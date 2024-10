Los Alpha Games 2024 llegan el 30 de noviembre

El evento más esperado de CrossFit regresa este año con la Segunda Edición de los Alpha Games. Será el próximo sábado 30 de noviembre en Alpha 3 y comenzará a las 7:00 a.m., donde los atletas pondrán a prueba su preparación física y temple en esta exigente disciplina.

Las canchas de fútbol y la alberca de Alpha 3 se transformarán en escenarios espectaculares para recibir a aproximadamente 400 competidores, quienes participarán en diversas categorías en uno de los eventos más exitosos y esperados en el mundo del ejercicio funcional.

La directora de deportes del Club Alpha, Gabriela Hernández, junto con Coral Moreno, gerente de Alpha 3, y Edwin Rosales, coordinador del área funcional, presentaron la convocatoria oficial para los Alpha Games 2024. Este evento abarcará diversas pruebas y retos de CrossFit, en un formato de competencia intensa que evaluará el rendimiento de cada atleta.

Detalles de la Competencia

La jornada comienza a las 6:00 a.m. con el acceso para los deportistas en Alpha 3. A las 6:30 a.m., se abre la zona de calentamiento, y a las 7:00 a.m. inicia la competencia, que se prolongará durante toda la mañana y parte de la tarde, hasta definir a los ganadores en cada categoría.

Categorías de los Alpha Games 2024

Las categorías disponibles son:

Rookie individual

Principiantes en equipo mixto

Intermedio individual y equipo mixto

Avanzado individual (varonil y femenil)

(varonil y femenil) Master individual varonil (mayores de 35 años)

Inscripciones y Convocatoria

Las inscripciones están disponibles en Wooreps y en la página www.clubalpha.com.mx. Están abiertas hasta el 24 de noviembre o hasta agotar existencias en las cajas de Alpha 2, Alpha 3, Sports Plaza, y Cimera Gym Club.

La entrega de kits será el 29 de noviembre, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., en las instalaciones de Alpha 3. Además, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo la junta previa, donde cada atleta deberá firmar su responsiva para estar listo para el gran reto al día siguiente.

Lee también: Alpha y FC Juárez concretan alianza