El amigo de Ebrard en el PRI poblano

Luego del doble destape de Marcelo Ebrard Casaubón en su intento de ser candidato presidencial en 2024, ahora muchos políticos quisieran ser amigos del canciller mexicano. En Puebla solamente hay dos personajes a los que, por ahora, se les puede identificar como políticos cercanos a los afectos del secretario de Relaciones Exteriores y ambos no están dentro de Morena. Se trata de Juan Carlos Natale López, exlegislador del PVEM, así como de Ricardo Urzúa Rivera, exsenador del PRI y quien recientemente su partido lo marginó de la actividad electoral.

De Natale ya es muy conocida su cercanía al primer círculo de confianza y de colaboradores de Ebrard. No así la amistad que existe entre el canciller y Urzúa Rivera, quien es un conocido empresario del transporte aeronáutico que está avecindado en Huauchinango.

Una historia que poco se conoce es que Ebrard, como parte del proyecto político que está construyendo para subirse a la sucesión presidencial, es que colocó a una serie de candidatos de Morena a diputados federales en diferentes partes del país y un distrito en donde tuvo esa posibilidad fue el de Huauchinango, en la Sierra Norte.

Con ese propósito, el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México comisionó a Juan Carlos Natale para buscar a Ricardo Urzúa Rivera para comunicarle que, con el apoyo del grupo político del secretario de Relaciones Exteriores, le proponían dejar las filas del PRI y ocupar la candidatura de Morena en Huauchinango.

Urzúa pidió algunos días para tomar una decisión y al final, privó la idea de que no sería bien vista su deserción del PRI y cambiarse a Morena por el simple hecho de que era la fuerza política con más posibilidades de triunfo, por lo que no aceptó el ofrecimiento de entrar –por ahora— a la 4T.

Tardó en decidir el exsenador porque el empresario dueño de aviones y helicópteros es uno más de los agraviados que ha dejado la errática conducción de Néstor Camarillo Medina como presidente del PRI. Eso lo llevó a sopesar la idea de dejar el tricolor, que le ha permitido ser legislador en tres ocasiones.

Se sabe que Urzúa tiene una importante relación con Alejandro Moreno Cárdenas el presidente nacional del PRI y que este último, le había ofrecido al empresario darle el primer lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales del tricolor, para que posteriormente se convirtiera en el coordinador del grupo parlamentario del partido en el Congreso local.

Al final, Néstor Camarillo lo dejó fuera de toda participación pese a las instrucciones de Alejandro Moreno Cárdenas, al sentir que si Urzúa Rivera crecía políticamente hablando se ponía en riesgo el proyecto de Javier Casique Zárate, el actual secretario de Acción Electoral del CEN priista y quien mueve los hilos de Camarillo Medina, de convertirse en candidato a la gubernatura de Puebla en el año 2024.

No obstante, pese a ese mal trato que recibió de Néstor Camarillo y de Javier Casique Zárate, el empresario Urzúa decidió no dejar el PRI en la coyuntura del actual proceso electoral, que aún no concluye.

Luego de que Natale López recibió el rechazó a la nominación por parte de Urzúa, aprovechó la oportunidad y le propuso a Marcelo Ebrard la nominación de su tío Marco Antonio Natale como candidato de Huauchinango, quien es un destacado ex militante del PRI en la Sierra Norte y al final, lo nominaron y logró ganar los comicios del pasado 6 de junio.

Ahora se entiende porque Heliodoro Luna Vite, ex secretario de Infraestructura del gobierno del estado, aunque movió cielo, mar y tierra para protestar contra la nominación de Marco Antonio Natale, no hubo poder humano para hacer cambiar a Morena de dicha postulación, pues esta tenía el sello de Marcelo Ebrard.

El hermano de Ebrard

La relación entre el priista Ricardo Urzúa y Marcelo Ebrard nació cuando el segundo era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y se dice que, entre otras cosas, habría sido cliente del empresario aeronáutico en la renta de aviones y helicópteros.

Aunque los primeros que trabaron una amistad fue Urzúa y Fabián Jorge Ebrard Casaubón, hermano del canciller.

Se habrían conocido en un par de reuniones que realizó con políticos de diferentes orígenes el ahora extinto propietario de la Organización Editorial Mexicana, Olegario Vázquez Raña