la muerte, que se aleja mucho de lo que se festeja en la actualidad. La cita latina “Hit, mors gaudet sucurrere vitae” (aquí la muerte se complace en socorrer a la vida), me brinda una sensación que me llena de una profunda y genuina emoción, que los jóvenes estudiantes actuales ya no podrán experimentar, a lo largo de la carrera universitaria de medicina, cuando alejados de la experiencia de llevar a cabo autopsias que muestren al ser humano como tal, deban aprender con estudios anatómicos en vísceras de animales, empleando una anatomía comparada similar a la que hacía el mismo Galeno, hace más o menos mil ochocientos años, en un intento de vencer el prejuicio de adentrarse en un cadáver bajo el proceso absurdo de imaginar que se entregaría el alma al cielo, o al infierno, bajo la visión del catolicismo más arcaico en el proceso de aprender.

